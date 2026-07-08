Europei U 18 Femminili: le azzurre centrano la sesta vittoria contro la Spagna
RIGA (LETTONIA)-Vittoria per l’Italia agli Europei Under18 femminili, 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21) contro la nazionale iberica. L’Italia soffre contro la Spagna, una squadra che si dimostra ostica, dalle buone individualità, in campo con grande determinazione su tutti i palloni e capace di mettere in difficoltà l’attacco azzurro con un muro passivo molto efficace. Le ragazze di Stefano Gregoris, però, dopo un primo set a rincorrere (perso 20-25) e un secondo parziale recuperato nel finale e vinto ai vantaggi 26-24, trova la via del gioco visto nelle altre gare di questa Pool I e vince il terzo set lasciando le avversarie a 16. Nell’ultimo set, l’Italia e la Spagna se la giocano punto a punto ma poi le azzurrine strappano il set, recuperando prima dal 16-19 al 20 pari, e poi chiudendo nel finale con un un buon gioco a muro di Lisa Monari Gamba, un ace di Bianca Legrenzi e un attacco vincente di Giulia Gordon. Domani, giovedì 9 luglio, l’ultimo atto della Pool II: alle 11.30, c’è la Turchia, avversario ostico, anche lei ai vertici del girone. La gara è particolarmente importante perché deciderà gli accessi alle semifinali, previste per sabato 11 luglio, dopo un giorno di riposo previsto per venerdì 10 luglio.
L'Italia parte contratta e nel primo set fatica sia in ricezione sia in attacco, lasciando spazio all'entusiasmo della Spagna. Le iberiche, trascinate anche dall'ace iniziale di Ojea Santillana, restano avanti per tutto il parziale. Le azzurre provano a rientrare con la fast di Legrenzi (9-7) e l'ace di Monari Gamba (10-12), ma il set si chiude sul 25-20 per la Spagna.
Anche il secondo parziale vede le spagnole scappare subito sull'11-7. L'Italia rincorre con Monari Gamba, trova nuove energie dai cambi – ace di Cantoni entrata dalla panchina, per il -1 – e nel finale rimonta fino al 23-23 grazie anche a un fallo d'attacco avversario. L'ace di Manda vale il primo set point azzurro, ma ai vantaggi è Faleschini a mettere a terra il pallone del definitivo 26-24 che ristabilisce la parità.
Nel terzo set, l’Italia cambia passo. Dopo un avvio equilibrato (8-8), le azzurre allungano con il muro di La Tella per il 15-10 e amministrano il vantaggio fino al 25-16, chiuso ancora da un muro di La Tella. Nel quarto set la nazionale italiana, dopo un avvio punto a punto e dopo essere stata sopra 14-13, recupera lo svantaggio da 16-19 trova il break con il muro La Tella-Monari Gamba, allunga con l'ace di Legrenzi per il 24-20 e chiude definitivamente i conti sul 25-21 con Gordon.
Il tabellino
ITALIA - SPAGNA 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21)
ITALIA: Manda 5, Monari Gamba 16, Airhienbuwa 3, Tessariol 15, Faleschini 6, Legrenzi 16, Grossi (L), La Tella 5, Gordon 3, Cantoni 1, Russo, ne. Boufandar, Cervi (L), Gibelli. All. Gregoris
SPAGNA: Vicente Stepancikova 8, Ojea Santillana 4, Uwagboe 14, Ramos Richards 11, Ponzinibbio 5, Gonzalez 1, Belaunzaran (L), Mallofret, Conesa Casellas 3, Roig Aracil (L), Llado Vallejo, ne Casta Canals. All. Gonzalez
Durata: 25’, 29’, 24’, 26’ Tot: 104'
Italia: 10 a, 10 bs, 16 mv, 33 et
Spagna: 5 a, 7 bs, 8 mv, 34 et
FASE A GIRONI
Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia
Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.
I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA
Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)
Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)
Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)
Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)
Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)
Italia- Spagna 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21)
Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)