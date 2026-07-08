Europei U 22 Maschili: per l'Italia seconda vittoria, battuta la Finlandia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO) -Seconda vittoria in altrettante partite per la nazionale di Fanizza ai Campionati Europei Under 18 Maschili in corso di svolgimento a Porto San Giorgio e Cisterna. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Serbia, stasera hanno sconfitto per 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22) la Finlandia, un risultato che vale il secondo posto solitario nella classifica generale della pool I con 5 punti. Bravi, questa sera, Bussolari e compagni a non perdere la concentrazione nei momenti clou dell’incontro, contro un avversario molto ostico che, nella prima uscita del girone, aveva superato al tie-break la Turchia. Top scorer di giornata il finlandese Jago con 19 punti.

Massari e compagni torneranno in campo domani, giovedì 9 luglio alle ore 20, per cercare la terza vittoria consecutiva nel torneo contro la Grecia di coach Boutsouris; team reduce dalla sconfitta nella prima sfida della pool contro la Slovenia e dalla vittoria odierna sulla Turchia.

Presente al PalaSavelli per assistere al match contro la Finlandia anche il numero uno federale Giuseppe Manfredi, arrivato nelle Marche dopo la presentazione del Campionato Europeo maschile 2026 tenutasi quest’oggi a Roma.

Dopo un piccolo spavento iniziale (0-3 Finlandia), l’Italia ristabilisce subito l’equilibrio (5-5, 8-8). In questo momento i ragazzi di Fanizza aumentano il ritmo e staccano i finlandesi (12-9, 15-10, 20-14), che non riescono a controbattere. È un attacco in diagonale out di Kivine a determinare il 25-18 finale.

L’inizio del secondo set si gioca punto a punto. Sono due muri finlandesi (Sadovnikov e Oivanen) a rompere gli equilibri e a portare i biancoblù sul 8-11. I ragazzi di coach Marttila rimangono sempre avanti (11-14, 17-19, 19-21) fino alle fasi conclusive del parziale. È un grande turno al servizio di capitan Massari, sul finale, che permette agli azzurrini di agguantare la parità, compiere il sorpasso e chiudere al primo set point utile sul 25-23.

La Finlandia non molla e gioca una terza frazione molto spavalda. L’Italia è messa in seria difficoltà dalla formazione nordica (3-7, 7-12, 13-19). Gli azzurrini non riescono a rientrare in corsa per conquistare il set che permetterebbe di chiudere l’incontro e cedono sul 17-25.

I ragazzi di coach Marttila volano sulle ali dell’entusiasmo e sono avanti per buona parte del quarto parziale (8-10, 11-14, 15-17). Due ace consecutivi di Massari (18-18, 19-18) cambiano però l’inerzia del set e danno grande consapevolezza all’Italia che accelera sul finale e chiude sul 25-22 grazie ad un servizio out di Siolas.

Le parole di Diego Bussolari

« Sicuramente abbiamo giocato due partite molto importanti e difficili. Serbia e Finlandia ci hanno messo alla prova ma noi ne siamo usciti da grande squadra. La Grecia è una formazione da non sottovalutare con dei mezzi tecnici molto importanti ».

Il tabellino

ITALIA-FINLANDIA 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

ITALIA: Massari 12, Storini 7, Bevilacqua 4, Trotta 10, Mangini 7, Bussolari 16, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 4, Meoni 6, Pesce, Illini. N.e.: Notarnicola, Macca. All.Fanizza.

FINLANDIA: Oivanen 6, Valimaki 3, Kivine 12, Sadovnikov 7, Vaisanen 17, Jago 19, Tuomi (L). Tyynismaa, Punnonen, Nykanen, Katainen, Nauha, Huhtaluhta. N.e.: Emmes. All. Marttila.

Durata: 25’, 33’, 27’, 33’ Tot_ 118’

Italia: 9 a, 12 bs, 6 mv, 24 et

Finlandia: 6 a, 11 bs, 12 mv, 26 et

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda

Il calendario e i risultati delle gare dell’Italia al Palasavelli

Pool I:

07/07 ore 20: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07 ore 20: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07 ore 20: Grecia-Italia

11/07 ore 20: Italia-Polonia

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Il calendario e i risultati delle gare completo



07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Ore 12.30: Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Ore 15.00: Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Ore 17.30: Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Ore 20: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Ore 12.30: Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Ore 15.00: Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Ore 17.30: Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Ore 20: Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Ore 12.30: Islanda-Slovenia

Ore 15.00: Polonia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Serbia

Ore 20: Grecia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Romania-Belgio

Ore 15.00: Olanda-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Repubblica Ceca

Ore 20: Germania-Spagna

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Ore 12.30: Serbia-Slovenia

Ore 15.00: Finlandia-Grecia

Ore 17.30: Turchia-Islanda

Ore 20: Italia-Polonia

Pool II

Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio

Ore 15.00: Francia-Germania

Ore 17.30: Bulgaria-Romania

Ore 20: Spagna-Olanda

12/07 - Gara 5

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Serbia

Ore 15.00: Finlandia-Polonia

Ore 17.30: Slovenia-Turchia

Ore 20: Islanda-Italia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca

Ore 15.00: Francia-Olanda

Ore 17.30: Belgio-Bulgaria

Ore 20: Romania-Spagna

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Polonia

Ore 15.00: Serbia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Islanda

Ore 20: Italia-Slovenia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Olanda

Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Romania

Ore 20: Spagna-Belgio

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto