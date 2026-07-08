Europei U 22 Femminili: l'Italia supera la Serbia in quattro set
L'Italia parte forte e prende subito il comando del gioco (10-17), respingendo il ritorno della Serbia, risalita fino al 17-19, grazie all'ace di Manfredini e agli attacchi di Piomboni, decisiva nel 19-25 finale.
Nel secondo set, dopo l'equilibrio iniziale, le azzurre allungano con Amoruso, ma la Serbia impatta sul 23-23 con l'ace di Krickovic. Ai vantaggi l'Italia mantiene i nervi saldi: Marchesini firma il sorpasso e Piomboni chiude il 25-27.
La Serbia riapre il match nel terzo parziale, prendendo il controllo nella seconda metà del set e imponendosi 25-21 con il muro di Mihajlovic su Adigwe.
Nel quarto set, dopo l'8-8, l'Italia cambia marcia, vola sul +4 con Amoruso e amministra il vantaggio fino al punto conclusivo firmato ancora da Piomboni (19-25).
Il tabellino
SERBIA - ITALIA 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)
SERBIA: Mijacic 5, Krickovic 2, Mateska 13, Gagic, Vidacic 12, Mihajlovic 17, Zigic (L), Burka (L), Babalji 1, Tasic, Skocajic 1, Stanojevic 3, ne Simovski, Korolija, all. Boricic
ITALIA: Sassolini, Amoruso 18, Marchesini 7, Adigwue 20, Piomboni 11, Manfredini 15, Regoni (L), Bosso, Tosini, Gambini, ne Quero, Peroni, Talarico. All. Gagliardi
Durata set: 24’, 29’, 28’, 26’ Tot: 107'
Serbia: 2 a, 13 bs, 10 mv, 35 et
Italia: 12 a, 13 bs, 10 mv, 30 et
FASE A GIRONI
Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina
Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo
I RISULTATI E CALENDARIO DELL’ITALIA AI GIRONI
7 luglio Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)
8 luglio Serbia - Italia 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)
9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)