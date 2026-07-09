Europei U 22 Femminili: Italia in semifinale, superato il Portogallo

Contro il Portogallo, le azzurrine di coach Nino Gagliardi mettono in campo ordine per due set su tre lasciando poco spazio alle avversarie e facendo la differenza soprattutto a muro e in battuta. In doppia ci vanno Dalila Marchesini (10 punti e il 58% in attacco) e Giorgia Amoruso (14 punti per lei).

In semifinale, le azzurrine incontreranno, quindi, la seconda classificata della Pool I, ossia la Spagna, mentre la seconda semifinale sarà tra Serbia e Paesi Bassi (ore 15.30), rispettivamente seconda della Pool II e prima della Pool I (ore 12.30).

La gara parte punto a punto con le portoghesi che mettono in campo grande entusiasmo. L’Italia passa avanti 7-8 con un attacco potete di Giorgia Amoruso, vantaggio che si amplierà sull 8-16 e poi sul 12-23. Il parziale si chiude, dopo uno scambio lunghissimo, con un attacco potente ancora di Amoruso. Nel secondo set, il Portogallo torna in campo combattivo e presente. Un errore in attacco azzurro porta le portoghesi avanti 8-5 ma poi le azzurre recuperano terreno sul 10 pari e, poi, in vantaggio sul 10-12. Un errore di Garcez dai 9 metri vale il 14-16. Il set prosegue punto a punto con il Portogallo che non perde spazio, tanto da arrivare sul 23 pari. Bosso mette a terra il 23-24, ma poi Torres pareggia i conti e porta ai vantaggi il parziale. L’ultimo punto, quello del decisivo 24-26, è un fallo di Campos in attacco dopo un’azione lunghissima. Nel terzo e ultimo set parte fortissimo l’Italia (1-6). Sul 5-13 coach Carronha chiama time out, è ancora Italia con un murone di Amoruso che vale il +9. Le azzurrine scappano via 7-17 e il match si chiude 14-25 con una pipe vincente di Bosso.

Il tabellino

PORTOGALLO - ITALIA 0-3 (13-25, 24-26, 14-25)

PORTOGALLO: Coelho 5, Garcez J 6, Garcez M, Monteitor 8, Garrido 1, Sol Campos 1, Rodrigues (L), Torres 3, Botelho,Lopes 2, Marquez (L), Cerveira, Carvalho 1, ne Silva. All. Corronha

ITALIA: Sassolini 2, Amoruso 14, Marchesini 10, Adigwe 12, Piomboni 2, Manfredini 4, Regoni (L), Allaoui, Tosini 2, Quero, Bosso 7, Talarico 2, ne Peroni

Durata set: 21’, 28’, 20’ Tot: 69'

Portogallo: 1 a, 9 bs, 2 mv, 28 et

Italia: 10 a, 14 bs, 7 mv, 24 et

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

I risultati dell’Italia ai gironi

Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)

Serbia - Italia 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)

Portogallo - Italia 0-3 (13-25, 24-26, 14-25)