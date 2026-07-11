Nona vittoria nella Volleyball Nations League 2026 per l'Italvolley femminile. Le azzurre di Julio Velasco battono in rimonta un ottimo Canada che si era imposto 25-22 e 29-27 nei primi due set per poi soccombere nei successivi tre parziali quando l'Italia cambia marcia: doppio 25-23 e 15-5 al tie-break per le campionesse del mondo in carica che conquistano così il nono successo nella competizione e volano in testa alla classifica (con Usa e Brasile) con l'obiettivo di presentarsi al meglio alle Finals di Macao per portare a casa la terza VNL consecutiva . Show Antropova , mattatrice del match con ben 37 punti . Rivivi la diretta del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

13:00

Il prossimo impegno dell'Italvolley in VNL

Le ragazze di Julio Velasco torneranno in campo domani per l'ultimo impegno della trasferta orientale, sfidando la Cina padrona di casa alle 14 italiane.

12:52

Nations League, l'Italia balza al comando della classifica

Le azzurre ottengono due punti fondamentali in chiave classifica: agganciate al primo posto il Brasile e gli Stati Uniti a quota 26 punti.

12:45

+++ L'Italia batte il Canada: che rimonta per le azzurre! +++

Finisce qui: rimonta clamorosa delle azzurre che si impongono al tie-break dopo una rimonta da urlo. Mattatrice della partita? Antropova con 37 punti! 22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5 dopo cinque combattutissimi set!

12:44

Canada-Italia 5-13

Antropova ancora una volta implacabile in diagonale (12-5) e muro di Danesi (13-5). Azzure a due punti dalla vittoria!

12:43

Canada-Italia 4-10

Smrek non trova il campo con la parallela: +6 azzurro, time out Guidetti.

12:40

Canada-Italia 4-9

Le canadesi si riavvicina sul -2 (4-6) dopo il time out di coach Guidetti poi arrivano il mani out di Antropova, il punto di Sylla che distrugge il muro avversario e la diagonale da urlo dell'opposto azzurro che segna il suo 34° punto!

12:38

Canada-Italia 3-6

Primo tempo di Fahr che abbatte il muro canadese e grandissimo diagonale di Antropova. Time out Guidetti.

12:37

Canada-Italia 1-4

Azzurre avanti con un mani fuori lungo di Antropova da posto due con la parallela! L'Italia poi raddoppia con una invasione a rete delle canadesi e poi l'attacco out di Van Ryk. Le nostre avversarie muovono il punteggio con l'attacco out di Giovannini poi calano il poker con un bel diagonale di Giovannini.

12:33

+++ Al via il tie-break +++

Inizia il quinto e decisivo parziale tra Canada e Italia!

12:30

+++ L'Italia pareggia i conti, le azzurre vincono il quarto set! Si va al tie-break +++

Esce il primo tempo di Maglio: le canadesi chiedono il challenge ma non c'è tocco azzurro! 25-23 il risultato del quarto set, si va al tie-break!

12:29

Canada-Italia 23-24

Van Ryk fa punto con la parallela (22-22) poi Egonu da posto due risponde allo stesso modo. Le canadesi pareggiano poi però arriva un altro set point per le azzurre con l'errore al servizio delle avversarie.

12:26

Canada-Italia 20-21

Le canadesi volano sul +3 con la grande schiacciata di Van Ryk (20-17). Le azzurre non mollano e si riportano sotto con il muro di Fahr (18-20) poi pareggiano incredibilmente i conti con i due punti di Sylla. L'Italia completa poi la rimonta con il muro di Fahr!

12:22

Canada-Italia 19-17

Errore di Antropova dopo il time out per il -1 canadese che poi pareggia i conti con il muro di Guezen e Thokbuom. Quest'ultima poi trova il primo tempo vincente per il +1 (18-17) che diventa 19-17 poco dopo con l'ace di Grey. Time out Velasco.

12:20

Canada-Italia 15-17

Ecco il controparziale azzurro: sul 15 pari, l'Italvolley chiude un lungo scambio con il diagonale di Giovannini, poi arriva il quinto pesantissimo ace di Antropova: 30 punti per l'opposto azzurro! Time out Guidetti.

12:17

Canada-Italia 14-14

Sylla viene murata da Maglio (12-12) poi le canadesi si portano addirittura avanti (14-13) per poi essere raggiunte dalle azzurre che non possono permettersi errori.

12:13

Canada-Italia 10-10

Out il servizio delle canadesi per il 10-7 azzurro ma non basta perché Guezen, Maglio e l'attacco fuori di Antropova consentono alle nostre avversarie di pareggiare i conti.

12:10

Canada-Italia 5-8

Parellela clamorosa di Antropova su suggerimento di Orro per il nuovo +1 azzurro. Poco dopo Gray cerca il tocco del muro ma non lo trova: out la sua diagonale da posto quattro. Le azzurre sono cariche e volano sul +3 (8-5) con il grande muro di Danesi su Van Ryk. Time out Guidetti.

12:08

Canada-Italia 5-5

Muro di Sylla (4-3), pari di Van Ryk con un attacco implacabile. Le azzurre rimettono la freccia ancora con Sylla con un gran mani fuori, ma vengono raggiunte da Grey.

12:06

Canada-Italia 3-3

Si ribaltano i ruoli rispetto ai primi tre set di gara: ora è l'Italia a mettere sempre la freccia a inizio parziale, ma le canadesi replicano senza difficoltà. Equilibrio totale a Hong Kong.

12:02

+++ Al via il quarto set +++

Si parte con il quarto parziale di partita a Hong Kong.

12:00

+++ L'Italia vince il terzo set e accorcia le distanze +++

Dopo il time out di Velasco, mani fuori di Antropova che regala alle azzurre il terzo parziale: 25-23 per l'Italvolley che allunga così la partita.

11:59

Canada-Italia 23-24

Errore al servizio per Sylla (23-22) ma le azzurre si costruiscono due set point, il primo della partita, complice l'errore di Van Ryk. Le canadesi lo annullano: erroraccio di Antropova che cerca un palleggio troppo corto, Danesi non riesce a coprire il punto a rete di Fransen.

11:57

Canada-Italia 21-22

Out di metri il servizio di Van Ryk che si rifà poco dopo riportando le sue sul -1 (21-22).

11:55

Canada-Italia 19-21

Grande diagonale di Egonu e invasione della prima linea canadese sull’attacco di Paola!

11:53

Canada-Italia 19-19

Il time out fa bene alle azzurre con il mani fuori di Egonu ma le canadesi non mollano mai e si portano sul pari con due punti di fila di Guezen e Maglio.

11:50

Canada-Italia 16-18

Il primo tempo di Antropova porta le azzurre sul +3 ma le canadesi sono brave ad accorciare ancora lo svantaggio con una Van Ryk scatenata e l'ace di Grey. Time out Velasco.

11:48

Canada-Italia 13-16

Grey murata da Danesi (16-12) poi arriva il diagonale di Smrek per il -3 Canada.

11:46

Canada-Italia 11-15

Le canadesi provano a ricucire lo strappo ma devono fare i conti con le azzurre che stanno salendo di livello. L'invasione a rete della prima linea canadese porta le azzurre sul +3 (14-11) che diventa +4 con il guizzo di Sylla!

11:43

Canada-Italia 9-12

Fahr chiude lo scambio e porta le azzurre sul +4. Antropova martella al servizio e costringe all'errore le canadesi che poi accorciano ancora le distanze con il muro di Thokbuom.

11:41

Canada-Italia 7-10

Guizzo di Alessia Orro per il +1 azzurro che diventa rapidamente +3 con il doppio ace di Antropova (il quarto della sua partita). Time out Canada.

11:38

Canada-Italia 7-7

Le canadesi come nei primi due parziali, mettono la freccia, ma vengono sempre raggiunte dalle azzurre che rispondono colpo su colpo, trascinate da Antropova.

11:35

Canada-Italia 4-4

Le azzurre volano sul 3-1 in apertura di parziale, anzi no: out l’attacco verso posto sei di Guezen da posto quattro ma le canadesi chiedono il challenge per un possibile tocco del muro, di Fahr, che effettivamente c'è. Poi arrivano il diagonale di Sylla e il primo tempo di Maglio.

11:33

+++ Al via il terzo set +++

Inizia il terzo e decisivo parziale: le azzurre devono reagire per cercare di allungare la partita.

11:26

+++ Il Canada vince anche il secondo set: Italia ko 29-27 +++

Arriva anche il quarto set point e le azzurre lo annullano. Il quinto invece è quello decisivo: parallela di Van Ryk da posto due sulla riga per il 28-27 che diventa 29-27 con l'errore di Orro a rete. Azzure sotto di due set, si fa durissima.

11:25

Canada-Italia 26-26

Tre set point per le canadesi, tutti annullati dalle azzurre.

11:23

Canada-Italia 24-23

Le canadesi rispondono colpo su colpo, vanno sotto di 1 (21-22) poi sono brave a riportarsi sul +1 con Van Ryk (23-22) e la palla out di Fahr (24-23). Set point Canada.

11:17

Canada-Italia 20-19

Il timeout permette alle azzurre di riportarsi sul +2 con il parallelo di Antropova, imitata da Grey. Poi Thokbuom mura la diagonale di Nervini. La difesa canadese mura la diagonale di Antropova e si riporta avanti.

11:15

Canada-Italia 17-18

Le nostre avversarie provano a ricucire lo strappo e non si arrendono: sotto di tre punti (15-18), le canadesi si rifanno sotto con due primi tempi di Thokbuom. Time out Velasco.

11:12

Canada-Italia 12-16

Fuori il servizio di Van Ryk e chiusura a rete di Danesi su servizio di Fahr.

11:09

Canada-Italia 11-14

La canadesi escono dal time out con due punti di fila, le azzurre però rispondono per le rime e si riportano sul +3.

11:06

Canada-Italia 9-12

Le nostre avversarie volano ancora sul +1, 9-8, ma le azzurre piazzano il break con quattro punti di fila portandosi in vantaggio. Primo tempo di Fahr, out il pallonetto di Van Ryk e ace di Antropova: +2 azzurro che diventa +3 con il fallo sottorete di Thokbuom. Time out Guidetti.

11:04

Canada-Italia 8-8

Equilibrio totale in avvio di secondo parziale. Il Canada chiama ma le azzurre sono brave a recuperare immediatamente lo svantaggio.

11:01

Canada-Italia 5-5

Azzurre sempre all'inseguimento: continui botta e risposta per il 4-4. Ottimo primo tempo di Fahr per il momentaneo 3 pari, clamoroso il diagonale di Antropova per il 5 pari.

10:58

+++ Al via il secondo set +++

Inizia il secondo parziale del match tra Canada e Italia.

10:56

+++ Il Canada vince il primo set: Italia ko 25-22 +++

Parallela da seconda linea per Smrek, poi le azzurre tornano sul -2 dopo il time out di Velasco. Omoruyi manda in rete il servizio: tre set point per il Canada. Annullato il primo con Danesi, poi arriva la schiacciata di Van Ryk che chiude il primo parziale sul 25-22.

10:52

Canada-Italia 22-20

Van Ryk pesta la linea dei nove metri al servizio e permette alle azzurre di accorciare le distanze. Le canadesi sono però in partita. Dopo il primo tempo di Fahr (17-20) le nostre avversarie volano sul +4 (muro vincente subito da Antropova) che diventa +2 dopo due punti di fila delle azzurre (ancora Antropova più l'ace di Orro).

10:48

Canada-Italia 19-15

Parziale di 5-0 per le canadesi che volano con il mani fuori di Guezen, il primo tempo di Fahr che termina fuori e un altro punto di Guezen che trova un altro angolo impossibile per il +4.

10:44

Canada-Italia 16-15

Uscita dal time out ottima per le canadesi: diagonale di Van Ryk, muro vincente delle nord americane su Antropova e guizzo di Smrek in schiacciata per la rimonta. Time out Velasco.

10:42

Canada-Italia 13-15

Primo set finora all'insegna dell'equilibrio con continui capovolgimenti di fronte: le canadesi mettono la freccia con l'ace di Grey (11-12) e la diagonale potentissima di Van Ryk (12-13) ma non hanno fatto i conti con Antropova. L'opposto azzurro è scatenato: diagonale formidabile per il +1 Italia (14-13) e punto di Orro. Time out Canada.

10:40

Canada-Italia 10-11

Le canadesi volano sul +2 - diagonali vincenti di Van Ryk e Grey - ma le azzurre ritornano avanti trascinate da Anrtropova e dal muro di Danesi.

10:37

Canada-Italia 8-8

Continui botta e risposta tra le due formazioni: le canadesi mettono in tre occasioni la freccia ma vengono sempre raggiunte dalle azzurre, che sfruttano qualche imprecisione di troppo delle avversarie. Da menzionare l'ottimo diagonale di Sylla per il momentaneo 8-8.

10:35

Canada-Italia 5-5

Guezen in diagonale, ace di Thokbuom e mani fuori di Van Ryk: le canadesi volano sul +3 ma vengono raggiunte dalle azzurre, brave a rimontare trascinate da Antropova (4-5).

10:32

Canada-Italia 2-2

Il match si apre con il primo tempo di Thokbuom ma le azzurre sono brave a reagire con il muro di Danesi su Van Ryk e la palla out di Guesen. A ristabilire la parità ci pensa poi Van Ryk.

10:30

+++ Inizia Canada-Italia +++

Si parte a Hong Kong!

10:26

Squadre in campo per gli inni nazionali

Si parte con quello canadese, poi sarà il turno dell'Inno di Mameli.

10:23

Il Canada vuole continuare a stupire

Le nostre avversarie, guidate in panchina dal selezionatore Giovanni Guidetti:

Schiacciatrici: Katerina Georgiadis, Alexa Gray, Andrea Mitrovic, Hilary Howe, Abagayle Guezen, Olivia Andulajevic.

Opposti: Kiera Van Ryk, Anna Smrek.

Palleggiatrici: Courtney Baker, Brie Fransen. Liberi: Kacey Jost.

Centrali: Emily Maglio (C), Nyadholi Thokbuom, Jessica Andrews.

10:20

Italia pronta a sfidare il Canada

Ecco le azzurre di Velasco che daranno battaglia contro le canadesi:

Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr.

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Schiacciatrici: Ilaria Spirito, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.

Liberi: Eleonora Fersino.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

10:15

Antropova e Fersino mettono in guardia l'Italvolley: "Attenzione al Canada"

"Non ci poniamo limiti anche se è giusto focalizzarci su una partita alla volta. Partiamo con il Canada che è una squadra molto forte, che gioca una pallavolo veloce e che potrebbe metterci in difficoltà", ha sottolineato l'opposto azzurro dopo il successo con l'Ucraina. "Poi ci sarà la Cina, qui in casa loro, una partita che sicuramente ci piace e che proveremo ad affrontare al massimo. Non ci poniamo limiti ma viviamo giorno dopo giorno". Le ha fatto eco Eleonora Fersino per la quale, contro il Canada, le azzurre dovranno "ricercare la perfezione nei dettagli: un’alzata in più, una ricezione migliore, difendere con maggior attenzione, tutti dettagli che possono darci ancor più stabilità nel gioco. In generale però stiamo facendo bene e credo che si noti".

10:10

Canada-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Canada e Italia, valida per la penultima giornata della terza settimana della Volleyball Nations League, è in programma oggi - sabato 11 luglio - alla 'Kai Tak Arena' di Hong Kong con inizio alle ore 10:30 italiane. La partita, per la quale non è prevista la diretta tv, sarà visibile in live streaming su DAZN e la piattaforma VBTV.

10:00

L'Italia chiede strada anche al Canada

Dopo tre successi consecutivi, torna in campo l'Italvolley di Velasco che chiede strada al Canada per proseguire la sua rincorsa al primato in classifica in vista delle Finals di Macao. Alla Kai Tak Arena di Hong Kong si partirà alle 10:30.

Kai Tak Arena - Hong Kong