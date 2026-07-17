Europei U18 Maschili: l'Italia ko al tie break, in semifinale va la Francia
PORTO SAN GIORGIO (FERMO)-Serata amara per l'Italia Under 18 Maschile di Vincenzo Fanizza a Porto San Giorgio. Nella semifinale europea di categoria gli azzurrini si arrendono, dopo una vera e propria battaglia sportiva, per 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15) alla Francia che domani giocherà per il titolo contro la Polonia. Per la nostra nazionale domani soltanto la finale per il terzo posto che la opporrà alla Bulgaria.
Nella prima semifinale di giornata, invece, i polacchi guidati da coach Nawrocki hanno battuto, in rimonta al tie-break, 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10) la Bulgaria di Zhivkov facendo otto su otto nel torneo, rimanendo così l’unica squadra ancora imbattuta dell’intero Campionato Europeo.
L’Italia parte subito forte nel primo parziale e mette in seria difficoltà i francesi (5-1, 7-3, 9-5). Il ritmo degli azzurrini rimane sempre alto e sul 14-7 coach Cooper ha già speso entrambi i time-out. I suoi però non riescono a reagire (18-8, 21-14) e, infine, è un servizio out di Draghici Ghorgita che consegna il 25-20 a Massari e compagni.
Nel secondo set sono i transalpini a partire bene (3-5, 4-7). L’Italia riesce solo momentaneamente a ristabilire l’equilibrio (9-9, 11-11), fino a quando un grande turno al servizio del capitano Mrozek porta i suoi sul 13-19. Sul finale sono due ace consecutivi di Magnin a chiudere i giochi sul 14-25.
La Francia sfrutta il proprio momento buono e, a inizio terza frazione, sul 3-9 ha già costretto Fanizza a spendere entrambi i tempi tecnici di sospensione. L’Italia rientra in partita e trova il 10-10, ma i blues accelerano nuovamente (13-16, 18-22). È un attacco in diagonale out di Bussolari a fissare il punteggio sul 21-25.
Gli azzurrini non mollano la presa e comandano la prima parte di quarto set (5-3, 9-5, 12-8). I francesi trovano poi la parità (13-13, 15-15) e grazie a un grande turno di servizio di Bonnard si portano a +4 sul 18-22. Fanizza inserisce Illini in battuta e i suoi riagganciano i transalpini (22-22, 23-23). Sono un attacco out di Mrozek e un muro di Bevilacqua a portare il match al tie-break (25-23).
Nella frazione decisiva l’Italia è sempre costretta a inseguire gli avversari (1-3, 5-8, 10-12). In mezzo solo una breve parità (8-8). I ragazzi di Fanizza annullano un match point ma si arrendono ugualmente sul 12-15.
Le parole di Iacopo Illini
« Abbiamo giocato una grande pallavolo contro degli avversari molto forti che, come noi, non si sono mai arresi. Ora dobbiamo pensare a domani, c’è la finale 3°-4° posto, e come diciamo sempre: la partita più importante è quella che deve venire. Una medaglia sarebbe un valore aggiunto per questo gruppo ».
Il tabellino
ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15)
ITALIA: Mangini 4, Bussolari 8, illini 3, Storini 4, Bevilacqua 3, Massari 19, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 8, Meoni 11, Pesce, Macca, Trotta. N.e.: Notarnicola. All. Fanizza.
FRANCIA: Rospide 5, Bonnard 10, Ebagne Yon 12, Savalli 7, Cisse 1, Mrozek 24, Agnese (L). Magnin 14, Dubilly Dartois, Draghici Georgita 4. N.e.: Jeanlys, Julien, Marion. All. Cooper
Durata set: 31’, 22’, 30’, 35’, 19’ Tot: 137’
Italia: 5 a, 13 bs, 12 mv, 31 et
Francia: 13 a, 12 bs, 11 mv, 37 et
TUTTI I RISULTATI DELL’ITALIA
Pool I:
07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)
09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)
11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)
12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)
14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)
15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25)
Semifinale
17/07: Francia-Italia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)
SEMIFINALI E FINALI: CALENDARIO E RISULTATI
17/07 – Semifinali
Ore 17.00 - Polonia – Bulgaria 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10)
Ore 19.30 - Italia-Francia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)
18/07 - Finali
Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto: Bulgaria - Italia
Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto: Polonia - Francia