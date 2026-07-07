Europei U 18 Maschili: l'Italia doma la Serbia al quinto set

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- La Nazionale under 18 maschile parte col piede giusto ai Campionati Europei di categoria. Gli azzurrini, infatti, superano al tie-break 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9) la Serbia e si regalano una grande serata in una bella cornice come quella del PalaSavelli. I ragazzi di Fanizza sono stati in grado, dopo un primo set complicato, di reagire e di portarsi sul 2-1 e, dopo essere stati raggiunti dai serbi, di giocare un grande tie-break e di ottenere la prima vittoria in questa rassegna continentale. Top scorer dell’incontro Diego Bussolari con 27 punti a referto. In doppia cifra, per l’Italia, anche Massari, Mangini e Storini (11, 11 e 10).