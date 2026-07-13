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Il grande volley a Messina: ad agosto la Cup Men Elite

Il grande volley a Messina: ad agosto la Cup Men Elite

La nazionale di De Giorgi, dal 26 al 31 agosto sifderà al PalaRescifina Brasile, Cuba e la Germania in un prestigioso quadrangolare
3 min

MESSINA-Messina sarà protagonista dal 26 al 31 agonsto della FIPAV Cup Men Elite, prestigioso quadrangolare internazionale che vedrà protagoniste alcune tra le più forti nazionali della pallavolo mondiale.

La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà venerdì 17 luglio, alle ore 11.30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, dove saranno illustrati alla stampa e alla città tutti i dettagli dell'evento, destinato a rappresentare uno degli appuntamenti sportivi di maggior rilievo dell'estate siciliana.
Il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l'Assessore alle Politiche Sportive, Stello Vadalà, prenderanno parte alla conferenza stampa insieme ai rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo per illustrare il programma e gli aspetti organizzativi della FIPAV Cup Men Elite.
All'incontro interverranno il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il Presidente del Coni Sicilia, Vincenzo Falzone, il presidente del Comitato Regionale FIPAV Sicilia, Antonio Locandro, e il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Messina, Alessandro Zurro, referente dell'organizzazione sul territorio.
Il PalaRescifina sarà il teatro di quattro giornate di grande spettacolo, con protagoniste la Nazionale Italiana, guidata dal Commissario Tecnico Fefè De Giorgi, il Brasile, Cuba e la Germania, in un quadrangolare di altissimo livello tecnico che vedrà affrontarsi alcune delle migliori rappresentative del panorama internazionale.
Nel corso dell'incontro saranno illustrati il programma completo della competizione, le iniziative collaterali dedicate ai tifosi, alle società sportive e alle associazioni del territorio, oltre alle informazioni relative alla biglietteria.
La FIPAV Cup Men Elite, patrocinata dal Comune di Messina, conferma il ruolo della città quale sede di grandi eventi sportivi, rafforzando la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Pallavolo nella promozione dello sport e del territorio.

CALENDARIO GARE 

Reggio Calabria – PalaCalafiore

26 agosto ore 21, Italia-Germania

27 agosto ore 20, Germania-Cuba

Messina – PalaRescifina

28 agosto ore 20, Italia-Cuba

29 agosto ore 20, Germania-Brasile 

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba 

 

 

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