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Europei U 18 Maschili: l'Italia batte la Turchia ed è in semifinale

Europei U 18 Maschili: l'Italia batte la Turchia ed è in semifinale

Successo più sofferto delle previsioni per gli azzurri che contro la già eliminata formazione di Hidayetoglu ma quello che contava era il risultato. E' arrivato il 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21) cehe consente alla squadra di Fanizza di arrivare seconda nella Pool I e di attendere ora una fra Bulgaria e Francia
9 min
TagsEuropei U 18ItaliaTurchia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- Missione compiuta. La nazionale under 18 maschile è in semifinale ai Campionati Europei di categoria. Gli azzurrini, infatti, dopo l’importantissimo successo di ieri contro la Slovenia, battono anche la Turchia con il punteggio di 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21) nella settima e ultima gara della pool I e si qualificano per le semifinali della rassegna continentale dove affronteranno una tra Bulgaria e Francia (in corso di svolgimento l'ultima gara della pool II). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, in virtù di questo risultato, conquistano anche la qualificazione per i Mondiali Under 19 del 2027.

La semifinale è in programma, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, nella giornata di venerdì 17 luglio alle ore 19.30. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e sul canale YouTube della CEV.

Primo set di sofferenza per l’Italia che si trova sotto per quasi tutta la durata (1-4, 7-12, 14-17). Un attacco out di Kabangu e un ace di Storini danno poi il vantaggio agli azzurrini (19-18), che però vengono rimontati e la Turchia arriva ad ottenere due set point (22-24). I ragazzi di Fanizza, però, non mollano e con Mangini al servizio ribaltano il parziale chiudendo sul 26-24. 

Seconda frazione che le due squadre giocano punto a punto fino al primo allungo azzurro (13-11, 15-13, 18-14). I ragazzi di coach Hidayetoglu provano timidamente a rispondere, ma non riescono ad incutere troppo timore all’Italia che chiude con facilità, grazie a un mani out su attacco di Meoni, sul 25-17. 

La Turchia non si dà per vinta e comanda il terzo set dall’inizio alla fine mettendo in seria difficoltà l’Italia (2-5, 7-13, 11-20). Gli azzurrini non riescono a rispondere ai colpi turchi e sono costretti ad arrendersi sul 14-25.

Solo una battuta a vuoto quella dell’Italia che nel quarto parziale torna a giocare e non lascia troppe possibilità alla Turchia. Massari e compagni tengono sempre in mano il pallino del gioco (5-3, 12-9, 19-14). I turchi si portano a -1 sul finale (22-21) ma gli azzurrini con 3 punti consecutivi chiudono i discorsi (25-21).  

Il tabellino

ITALIA-TURCHIA 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21)

ITALIA: Bevilacqua 2, Gallinella 5, Mangini 11, Bussolari 12, Massari 11, Storini 6, Rizzo (L). Ferrari, Meoni 6, Trotta, Illini 4. N.e.: Notarnicola, Pesce, Macca. All. Fanizza. 

TURCHIA: Uludag 4, Pehlevan 10, Aktas 2, Kabangu 22, Ozen 20, Ilgun 2, Barkan (L). Yalcin, Ciftci, Uzunkol, Cimen, Aras 7, Guler. N.e.: Coskun. All. Hidayetoglu. 

Durata set: 32’, 28’, 25’, 30’ Tot 115'

Italia: 3 a, 7 bs, 7 mv, 20 et

Turchia: 5 a, 15 bs, 17 mv, 33 et

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

I RISULTATI DELL’ITALIA

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9) 

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22) 

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25) 

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25) 

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20) 

15/07 ore 20: Turchia-Italia 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21)

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9) 

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25) 

11/07 Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25) 

13/07 Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25) 

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20) 

15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25) 

Risultati e calendario completo del torneo

07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)

Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)

Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)

Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

Pool II

Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)

Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)

Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Serbia-Slovenia 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

Finlandia-Grecia 1-3 (25-21, 24-26, 30-32, 25-27)

Turchia-Islanda 3-0 (25-24, 25-21, 25-10)

Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

Pool II

Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18) 

Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

12/07 - Gara 5

Pool I

Grecia-Serbia 3-2 (25-17, 31-33, 25-21, 21-25, 16-14)

Finlandia-Polonia 0-3 (21-25, 16-25, 19-25)

Slovenia-Turchia 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-21)

Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25) 

Pool II

Germania-Repubblica Ceca 3-1 (26-24, 25-22, 23-25, 25-16)

Francia-Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 18-25, 25-16)

Belgio-Bulgaria 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Romania-Spagna 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-18, 7-15)

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Grecia-Polonia 0-3 (21-25, 11-25, 11-25)

Serbia-Turchia 3-1 (25-23, 27-25, 23-25, 25-15)

Finlandia-Islanda 3-1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-17)

Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

Pool II

Germania-Olanda 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

Repubblica Ceca-Bulgaria 0-3 (22-25, 22-25, 22-25) 

Francia-Romania 3-1 (28-30, 25-16, 25-20, 25-18)

Spagna-Belgio 3-1 (16-25, 25-21, 25-19, 25-22)

15/07 - Gara 7
Pool I
Finlandia-Slovenia 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 20-25) 

Grecia-Islanda 3-0 (25-12, 25-17, 25-18)

Serbia-Polonia 0-3 (17-25, 18-25, 16-25)

Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25) 
Pool II

Francia-Belgio 3-0 (25-21, 25-19, 29-27)

Germania-Romania 3-2 (25-22, 20-25, 25-19, 22-25, 15-10)

Repubblica Ceca-Olanda 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 25-20)

Bulgaria-Spagna

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