L'Italvolley di De Giorgi batte Cuba e si qualifica per le finals della Nations League

Romanò firma 17 punti

Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica in attesa delle ultime partite. Il successo è arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina. Nell'Italia spiccano i 17 punti di Romanò, poi 13 di Lavia, 11 di Mati e 10 di Bottolo. Nella nazionale cubana i migliori sono Lopez con 11 punti, poi Simon e Yant con 9.