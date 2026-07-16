VNL: riscatto azzurro contro il Belgio

Buon avvio dell'Italia nel primo set con Romanò, servito da Porro, che mette a terra il pallone del 3-1. Successivamente, il muro di Sanguinetti regala agli azzurri il 5-3. In questa fase l'Italia, seppur con vantaggi minimi, è sempre davanti e comanda il gioco. È ancora Sanguinetti, ben imbeccato da Giannelli, a essere incisivo dal centro (12-9), costringendo il Belgio a spendere un time out. Alla ripresa del gioco Yuri Romanò trova l'ace (13-9). Da questo momento in poi gli azzurri sono bravi a gestire il vantaggio (18-15, 23-19) e concentrati fino alla fine chiudono il set 25-20 grazie all’attacco vincente di Bottolo.

Seconda frazione ancora nel segno degli azzurri, con l'Italia avanti nel punteggio (6-4). Gli azzurri hanno progressivamente preso in mano la situazione, portandosi sul 13-9 e poi sul 16-12. Nella fase centrale, però, c'è stato il parziale ritorno del Belgio che ha recuperato fino al -1 (18-17). Nel finale di set Giannelli e compagni hanno ripreso il ritmo e hanno chiuso a proprio favore anche la seconda frazione per 25-22, portandosi sul 2-0 nel conto dei set.

Terzo set con gli azzurri ancora avanti (7-5), dopo una fase di equilibrio nella parte centrale del set (16-16) il controllo è tornato all'Italia che ha chiuso 25-22 firmato ancora da Bottolo che ha decretato la fine del match. Italia 3, Belgio 0.

Il tabellino

ITALIA – BELGIO 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

ITALIA: Bottolo 11, Mati 13, Romanò 13, Porro 7, Sanguinetti 8, Giannelli, Balaso (L). Sani 1, Sbertoli, Bovolenta. N.e: Laurenzano, Galassi, Lavia, Russo. All. De Giorgi

BELGIO: Valkiers 1, Plaskie 13, Colson 5, Reggers 14, Rottyseppe 5, D’heer 3. Lantsoght (L). Fransen, V. Hoyweghen 1, Verwimp, Vandecruys, Baetens, Fafchamps. N.e: Van Genechten. All. Zanini

Arbitri: Liu Jiang (CHN),Szydlowski Robert Karol (AUS)

Durata: 23’, 26’, 28’ Tot: 77'

Italia: a 3, bs 17, m 7, e.t. 22 .

Belgio: a 1, bs 14 , m7 , e.t. 22.

Calendario e risultati - Pool 9 (Osaka, Giappone) –15-19 luglio*

Mercoledì 15 luglio: Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19); Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25); Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Giovedì 16 luglio: Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22); ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: ore 6:00 Cuba-Argentina, ore 12:20 Giappone-Belgio.

Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia;

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina .

*orari di gioco italiani