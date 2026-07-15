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VNL: le azzurre si allenano in Cina

VNL: le azzurre si allenano in Cina

L'Italia le azzurre in stage a Macao ad una settimana esatta dallo start dell’ultimo atto della manifestazione in programma dal 22 al 26 luglio all’East Asian Games Dome di Macao
1 min
TagsVNLFinalsmacao

MACAO (CINA)- Primo giorno di lavoro per la nazionale femminile in vista delle Finals di Volleyball Nations League 2026. Dopo il trasferimento da Hong-Kong a Macao e ventiquattro ore di totale riposo, le azzurre sono tornate in campo per allenarsi ad una settimana esatta dallo start dell’ultimo atto di VNL in programma dal 22 al 26 luglio all’East Asian Games Dome di Macao. Capitan Danesi e compagne, reduci dalle quattro vittorie su quattro match disputati ad Hong-Kong (Ucraina, Belgio, Canada e Cina) apriranno il programma delle Finals affrontando l’Olanda nella sfida valida per i quarti di finale, mercoledì 22 luglio alle ore 10:00 italiane (diretta DAZN e VBTV). 

Il programma delle FINALS (orari italiani)

22 luglio

Italia – Olanda ore 10:00

Brasile – Giappone ore 13:30

23 luglio

Turchia – Canada ore 10:00

USA – Cina ore 13:30 

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