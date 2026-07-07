Europei U 18 Maschili: l'Italia doma la Serbia al quinto set
PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- La Nazionale under 18 maschile parte col piede giusto ai Campionati Europei di categoria. Gli azzurrini, infatti, superano al tie-break 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9) la Serbia e si regalano una grande serata in una bella cornice come quella del PalaSavelli. I ragazzi di Fanizza sono stati in grado, dopo un primo set complicato, di reagire e di portarsi sul 2-1 e, dopo essere stati raggiunti dai serbi, di giocare un grande tie-break e di ottenere la prima vittoria in questa rassegna continentale. Top scorer dell’incontro Diego Bussolari con 27 punti a referto. In doppia cifra, per l’Italia, anche Massari, Mangini e Storini (11, 11 e 10).
L’Italia tornerà nuovamente sul taraflex del PalaSavelli nella giornata di domani, mercoledì 8 luglio, sempre alle ore 20 per affrontare la Finlandia; formazione guidata da Marttila che oggi ha superato 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16) la Turchia di Hidayetoglu.
Il primo set parte con un sostanziale equilibrio (3-3, 6-6, 9-9), fino a quando un muro di Torbica e un errore azzurro consegnano il 10-13 alla Serbia, costringendo Fanizza a spendere il primo time-out. L’Italia, al rientro in campo, non riesce a reagire e gli avversari incrementano il vantaggio (13-18 e secondo time-out). Un grande turno al servizio di Senicic spezza definitivamente le speranze degli azzurrini che si arrendono sul 15-25 finale.
Nel secondo parziale un attacco in parallela di Bussolari rompe gli equilibri, porta l’Italia sul 9-6 e costringe coach Kozic a richiamare i suoi in panchina. Successivamente, i serbi trovano la parità sul 15-15 ma un ace di Storini e un attacco di trotta riportano il +3 in casa azzurra (19-16). Sul finale la Serbia annulla due set point ma non può niente sulla diagonale di Bussolari che sancisce il 25-23 finale.
Nella terza frazione l’Italia è sempre un passo avanti rispetto agli avversari (4-2, 10-7, 17-10). In questo momento del set la Serbia ha già speso entrambi i time-out, che però non permettono ai ragazzi di Kozic di rimontare. E’ un attacco piazzato di Trotta, sul finale, a fissare il punteggio sul 25-14.
I biancorossi non si danno per sconfitti e giocano un grande quarto parziale. I ragazzi di Fanizza subiscono dall’inizio alla fine (1-4, 6-12, 12-19). È Drenovac a regalare ai suoi il 15-25 conclusivo che porta la sfida al tie-break.
Il tie-break è l’ennesimo colpo di scena in questa infinita partita. L’Italia trova ancora una volta le forze per superare gli avversari e lo fa in grande stile, senza lasciare occasioni alla Serbia (2-0, 8-3, 12-5). Un fallo di piede di Grbic in battuta regala il match agli azzurrini (15-9).
Le parole di Edoardo Trotta
« E’ stata una partita molto difficile sin dal primo punto. Dal secondo set siamo stati molto più aggressivi e molto più uniti come squadra. Domani sarà un’altra partita dura, ma metteremo tutti noi stessi per onorare questa maglia ».
Il tabellino
ITALIA-SERBIA 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
ITALIA: Storini 10, Bevilacqua, Illini, Mangini 11, Bussolari 27, Massari 11, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella, Meoni 2, Notarnicola 1, Trotta 9. N.e.: Pesce, Macca. All. Fanizza.
SERBIA: Drenovac 6, Jovanovic 12, Kresovic 17, Torbica 14, Markovic 2, Senicic 7, Kocovic (L). Funduk, Stankova, Miljkovic, Sekulic 2, Grbic. N.e.: Gajic, Bogavac. All. Kozic
Durata set: 22’, 33’, 25’, 30’, 20’ Tot: 130’
Italia: 5 a, 16 bs, 8 mv, 36 et
Serbia: 4 a, 14 bs, 10 mv, 24 et
FASE A GIRONI
Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.
Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda
Il calendario e i risultati delle gare dell’Italia al Palasavelli
Pool I:
07/07 ore 20: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
08/07 ore 20: Italia-Finlandia
09/07 ore 20: Grecia-Italia
11/07 ore 20: Italia-Polonia
12/07 ore 20: Islanda-Italia
14/07 ore 20: Italia-Slovenia
15/07 ore 20: Turchia-Italia
Il calendario e i risultati delle gare completo
07/07 - Gara 1
Pool I
Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)
Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)
Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)
Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
Pool II
Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)
Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)
Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)
Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)
08/07 - Gara 2
Pool I
Ore 12.30: Turchia-Grecia
Ore 15.00: Islanda-Serbia
Ore 17.30: Slovenia-Polonia
Ore 20: Italia-Finlandia
Pool II
Ore 12.30: Bulgaria-Germania
Ore 15.00: Romania-Repubblica Ceca
Ore 17.30: Belgio-Olanda
Ore 20: Spagna-Francia
09/07 - Gara 3
Pool I
Ore 12.30: Islanda-Slovenia
Ore 15.00: Polonia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Serbia
Ore 20: Grecia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Romania-Belgio
Ore 15.00: Olanda-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Repubblica Ceca
Ore 20: Germania-Spagna
10/07 – riposo
11/07 - Gara 4
Pool I
Ore 12.30: Serbia-Slovenia
Ore 15.00: Finlandia-Grecia
Ore 17.30: Turchia-Islanda
Ore 20: Italia-Polonia
Pool II
Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio
Ore 15.00: Francia-Germania
Ore 17.30: Bulgaria-Romania
Ore 20: Spagna-Olanda
12/07 - Gara 5
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Serbia
Ore 15.00: Finlandia-Polonia
Ore 17.30: Slovenia-Turchia
Ore 20: Islanda-Italia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca
Ore 15.00: Francia-Olanda
Ore 17.30: Belgio-Bulgaria
Ore 20: Romania-Spagna
13/07 – riposo
14/07 - Gara 6
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Polonia
Ore 15.00: Serbia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Islanda
Ore 20: Italia-Slovenia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Olanda
Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Romania
Ore 20: Spagna-Belgio
15/07 - Gara 7
Pool I
Ore 12.30: Finlandia-Slovenia
Ore 15.00: Grecia-Islanda
Ore 17.30: Serbia-Polonia
Ore 20: Turchia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Francia-Belgio
Ore 15.00: Germania-Romania
Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda
Ore 20: Bulgaria-Spagna
16/07 – Riposo
17/07 - Semifinali
Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I
18/07 - Finali
Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto
Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto