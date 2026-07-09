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VNL: De Giorgi ha scelto i 14 per Osaka

VNL: De Giorgi ha scelto i 14 per Osaka

Big in campo nell'ultima week in Giappone, decisiva per conquistare le Finals. Gli azzurri affronteranno Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane)
3 min
TagsVNLDe GiorgiItalia

OSAKA (GIAPPONE)-La Nazionale maschile è pronta per l’ultima week di Volleyball Nations League 2026. Dopo l’ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l’Argentina a Trento, l’Italia di De Giorgi è pronta a partire (domani 10 luglio dall’Aeroporto di Milano Malpensa) per Osaka (Giappone), dove dal 15 al 19 luglio disputerà l’ultimo atto della fase intercontinentale.
Giannelli e compagni affronteranno, nell’ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane).

L’Italia, attualmente sesta nella classifica generale con 5 vittorie e 16 punti, ritrova per questa tappa, oltre a capitan Giannelli, anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo.

I 14 azzurri per la week 3 di Osaka 

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro, 

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati, 

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta, 

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso, 

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

Pool 9 (Osaka, Giappone) – 15-19 luglio

Mercoledì 15 luglio: ore 5:00 Canada-Argentina; ore 8:30 Belgio-Cuba; ore 12:20 Giappone-Italia.

Giovedì 16 luglio: ore 8:30 Belgio-Italia; ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: ore 6:00 Cuba-Argentina. 

Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia; ore 12:20 Giappone-Belgio.

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina.

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