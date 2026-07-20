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VNL: L'Italia nei quarti delle Finals sfiderà gli USA

VNL: L'Italia nei quarti delle Finals sfiderà gli USA

In virtù del quarto posto nella classifica della fase intercontinentale gli azzurri giocheranno contro gli Stati Uniti. Se passeranno il turno affronteranno una fra Giappone e Cina
1 min
TagsVNLItaliaStati Uniti

NINGBO (CINA)-Ufficializzato il quadro delle Finals di Volleyball Nations League maschili 2026. L’ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. L’Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli USA. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall’altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. Nelle prossime ore l’FIVB renderà noti giorni e orari ufficiali dei match.

Il tabellone delle Finals di Ningbo

Quarti di finale (29-30 luglio)

Giappone – Cina

Italia-USA

Polonia-Ucraina

Slovenia-Turchia

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