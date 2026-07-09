Europei U 18 Maschili: l'Italia fa tris contro la Grecia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO) -Terza vittoria per la nazionale under 18 maschile nella Pool I dell'Europeo di categoria che gli azzurrini stanno affrontando davanti al pubblico amico di Porto San Giorgio. L’Italia, infatti, dopo aver battuto all’esordio la Serbia e ieri la Finlandia , mette sul taraflex del PalaSavelli un’altra prestazione importante e autoritaria che le permette di superare anche la Grecia con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-17, 25-18). Questo successo consente agli azzurrini di confermare il secondo posto nella classifica generale della pool I grazie agli 8 punti ottenuti in queste prime tre uscite. Top scorer di serata l'opposto azzurro Diego Bussolari con 13 punti messi a terra. Dietro di lui, sempre in doppia cifra, Nicola Massari con 11.

L’Italia, dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva nella manifestazione, potrà godere domani, venerdì 10 luglio, di una giornata di riposo che servirà per ricaricare le batterie in vista del big match di sabato 11 alle ore 20 contro la Polonia di coach Nawrocki; formazione prima in classifica nella pool I e unica, in tutto l’Europeo, che si trova a punteggio pieno (9pt).



Dopo un sostanziale equilibrio nei primi scambi del primo parziale l’Italia aumenta il ritmo e prende il sopravvento sulla Grecia (8-6, 14-11, 19-12). Coach Boutsouris spende entrambi i tempi tecnici di sospensione ma i suoi non riescono comunque a reagire. È un muro out greco, assegnato dopo il check chiesto da coach Fanizza, a regalare il 25-15 agli azzurrini.

Troppa Italia per gli ellenici anche nella seconda frazione. Massari e compagni guadagnano sin dai primi scambi un buon vantaggio e non lo mollano fino alla fine (7-4, 11-6, 19-14). Nessuna speranza di rimonta per la Grecia che si deve arrendere sul 25-17 finale.

Nel terzo set non cambia l’inerzia del match. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza dimostrano di essere superiori ai pari età della Grecia. L’Italia riesce a imporre il suo gioco e non viene mai messa in difficoltà dagli avversari (11-8, 15-11, 19-15). Il primo match point è quello buono, Trapezountidis mette largo l’attacco in diagonale e fissa il punteggio sul 25-18.

Le parole di Andrea Rizzo

« Siamo felici della prestazione che abbiamo fatto. C’è ancora qualche minimo aspetto da migliorare ma piano piano ci stiamo costruendo. Giocare in questo palazzetto con questa maglia è qualcosa di incredibile! ».

Il tabellino

ITALIA-GRECIA 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

ITALIA: Illini 5, Mangini 3, Bussolari 13, Massari 11, Storini 6, Bevilacqua 5, Rizzo (L). Macca 5. N.e.: Ferrari, Gallinella, Meoni, Notarnicola, Pesce, Trotta. All. Fanizza.

GRECIA: Papastathopoulos, Outzis 7, Andreadis 4, Tatsis 7, Perdikeas 3, Vasileiou 2, Masouras (L). Stamatopoulos, Osmanllari, Giotikas 1, Trapezountidis 1, Lagkouvardos, Siolas. All. Marttila.

Durata: 25’, 23’, 25’ Tot:73’

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

I risultati dell’Italia

Pool I

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07 ore 20: Italia-Polonia

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Risultati e Calendario completo del torneo

07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)

Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)

Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)

Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

Pool II

Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)

Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)

Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)

Pool I

Ore 12.30: Serbia-Slovenia

Ore 15.00: Finlandia-Grecia

Ore 17.30: Turchia-Islanda

Ore 20: Italia-Polonia

Pool II

Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio

Ore 15.00: Francia-Germania

Ore 17.30: Bulgaria-Romania

Ore 20: Spagna-Olanda

12/07 - Gara 5

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Serbia

Ore 15.00: Finlandia-Polonia

Ore 17.30: Slovenia-Turchia

Ore 20: Islanda-Italia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca

Ore 15.00: Francia-Olanda

Ore 17.30: Belgio-Bulgaria

Ore 20: Romania-Spagna

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Polonia

Ore 15.00: Serbia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Islanda

Ore 20: Italia-Slovenia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Olanda

Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Romania

Ore 20: Spagna-Belgio

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto