VNL: De Giorgi ha scelto i 14 per Osaka
OSAKA (GIAPPONE)-La Nazionale maschile è pronta per l’ultima week di Volleyball Nations League 2026. Dopo l’ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l’Argentina a Trento, l’Italia di De Giorgi è pronta a partire (domani 10 luglio dall’Aeroporto di Milano Malpensa) per Osaka (Giappone), dove dal 15 al 19 luglio disputerà l’ultimo atto della fase intercontinentale.
Giannelli e compagni affronteranno, nell’ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane).
L’Italia, attualmente sesta nella classifica generale con 5 vittorie e 16 punti, ritrova per questa tappa, oltre a capitan Giannelli, anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo.
I 14 azzurri per la week 3 di Osaka
Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro,
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati,
Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta,
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso,
Lo staff
Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).
Pool 9 (Osaka, Giappone) – 15-19 luglio
Mercoledì 15 luglio: ore 5:00 Canada-Argentina; ore 8:30 Belgio-Cuba; ore 12:20 Giappone-Italia.
Giovedì 16 luglio: ore 8:30 Belgio-Italia; ore 12:20 Giappone-Canada.
Venerdì 17 luglio: ore 6:00 Cuba-Argentina.
Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia; ore 12:20 Giappone-Belgio.
Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina.