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L'Italvolley di De Giorgi batte Cuba e si qualifica per le finals della Nations League© Volleyballworld

L'Italvolley di De Giorgi batte Cuba e si qualifica per le finals della Nations League

Ottava vittoria per la nazionale azzurra che ottiene il pass per il torneo di Ningbo a fine mese
2 min
TagsVolleyPallavolo

OSAKA (Giappone) - La nazionale italiana di pallavolo conquista la qualificazione per le Finals della Volleyball Nations League, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Nella quarta gara della Pool 9 a Osaka, dopo la sconfitta all'esordio col Giappone padrone di casa e il riscatto con Belgio e Argentina, gli azzurri di coach Fefé De Giorgi superano Cuba per 3-1 all'Asue Arena con il punteggio di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17.

Romanò firma 17 punti

Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica in attesa delle ultime partite. Il successo è arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina. Nell'Italia spiccano i 17 punti di Romanò, poi 13 di Lavia, 11 di Mati e 10 di Bottolo. Nella nazionale cubana i migliori sono Lopez con 11 punti, poi Simon e Yant con 9.

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