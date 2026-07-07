Europei U 22 Femminili: l'Italia batte la Polonia in volata

L'Italia lotta e va sotto 5-8 nel primo set, ma reagisce con gli ace di Amoruso e Adigwe e il muro di Marchesini che valgono il sorpasso (14-13). Le azzurrine prendono fiducia, allungano fino al 21-18 e chiudono 25-22. Nel secondo parziale la squadra di Nino Gagliardi parte subito forte (8-5), mantiene il controllo grazie agli ace di Marchesini, Adigwe e Amoruso e alla fast di Manfredini, conquistando il set 25-16. La Polonia rialza la testa nel terzo set: dopo l'equilibrio iniziale prende il comando (11-14), sfrutta il muro e un attacco più incisivo e, nonostante un ace di Marchesini riporti l'Italia sul 17-19, le nordeuropee chiudono 25-19, riaprendo il match. Anche il quarto set sorride alle polacche, che dal 19-22 resistono al tentativo di rimonta azzurro e pareggiano i conti sul 25-21. Al tie-break l'Italia ritrova subito ritmo e lucidità: si cambia campo con le azzurrine avanti 8-6, l’Italia allunga con la fast di Manfredini (11-6), il muro Amoruso-Manfredini sigla il 13-7 e il set si chiude definitivamente con un attacco Amoruso (15-11). Domani, l’Italia torna in campo alle 19.30 contro la Serbia per la seconda gara della Pool II.

Il tabellino

ITALIA - POLONIA (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)

ITALIA: Sassolini 2, Amoruso 18, Marchesini 16, Adigwe 19, Piomboni 13, Manfredini 13, Regoni (L), Allaoui, Gambini, Tosini, Bosso ne.Talarico, Quero, Peroni. All. Gagliardi

POLONIA: Adamczyk 18, Splawska 10, Kepa 8, Hewelt, Moszynska 4, Siuda 1, Suska (L), Wojcik 1, Ornoch 11, Podlaska 13, Dorywalska, Ziolkowska (L), ne Sikora. All. Milosz

Durata set: 25’, 22’, 27’, 27’, 17’ Tot: 118

Italia: 10 a, 19 bs, 15 mv, 34 et

Polonia: 4 a, 12 bs, 8 mv, 33 et

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

I risultati dell'Italia ai gironi

7 luglio Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)

8 luglio - Gara 2 - Serbia - Italia (ore 19.30 italiane)

9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)