Europei U 18 Maschili: l'Italia torna al successo contro l'Islanda

Prestazione importante, per il prosieguo nella rassegna continentale, quella messa in campo questa sera dai ragazzi di Vincenzo Fanizza; sempre bravi e puntuali a tenere il pallino del gioco tra le proprie mani, senza mai lasciare, ad Arnarsson e compagni, speranze di conquistare qualcosa di importante. Top scorer di serata l’opposto azzurro Leonardo Meoni con 15 punti a referto. In doppia cifra per l’Italia anche Iacopo Illini con 14 centri.

L’Italia, dopo questo successo, potrà godere domani, lunedì 13 luglio, della seconda giornata di riposo presente nel calendario del girone. La prossima sfida è infatti in programma martedì 14, alle ore 20, contro la Slovenia di coach Hribar; formazione seconda in classifica generale della pool I grazie a quattro vittorie e 12 punti conquistati.

L’Islanda parte subito aggressiva e conquista il 2-5 che viene però immediatamente recuperato dagli azzurrini (6-6, 9-9). Massari e compagni alzano poi i giri del motore e conquistano un considerevole vantaggio (13-10, 19-12) che si conclude con il 25-14 finale.

Troppa Italia per i ragazzi di coach Gonzalez Vicente anche nel secondo parziale. Gli azzurrini partono subito con il piede sull’acceleratore e non lasciano barlumi di speranza agli avversari (5-0, 11-3, 18-8). È Notarnicola a trovare l’attacco decisivo del 25-11 che chiude il set.

I ragazzi di Vincenzo Fanizza mantengono alta la concentrazione anche nella terza frazione e l’Islanda non può che subire il gioco azzurro (5-1, 12-4, 21-8). La chiusura arriva, grazie a un attacco out di Gregorsson, sul 25-12.

Le parole Leonardo Meoni

« Dopo la sconfitta di ieri eravamo un po' dispiaciuti, ma dobbiamo continuare a dare il massimo in tutte le partite. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione perché, anche quando eravamo in netto vantaggio, siamo rimasti là continuando a dare tutto. Domani recuperiamo le energie per il match molto importante di martedì contro la Slovenia ».

Il tabellino

ITALIA-ISLANDA 3-0 (25-14, 25-11, 25-12)

ITALIA: Bevilacqua 1, Illini 14, Macca 8, Meoni 15, Massari 6, Mangini 2, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 7, Notarnicola 3, Pesce. N.e.: Storini, Trotta, Bussolari. All. Fanizza.

ISLANDA: Arnarsson 1, Sigurfinnsson 6, Traustason 1, Hafborsson 4, Arnarsson H. 2, Halldorsson 2, Hnikarsson. Gregorsson 1, Arinbjarnason, Baldivnsson 1, Gudbjargason, Arnason, Andersen, Aevarsson. All. Gonzalez Vicente.

Durata set: 25’, 19’, 24’ Tot: 68’

Italia: 11 a, 10 bs, 7 mv, 19 et

Islanda: 2 a, 7 bs, 0 mv, 19 et

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

I RISULTATI DELL’ITALIA

I risultati dell'Italia

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07 ore 20: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Risultati e calendario completo del torneo

07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)

Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)

Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)

Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

Pool II

Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)

Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)

Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Serbia-Slovenia 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

Finlandia-Grecia 1-3 (25-21, 24-26, 30-32, 25-27)

Turchia-Islanda 3-0 (25-24, 25-21, 25-10)

Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

Pool II

Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)

Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

12/07 - Gara 5

Pool I

Grecia-Serbia 3-2 (25-17, 31-33, 25-21, 21-25, 16-14)

Finlandia-Polonia 0-3 (21-25, 16-25, 19-25)

Slovenia-Turchia 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-21)

Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

Pool II

Germania-Repubblica Ceca 3-1 (26-24, 25-22, 23-25, 25-16)

Francia-Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 18-25, 25-16)

Belgio-Bulgaria 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Romania-Spagna 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-18, 7-15)

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Polonia

Ore 15.00: Serbia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Islanda

Ore 20: Italia-Slovenia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Olanda

Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Romania

Ore 20: Spagna-Belgio

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto