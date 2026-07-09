Le parole di Ilaria Spirito

« Oggi abbiamo goduto di una giornata di recupero e allenamento più intenso per chi ieri non è sceso in campo – ha ammesso Spirito -. Domani sarà un’altra partita impegnativa e importante per la classifica contro una squadra che viene da buoni risultati, è giovane e piena di energia. Ripartiamo dalla rimonta nel quarto set con l’Ucraina dove abbiamo dimostrato di essere una squadra che non vuole perdere, sa lottare e non intende perdere set e punti in giro. L’Ucraina ci ha dimostrato che tutti devono essere attenti a tutti, perché hanno giocato alla morte mettendoci in grande difficoltà con il servizio e in determinate situazioni di gioco. Noi però abbiamo ancora una volta dimostrato di saper vincere anche quando giochiamo da 6 o peggio ancora da 5. Vincere non essendo al meglio o non esprimendosi al meglio è un bel segnale per noi e anche per le nostre avversarie. Personalmente qui in nazionale rivesto un ruolo completamente differente da quello che rivesto nel club però penso che sia una bella sfida farsi trovare sempre pronti quando si viene chiamati in causa. Cerco di dare il massimo in partita e in allenamento, cosa che tra l’altro mi piace molto. In partita poi provo a dare il mio apporto a prescindere dal fatto che non tocchi la pallo o che mi ritrovi a fare tante cose. Per me è essenziale portare positività e rispondere con efficacia a ciò che mi viene richiesto dal CT ».

Le parole di Stella Nervini

« Domani sarà un’altra partita difficile così come è stata quella con l’Ucraina abbiamo capito che tutte le squadre ci affrontano con il coltello tra i denti. Dovremo essere brave, concentrate e soprattutto non bisognerà sottovalutare l’avversario perché abbiamo visto che chiunque può crearci problemi in questa competizione. Detto questo siamo consapevoli della nostra forza e del fatto che giocando bene e con intensità possiamo fare molto bene. Con il rientro di tutte le cosiddette big siamo tornate alla configurazione dello scorso anno e probabilmente sono nuovamente la “piccolina” del gruppo. Ma è pur vero che dopo un’annata come quella scorsa mi sento una persona totalmente diversa ma so che le responsabilità adesso saranno condivise con giocatrici di fama ed esperienza. Io proverò a mettere in campo un pizzico di spensieratezza che non guasta mai. Questa per noi sarà una pool in crescendo con partita via via sempre più difficili. Avremo bisogno di trovare ritmo, alla luce dei rientri, resettare i meccanismi di gioco e farci trovare poi al meglio per le Finals. Credo che in questa settimana a Hong Kong avremo la possibilità di lavorare sul nostro gioco con l’obiettivo di vincere quante più partite possibile. Tutte le squadre che affrontiamo e affronteremo giocano al 110% e questo chiaramente è faticoso ma allo stesso tempo è stimolante. Tutti vogliono batterci, vincere un set, due set o addirittura una partita. Molti team e tante giocatrici ci vedono come un riferimento e questo chiaramente è rende ancor più interessante e bello il nostro cammino »

Le 14 del Belgio ad Hong-Kong

Palleggiatrici: 2. Elise Van Sas, 8. Lara Nagels.

Schiacciatrici: 1. Saar Bertels, 5. Tea Radovic, 9. Nel Demeyer, 21. Janne Deleu, 23. Pauline Luyten.

Centrali: 4. Nathalie Lemmens, 7. Anna Koulberg, 20. Britt Fransen.

Opposti: 10. Pauline Martin, 22. Liese Verhelst.

Libero: 16. Noor Debouck, 18. Britt Rampelberg.

C.T.: Kris Vansnick.

I precedenti Italia-Belgio

37 vittorie, 5 sconfitte, 42 match disputati

Calendario e Risultati Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana 3-2 (25-19; 25-20; 14-25; 24-26; 15-12)

Italia - Ucraina 3-1 (25-15; 23-25; 25-10; 25-21)

Cina – Canada 2-3 (25-19; 17-25; 22-25; 25-23; 11-15)



9 luglio

Belgio – Canada 1-3 (25-20; 21-25; 17-25; 25-27)

Cina – Ucraina ore 14:30



10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00

Belgio – Italia ore 14:30



11 luglio

Italia – Canada ore 10:30

Cina – Rep. Dominicana ore 14:00



12 luglio

Belgio – Ucraina ore 5:00

Canada – Rep. Dominicana ore 10:30

Italia – Cina ore 14:00