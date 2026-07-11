Europei U 18 Maschili: l'Italia si inchina alla Polonia
PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- Arriva, alla quarta giornata di gare, la prima sconfitta per la Nazionale under 18 maschile ai Campionati Europei di categoria che si stanno disputando nelle Marche e nel Lazio (Cisterna di Latina). Gli azzurrini, infatti, dopo aver centrato tre successi nelle prime tre uscite, non riescono ad avere la meglio anche sulla Polonia e vengono sconfitti in rimonta con il punteggio di 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25). La formazione di coach Nawrocki continua dunque la sua striscia positiva rimanendo l’unica, in tutta la rassegna, a ritrovarsi a punteggio pieno (12 pt). Top scorer di serata il polacco Leppert autore di 20 punti seguito, sempre in doppia cifra, dai compagni Potempa e Fidyk (18 e 17). Da segnalare nelle fila degli azzurrini la quarta doppia cifra consecutiva dell’opposto Bussolari (11 a referto per lui questa sera).
L’Italia, tornerà in campo domani, domenica 12 luglio, sempre alle ore 20 per cercare il riscatto dopo questa amara serata. Ad attenderla ci sarà l’Islanda di coach Gonzalez Vicente; formazione ultima in classifica con 0 vittorie in quattro gare (0 pt).
Nel primo set l’Italia prova subito a spingere sull’acceleratore (4-2, 8-5, 11-6). In questo momento la Polonia ha già speso entrambi i time-out che però portano beneficio ai ragazzi di Nawrocki. I polacchi, infatti, raggiungono la parità poco dopo, sul 14-14. Gli azzurrini rimettono la testa avanti e, grazie al muro di Bussolari del 19-16, guadagnano il +3 che non mollano più. Il muro di Bevilacqua, al primo set point utile, porta al 25-19 finale.
Nel secondo parziale l’Italia parte forte come nel precedente (4-1, 10-6, 12-8), ma la Polonia anche questa volta ristabilisce la parità (13-13). Un grande turno al servizio del numero 9 Leppert porta i biancorossi (questa sera in divisa verde) a +3 sul 14-17. I ragazzi di Fanizza non riescono a ridurre il gap sul finale e si arrendono sul 20-25.
È ancora l’Italia a partire con la marcia alta nel terzo parziale (4-1, 10-7, 16-13). La Polonia però non molla, sfrutta qualche imprecisione azzurra e raggiunge, per il terzo set consecutivo la parità (17-17). I ragazzi di Fanizza iniziano a soffrire e subiscono il break decisivo del -3 sul 17-20. L’1-2 polacco si concretizza grazie al 19-25 finale.
Nel quarto set gli azzurrini non riescono mai a essere padroni del gioco. Dopo un breve equilibrio iniziale (3-3, 5-5), infatti, la Polonia allunga sul 6-9 e prova a scappare. Lo strappo che pare non ricucibile è a +8 sul 13-21. Massari e compagni però ci credono fino alle fine e riescono a trovare la parità sul 23-23. Nel finale viene a mancare lo sprint e i seguenti due punti sono polacchi (23-25).
Il tabellino
ITALIA-POLONIA 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)
ITALIA: Trotta 4, Mangini 7, Bussolari 11, Massari 7, Storini 6, Bevilacqua 2, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella, Meoni 4, Illini 6. N.e.: Notarnicola, Pesce, Macca. All. Fanizza.
POLONIA: Posluszny 5, Przybylkowicz 5, Leppert 20, Sluzarsz 8, Potempa 18, Biernikowicz 1, Malek (L). Otak, Fidyk 17, Lobaczewski, wlazly. N.e.: Wisniewski, Oczko, Malecki. All. Nawrocki.
Durata set: 29’, 39’, 32’, 33’ Tot: 133’
Italia: 5 a, 10 bs, 11 mv, 20 et
Polonia: 6 a, 19 bs, 15 mv, 40 et
FASE A GIRONI
Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.
Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.
I risultati dell'Italia
Pool I:
07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)
09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)
11/07 ore 20: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)
12/07 ore 20: Islanda-Italia
14/07 ore 20: Italia-Slovenia
15/07 ore 20: Turchia-Italia
Risultati e calendario completo del torneo
07/07 - Gara 1
Pool I
Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)
Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)
Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)
Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
Pool II
Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)
Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)
Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)
Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)
08/07 - Gara 2
Pool I
Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)
Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)
Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)
Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)
Pool II
Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)
Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)
Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)
Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
09/07 - Gara 3
Pool I
Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)
Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)
Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)
Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)
Pool II
Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)
Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)
Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)
Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)
10/07 – riposo
11/07 - Gara 4
Pool I
Serbia-Slovenia 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)
Finlandia-Grecia 1-3 (25-21, 24-26, 30-32, 25-27)
Turchia-Islanda 3-0 (25-24, 25-21, 25-10)
Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)
Pool II
Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)
Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)
Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)
12/07 - Gara 5
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Serbia
Ore 15.00: Finlandia-Polonia
Ore 17.30: Slovenia-Turchia
Ore 20: Islanda-Italia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca
Ore 15.00: Francia-Olanda
Ore 17.30: Belgio-Bulgaria
Ore 20: Romania-Spagna
13/07 – riposo
14/07 - Gara 6
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Polonia
Ore 15.00: Serbia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Islanda
Ore 20: Italia-Slovenia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Olanda
Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Romania
Ore 20: Spagna-Belgio
15/07 - Gara 7
Pool I
Ore 12.30: Finlandia-Slovenia
Ore 15.00: Grecia-Islanda
Ore 17.30: Serbia-Polonia
Ore 20: Turchia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Francia-Belgio
Ore 15.00: Germania-Romania
Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda
Ore 20: Bulgaria-Spagna
16/07 – Riposo
17/07 - Semifinali
Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I
18/07 - Finali
Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto
Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto