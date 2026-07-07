Europei U 18 Femminili: l'Italia supera anche la Lettonia

RIGA (LETTONIA)-Quinta vittoria per le azzurrine agli Europei Under18 femminili in corso a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania). L’Italia batte le padrone di casa della Lettonia in poco più di un’ora di gioco: un secco 3-0 che permette alle ragazze di Stefano Gregoris di avanzare nella classifica della Pool I con un percorso netto e un solo set perso contro il Belgio. La gara è stata ben giocata dalle azzurre che a muro hanno messo in campo tutta lo strapotere del roster, con l’inserimento al centro di Marina La Tella (5 muri e il 100% in attacco) e Ginevra Gibelli (2 muri), per un totale di 16 muri vincenti di squadra. Campo anche per Giulia Gordon da opposta, Laila Cantoni in regia e, nel finale, Sara Boufandar in banda. Un match che ha messo in evidenza la solidità del gruppo in vista delle fasi più importanti del torneo. Domani, appuntamento alle ore 14 italiane per la penultima gara del girone: dall’altra parte della rete ci sarà la Spagna.