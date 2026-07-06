Europei U 22 femminili: l’Italia in campo contro la Polonia
L’AIA (OLANDA)-Europei Under 22 femminili: domani l’Italia in campo contro la Polonia (ore 19.30). Otto squadre si contenderanno, dal 7 al 12 luglio, il torneo continentale, divise in due gironi da quattro nazioni ciascuno. Si gioca a L’Aia (Olanda). L’Italia di coach Nino Gagliardi è inserita nella Pool II insieme a Polonia, Portogallo e Serbia. Nella Pool I, invece, ci sono Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina.
Le azzurrine - campionesse in carica dopo la vittoria del 2024 e del 2022 quando il torneo era Under21 - giocheranno, poi, mercoledì 8 luglio contro la Serbia, vice campionesse in carica, sempre alla stessa ora. Infine, giovedì 9 luglio, sarà la volta del Portogallo (19.30).
L’Europeo Under 22 femminile è la competizione più giovane in termini di organizzazione da parte della CEV. L’edizione del 2024 si svolse a Copertino (LE) e Lecce, in Italia, dove si tenne anche l’Europeo Under21 del 2022, questa volta ad Andria (BAT) e Cerignola (FG). Nel 2024, MVP e miglior schiacciatrice fu incoronata Beatrice Gardini. Con lei, nella Top7, anche Chidera Blessing Eze (palleggiatrice) e Katja Eckl (centrale).
Le 14 convocate
Merit Chinenyenwa Adigwe, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Veronica Quero, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Safà Allaoui, Alessia Regoni (Chieri '76 Volleyball); Giorgia Amoruso (Volley Millenium Brescia); Teresa Maria Bosso (Roma Volley); Arianna Gambini (Clai Imola Volley); Caterina Peroni (Agil Volley); Nicole Piomboni (HR Volley Macerata); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani); Alessandra Talarico (Volleyrò Casal de' Pazzi).
Lo staff
Saranno presenti allo stage Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (primo allenatore), Daniele Sciarrotta (secondo allenatore), Giulio Bottosso (assistente allenatore), Emanuele Aime (scoutman), Andrea Delvecchio (preparatore atletico), Virginia Braghieri (fisioterapista), Lorenzo Maria Maggioni (medico) e Alessio Di Iorio (team manager).
FASE A GIRONI
Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina
Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo
Il calendario
LA FASE A GIRONI DELL’ITALIA
7 luglio- Gara 1 - Italia - Polonia (ore 19.30 italiane)
8 luglio - Gara 2 - Serbia - Italia (ore 19.30 italiane)
9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)
Il calendario completo
Martedì 7 luglio - Gara 1
Pool I
Ore 17.00 - Ucraina - Turchia
Ore 20.30 - Paesi Bassi - Spagna
Pool II
Ore 16.00 - Serbia - Portogallo
Ore 19.30 - Italia - Polonia
Mercoledì 8 luglio Gara 2
Pool I
Ore 17.00 - Turchia - Spagna
Ore 20.30 - Ucraina - Paesi Bassi
Pool II
Ore 16.00 - Portogallo - Polonia
Ore 19.30 - Serbia - Italia
Giovedì 9 luglio Gara 3
Pool I
Ore 17.00 - Spagna - Ucraina
Ore 20.30 - Turchia - Paesi Bassi
Pool II
Ore 16.00 - Polonia - Serbia
Ore 19.30 - Portogallo - Italia
Venerdì 10 luglio - riposo
Sabato 11 luglio Semifinali
Orario da definire - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Orario da definire - 1^ Pool II - 2^ Pool I
Domenica 12 luglio Finali
Ore 15.00 - Finale 3° e 4°
Ore 18.30 - Finale 1° e 2°