Reduce da un giorno di recupero e allenamento, la nazionale di Velasco ha imposto il suo gioco mostrando un notevole miglioramento tecnico e fisico rispetto al match d’esordio di mercoledì. Con questo successo le azzurre balzano a quota 8 vittorie in classifica generale, superano gli Stati Uniti, sconfitti anche dalla Turchia dopo il passo falso con la Polonia nella terribile Pool di Osaka, ed ipotecano la qualificazione alle Finals di Macao. Domani si torna in campo alle ore 10:30 italiane (diretta DAZN e VBTV) contro il lanciatissimo Canada del CT italiano, Giovanni Guidetti.

Come con l’Ucraina, Julio Velasco opta per un sestetto con Orro-Antropova in diagonale, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, Fersino libero. Il Belgio risponde con Van Sas in regia, Martin opposta, Demeyer e Radovic schiacciatrici, Koulberg e Fransen centrali, Rampelberg libero. L’avvio è vibrante ed equilibrato: Martin e Antropova si sfidano a suon di colpi da posto 2 mentre Danesi e Fahr iniziano a carburare a muro e in attacco (9-9). A rompere l’equilibro è un turno piuttosto proficuo di Antropova al servizio poi sugellato da una raffica di attacchi dell’opposto azzurro che fanno volare l’Italia sul 18-13. Preso il largo, Danesi e compagne non si voltano più indietro. Entrano Egonu e Cambi per il consueto doppio cambio dando ulteriore verve al gioco delle azzurre che chiudono il primo parziale 25-20. La furia Antropova si abbatte sul Belgio anche in avvio di secondo set: l’opposto numero 24 si presenta in battuta e scava il vuoto (6-1) mettendo subito alle corde le belga. Il solco scavato al servizio funge da detonatore al gioco italiano che diventa, scambio dopo scambio, sempre più efficace e consistente con un’Antropova praticamente inarrestabile in attacco e al servizio (15-8). L’unica a non arrendersi tra le fila del Belgio è l’opposta Martin che però può poco quando il muro di Fahr sale di livello al pari dell’apporto offensivo di Egonu (ancora dentro con il doppio cambio) sempre più incisiva anche uscendo dalla panchina (15-20). A chiudere ogni discorso è poi ancora una volta, Ekaterina Antropova, che, supportata da una pimpante Loveth Omoruyi (dentro per Sylla) e dal blockout di Nervini, chiude il secondo set con un rotondo 25-16. Dopo la pausa l’Italia cambia campo ma non certo l’atteggiamento: Antropova, Fahr, Danesi, Omoruyi e la neo entrata Giovannini, coperte in difesa dalla solita Fersino, e orchestrate magistralmente da Orro, volano via (7-13) senza trovare resistenza. A nulla servono i timeout di coach Vansnick perché le azzurre continuano a dilagare dominando ogni fase del gioco. A parte un piccolo calo di tensione prontamente spento dal timeout di Velasco, Danesi e compagne archiviano il match senza grossi problemi trovando con Egonu, Antropova e Giovannini i guizzi per il risolutivo.

Le parole di Eleonora Fersino

« Grande vittoria, sono molto contenta per la squadra soprattutto per chi è entrato ed ha dato un contributo al match in maniera positiva. Battuta, ricezione ed attacco stasera hanno funzionato anche se è chiaro che dobbiamo e possiamo ancora migliorare nei dettagli e nelle piccole cose. Da domani mattina torneremo in palestra per limare questi dettagli per poi affrontare il Canada. Dobbiamo ricercare la perfezione nei dettagli: un’alzata in più, una ricezione migliore, difendere con maggior attenzione, tutti dettagli che possono darci ancor più stabilità nel gioco. In generale però stiamo facendo bene e credo che si noti ».

Le parole di Ekaterina Antropova

« Siamo contente della vittoria e credo che manchi ancora un po’ di coesione visto che ci siamo ritrovate da poco. Sappiamo però che queste partite così ravvicinate possono aiutarci per cui non ci resta che spingere ogni singolo match alla ricerca del miglior ritmo possibile. Non ci poniamo limiti anche se è giusto focalizzarci su una partita alla volta. Partiamo con il Canada che è una squadra molto forte, che gioca una pallavolo veloce e che potrebbe metterci in difficoltà Poi ci sarà la Cina, qui in casa loro, una partita che sicuramente ci piace e che proveremo ad affrontare al massimo. Non ci poniamo limiti ma viviamo giorno dopo giorno ».

Il tabellino

ITALIA – BELGIO 3-0 (25-20; 25-16; 25-19)

ITALIA: Sylla 1, Danesi 8, Antropova 22, Nervini 8, Fahr 11, Orro 1, Fersino (L), Cambi, Spirito, Egonu 6, Omoruyi 4, Giovannini 2. N.E.: Meli e Nwakalor. All. Velasco

BELGIO: Van Sas 2, Demeyer, Fransen 1, Martin 13, Radovic 9, Koulberg, Rampelberg (L), Bertels, Lemmens 4, Nagels, Deleu 12, Luyten. N.E.: Debouck e Verhelst. All. Vansnick

ARBITRI: Lai Cedric Sze Chung (HKG) e Jisarek Pumduang (THA)

Durata: 22’, 20’, 26’ Tot: 48’

Italia: a 7, bs 4, m 12, e.t. 15.

Belgio: a 2, bs 6, m 4, e.t. 18.

Calendario e Risultati Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana 3-2 (25-19; 25-20; 14-25; 24-26; 15-12)

Italia – Ucraina 3-1 (25-15; 23-25; 25-10; 25-21)

Cina – Canada 2-3 (25-19; 17-25; 22-25; 25-23; 11-15)

9 luglio

Belgio – Canada 1-3 (25-20; 21-25; 17-25; 25-27)

Cina – Ucraina 3-0 (25-18; 25-22; 25-20)



10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana 2-3 (17-25; 16-25; 25-22; 25-19)

Italia - Belgio 3-0 (25-20; 25-16; 25-19)



11 luglio

Italia – Canada ore 10:30

Cina – Rep. Dominicana ore 14:00



12 luglio

Belgio – Ucraina ore 5:00

Canada – Rep. Dominicana ore 10:30

Italia – Cina ore 14:00