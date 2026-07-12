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L'Italia torna al lavoro a Cavalese

L'Italia torna al lavoro a Cavalese

Il secondo gruppo di atleti, che si ritroverà domani, lunedì 13 luglio, mentre il primo gruppo sarà impegnato in Giappone nella Week 3 della Volleyball Nations League
1 min
TagsItaliaCavalese

CAVALESE (TRENTO)-Torna al lavoro in Val di Fiemme il secondo gruppo di atleti della nazionale azzurra, che si ritroverà domani, lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione.
Il primo gruppo, come noto, è invece in Giappone, impegnato nella Week 3 della Volleyball Nations League, in programma a Osaka dal 15 al 19 luglio. 

Questo l’elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme dal 13 luglio: 

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro

Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti

Opposto: Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo

Libero: Domenico Pace

Lo staff 

Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Preparatore Atletico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).

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