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martedì 7 luglio 2026
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Europei U 18 Femminili: l'Italia supera anche la Lettonia

Europei U 18 Femminili: l'Italia supera anche la Lettonia

Sempre più spedita la marcia delle azzurrine di Gregoris che vincono il quinto incontro di fila. Nettissimo il successo sulle padrone di casa che si arrendono a Legrenzi e socie per 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)
3 min
TagsEuropei U 18Italia

RIGA (LETTONIA)-Quinta vittoria per le azzurrine agli Europei Under18 femminili in corso a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania). L’Italia batte le padrone di casa della Lettonia in poco più di un’ora di gioco: un secco 3-0 che permette alle ragazze di Stefano Gregoris di avanzare nella classifica della Pool I con un percorso netto e un solo set perso contro il Belgio. La gara è stata ben giocata dalle azzurre che a muro hanno messo in campo tutta lo strapotere del roster, con l’inserimento al centro di Marina La Tella (5 muri e il 100% in attacco) e Ginevra Gibelli (2 muri), per un totale di 16 muri vincenti di squadra. Campo anche per Giulia Gordon da opposta, Laila Cantoni in regia e, nel finale, Sara Boufandar in banda. Un match che ha messo in evidenza la solidità del gruppo in vista delle fasi più importanti del torneo. Domani, appuntamento alle ore 14 italiane per la penultima gara del girone: dall’altra parte della rete ci sarà la Spagna. 

L'Italia insegue soltanto nella prima parte del set inaugurale, con la Lettonia avanti fino al 12-10, prima del sorpasso azzurro (13-15 con ace di Tessariol). Da lì le ragazze di Gregoris prendono il controllo del gioco, chiudendo 25-18 con il pallonetto vincente di Faleschini. Il secondo parziale è  a senso unico: le azzurre scappano subito (3-13), trovando continuità: è di La Tella il muro del definitivo 25-11. Nel terzo set, dopo un tentativo di rientro della Lettonia (da 7-12 a 10-12), l'Italia ristabilisce le distanze con il muro di Manda. Chiude Boufandar 16-25. 

Il tabellino

LETTONIA - ITALIA 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

LETTONIA: Liepa 2, Bodgane 2, Racina 11, Skalbe 1, Bukovska 6, Redliha 2, Arhipova (L). Armale 2, Kikuste, Miloslavska (L), Nesterova, ne. Bruvere, Bole, Rozina. All. Keiss

ITALIA: Legrenzi 9, Manda 2, Monari Gamba 7, Airhienbuwa 1, Tessariol 6, Faleschini 5, Grossi (L), Cantoni 1, Russo, La Tella 9, Boufandar 1, ne. Cervi (L). All Gregoris

Durata set: 23’, 21’, 23’ Tot: 67'

Lettonia: 5 a, 9 bs, 2 mv, 20 et

Italia: 2 a, 12 bs, 16 mv, 22 et

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A  GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10) 

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) 

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12) 

Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25) 

Spagna - Italia (8 luglio 14.00 ora italiana)

Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)

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