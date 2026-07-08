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mercoledì 8 luglio 2026
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Europei U 22 Femminili: l'Italia supera la Serbia in quattro set

Europei U 22 Femminili: l'Italia supera la Serbia in quattro set

Seconda vittoria per le azzurre di Gagliardi dopo quella sulla Polonia. Oggi successo non senza difficoltà per 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-19) sulla squadra di Boricic
3 min
TagsEuropei U 22ItaliaSerbia
L'AIA (OLANDA)- L’Italia di coach Nino Gagliardi batte la Serbia nella seconda giornata di gare agli Europei Under22 femminili in corso a L’Aia (Olanda). Dopo la vittoria contro la Polonia al tie break, le azzurrine si impongono 1-3 (19-25, 25-27, 25-21,19-25), lasciando per strada solo un set contro una squadra solida in difesa e ostica in tutti i fondamentali (grande differenza solo in battuta con un parziale ace di 12-2 a favore dell'Italia). In cabina di regia, Gagliardi alterna Sassolini e Allaoui mentre in doppia cifra, per le azzurrine, ci vanno in quattro: 20 punti per Adigwue (40% in attacco per lei), 15 di Manfredini, 18 di Amoruso e 11 per Piomboni. Appuntamento per domani con la terza e ultima gara della Pool II: alle 19.30, c’è il Portogallo. 

L'Italia parte forte e prende subito il comando del gioco (10-17), respingendo il ritorno della Serbia, risalita fino al 17-19, grazie all'ace di Manfredini e agli attacchi di Piomboni, decisiva nel 19-25 finale.

Nel secondo set, dopo l'equilibrio iniziale, le azzurre allungano con Amoruso, ma la Serbia impatta sul 23-23 con l'ace di Krickovic. Ai vantaggi l'Italia mantiene i nervi saldi: Marchesini firma il sorpasso e Piomboni chiude il 25-27.

La Serbia riapre il match nel terzo parziale, prendendo il controllo nella seconda metà del set e imponendosi 25-21 con il muro di Mihajlovic su Adigwe.

Nel quarto set, dopo l'8-8, l'Italia cambia marcia, vola sul +4 con Amoruso e amministra il vantaggio fino al punto conclusivo firmato ancora da Piomboni (19-25).

Il tabellino

SERBIA - ITALIA 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)

SERBIA: Mijacic 5, Krickovic 2, Mateska 13, Gagic, Vidacic 12, Mihajlovic 17, Zigic (L), Burka (L), Babalji 1, Tasic, Skocajic 1, Stanojevic 3, ne Simovski, Korolija, all. Boricic

ITALIA: Sassolini, Amoruso 18, Marchesini 7, Adigwue 20, Piomboni 11, Manfredini 15, Regoni (L), Bosso, Tosini, Gambini, ne Quero, Peroni, Talarico. All. Gagliardi

Durata set: 24’, 29’, 28’, 26’ Tot: 107'

Serbia: 2 a, 13 bs, 10 mv, 35 et

Italia: 12 a, 13 bs, 10 mv, 30 et

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

I RISULTATI E CALENDARIO DELL’ITALIA AI GIRONI

7 luglio Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11) 

8 luglio Serbia - Italia 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25) 

9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)

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