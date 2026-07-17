Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Europei U18 Maschili: l'Italia ko al tie break, in semifinale va la Francia

Europei U18 Maschili: l'Italia ko al tie break, in semifinale va la Francia

Dopo una vera e propria battaglia sportiva gli azzurrini si arrendono al tie break per 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15) ai transalpini e domani sfideranno la Bulgaria per il terzo posto
5 min
TagsEuropei U 18ItaliaFrancia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)-Serata amara per l'Italia Under 18 Maschile di Vincenzo Fanizza a Porto San Giorgio. Nella semifinale europea di categoria gli azzurrini si arrendono, dopo una vera e propria battaglia sportiva, per 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15) alla Francia che domani giocherà per il titolo contro la Polonia. Per la nostra nazionale domani soltanto la finale per il terzo posto che la opporrà alla Bulgaria.

Nella prima semifinale di giornata, invece, i polacchi guidati da coach Nawrocki hanno battuto, in rimonta al tie-break, 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10) la Bulgaria di Zhivkov facendo otto su otto nel torneo, rimanendo così l’unica squadra ancora imbattuta dell’intero Campionato Europeo. 

L’Italia parte subito forte nel primo parziale e mette in seria difficoltà i francesi (5-1, 7-3, 9-5). Il ritmo degli azzurrini rimane sempre alto e sul 14-7 coach Cooper ha già speso entrambi i time-out. I suoi però non riescono a reagire (18-8, 21-14) e, infine, è un servizio out di Draghici Ghorgita che consegna il 25-20 a Massari e compagni.

Nel secondo set sono i transalpini a partire bene (3-5, 4-7). L’Italia riesce solo momentaneamente a ristabilire l’equilibrio (9-9, 11-11), fino a quando un grande turno al servizio del capitano Mrozek porta i suoi sul 13-19. Sul finale sono due ace consecutivi di Magnin a chiudere i giochi sul 14-25. 

La Francia sfrutta il proprio momento buono e, a inizio terza frazione, sul 3-9 ha già costretto Fanizza a spendere entrambi i tempi tecnici di sospensione. L’Italia rientra in partita e trova il 10-10, ma i blues accelerano nuovamente (13-16, 18-22). È un attacco in diagonale out di Bussolari a fissare il punteggio sul 21-25. 

Gli azzurrini non mollano la presa e comandano la prima parte di quarto set (5-3, 9-5, 12-8). I francesi trovano poi la parità (13-13, 15-15) e grazie a un grande turno di servizio di Bonnard si portano a +4 sul 18-22. Fanizza inserisce Illini in battuta e i suoi riagganciano i transalpini (22-22, 23-23). Sono un attacco out di Mrozek e un muro di Bevilacqua a portare il match al tie-break (25-23).

Nella frazione decisiva l’Italia è sempre costretta a inseguire gli avversari (1-3, 5-8, 10-12). In mezzo solo una breve parità (8-8). I ragazzi di Fanizza annullano un match point ma si arrendono ugualmente sul 12-15. 

Le parole di Iacopo Illini

« Abbiamo giocato una grande pallavolo contro degli avversari molto forti che, come noi, non si sono mai arresi. Ora dobbiamo pensare a domani, c’è la finale 3°-4° posto, e come diciamo sempre: la partita più importante è quella che deve venire. Una medaglia sarebbe un valore aggiunto per questo gruppo ».

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15)

ITALIA: Mangini 4, Bussolari 8, illini 3, Storini 4, Bevilacqua 3, Massari 19, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 8, Meoni 11, Pesce, Macca, Trotta. N.e.: Notarnicola. All. Fanizza. 

FRANCIA: Rospide 5, Bonnard 10, Ebagne Yon 12, Savalli 7, Cisse 1, Mrozek 24, Agnese (L). Magnin 14, Dubilly Dartois, Draghici Georgita 4. N.e.: Jeanlys, Julien, Marion. All. Cooper

Durata set: 31’, 22’, 30’, 35’, 19’ Tot: 137’

Italia: 5 a, 13 bs, 12 mv, 31 et

Francia: 13 a, 12 bs, 11 mv, 37 et

TUTTI I RISULTATI DELL’ITALIA  

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22) 

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25) 

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25) 

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25) 

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25)

Semifinale

17/07: Francia-Italia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)

SEMIFINALI E FINALI: CALENDARIO E RISULTATI

17/07 – Semifinali 

Ore 17.00 - Polonia – Bulgaria 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10)

Ore 19.30 - Italia-Francia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto: Bulgaria - Italia 

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto: Polonia - Francia

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Europei U 18 Maschili: l'Italia batte la Turchia ed è in semifinaleEuropei U 18: l'Italia è super contro la Slovenia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS