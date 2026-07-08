Europei U 18 Femminili: le azzurre centrano la sesta vittoria contro la Spagna

RIGA (LETTONIA)-Vittoria per l’Italia agli Europei Under18 femminili, 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21) contro la nazionale iberica. L’Italia soffre contro la Spagna, una squadra che si dimostra ostica, dalle buone individualità, in campo con grande determinazione su tutti i palloni e capace di mettere in difficoltà l’attacco azzurro con un muro passivo molto efficace. Le ragazze di Stefano Gregoris, però, dopo un primo set a rincorrere (perso 20-25) e un secondo parziale recuperato nel finale e vinto ai vantaggi 26-24, trova la via del gioco visto nelle altre gare di questa Pool I e vince il terzo set lasciando le avversarie a 16. Nell’ultimo set, l’Italia e la Spagna se la giocano punto a punto ma poi le azzurrine strappano il set, recuperando prima dal 16-19 al 20 pari, e poi chiudendo nel finale con un un buon gioco a muro di Lisa Monari Gamba, un ace di Bianca Legrenzi e un attacco vincente di Giulia Gordon. Domani, giovedì 9 luglio, l’ultimo atto della Pool II: alle 11.30, c’è la Turchia, avversario ostico, anche lei ai vertici del girone. La gara è particolarmente importante perché deciderà gli accessi alle semifinali, previste per sabato 11 luglio, dopo un giorno di riposo previsto per venerdì 10 luglio.