L'Italia torna al lavoro a Cavalese
CAVALESE (TRENTO)-Torna al lavoro in Val di Fiemme il secondo gruppo di atleti della nazionale azzurra, che si ritroverà domani, lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione.
Il primo gruppo, come noto, è invece in Giappone, impegnato nella Week 3 della Volleyball Nations League, in programma a Osaka dal 15 al 19 luglio.
Questo l’elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme dal 13 luglio:
Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca
Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti
Opposto: Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo
Libero: Domenico Pace
Lo staff
Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Preparatore Atletico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).