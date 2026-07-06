Europei U 22 femminili:  l’Italia in campo contro la Polonia

L’AIA (OLANDA)- Europei Under 22 femminili : domani l’Italia in campo contro la Polonia (ore 19.30). Otto squadre si contenderanno, dal 7 al 12 luglio, il torneo continentale, divise in due gironi da quattro nazioni ciascuno. Si gioca a L’Aia (Olanda). L’Italia di coach Nino Gagliardi è inserita nella Pool II insieme a Polonia, Portogallo e Serbia. Nella Pool I, invece, ci sono Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina.

Le azzurrine - campionesse in carica dopo la vittoria del 2024 e del 2022 quando il torneo era Under21 - giocheranno, poi, mercoledì 8 luglio contro la Serbia, vice campionesse in carica, sempre alla stessa ora. Infine, giovedì 9 luglio, sarà la volta del Portogallo (19.30).

L’Europeo Under 22 femminile è la competizione più giovane in termini di organizzazione da parte della CEV. L’edizione del 2024 si svolse a Copertino (LE) e Lecce, in Italia, dove si tenne anche l’Europeo Under21 del 2022, questa volta ad Andria (BAT) e Cerignola (FG). Nel 2024, MVP e miglior schiacciatrice fu incoronata Beatrice Gardini. Con lei, nella Top7, anche Chidera Blessing Eze (palleggiatrice) e Katja Eckl (centrale).

Le 14 convocate

Merit Chinenyenwa Adigwe, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Veronica Quero, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Safà Allaoui, Alessia Regoni (Chieri '76 Volleyball); Giorgia Amoruso (Volley Millenium Brescia); Teresa Maria Bosso (Roma Volley); Arianna Gambini (Clai Imola Volley); Caterina Peroni (Agil Volley); Nicole Piomboni (HR Volley Macerata); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani); Alessandra Talarico (Volleyrò Casal de' Pazzi).

Lo staff

Saranno presenti allo stage Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (primo allenatore), Daniele Sciarrotta (secondo allenatore), Giulio Bottosso (assistente allenatore), Emanuele Aime (scoutman), Andrea Delvecchio (preparatore atletico), Virginia Braghieri (fisioterapista), Lorenzo Maria Maggioni (medico) e Alessio Di Iorio (team manager).

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

Il calendario

LA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

7 luglio- Gara 1 - Italia - Polonia (ore 19.30 italiane)

8 luglio - Gara 2 - Serbia - Italia (ore 19.30 italiane)

9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)

Il calendario completo

Martedì 7 luglio - Gara 1

Pool I

Ore 17.00 - Ucraina - Turchia

Ore 20.30 - Paesi Bassi - Spagna

Pool II

Ore 16.00 - Serbia - Portogallo

Ore 19.30 - Italia - Polonia

Mercoledì 8 luglio Gara 2

Pool I

Ore 17.00 - Turchia - Spagna

Ore 20.30 - Ucraina - Paesi Bassi

Pool II

Ore 16.00 - Portogallo - Polonia

Ore 19.30 - Serbia - Italia

Giovedì 9 luglio Gara 3

Pool I

Ore 17.00 - Spagna - Ucraina

Ore 20.30 - Turchia - Paesi Bassi

Pool II

Ore 16.00 - Polonia - Serbia

Ore 19.30 - Portogallo - Italia

Venerdì 10 luglio - riposo

Sabato 11 luglio Semifinali

Orario da definire - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Orario da definire - 1^ Pool II - 2^ Pool I

Domenica 12 luglio Finali

Ore 15.00 - Finale 3° e 4°

Ore 18.30 - Finale 1° e 2°