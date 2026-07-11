Europei U 22 Femminili: l'Italia travolge la Spagna e vola in finale

L'AIA (OLANDA)-Le azzurrine di coach Nino Gagliardi conquistano la finale degli Europei Under 22 femminili in corso a L’Aia (Olanda). Lo fanno vincendo in semifinale contro la Spagna per 3-0 (25-11, 25-15, 25-15) in una gara mai in discussione, giocata con tranquillità e vinta grazie ad un’ottima prestazione a muro (14-5 il parziale in questo fondamentale, 4 di Piomboni e 4 di Marchesini) e con il 42% in attacco. In doppia cifra ci vanno Merit Adigwe e Giorgia Amoruso, entrambe con 16 punti, seguite da Nicole Piomboni con 12 e Dalila Marchesini con 10. Gli ace di squadra, alla fine dei tre set, saranno 8 contro i 2 delle avversarie spagnole. Appuntamento per domani, domenica 12 luglio, alle ore 18.30, per la finalissima del torneo. L’avversaria delle azzurrine sarà una tra Paesi Bassi e Serbia. I Paesi Bassi sono la prima classificata della Pool II, squadra padrona di casa; e la Serbia è seconda della Pool I, quella dell’Italia. La seconda semifinale andrà in scena alle 15.30 di oggi, sabato 11 luglio.