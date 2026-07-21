L'Italia di De Giorgi prepara le Finals a Tokyo

TOKYO (GIAPPONE)- La Nazionale maschile, conquistata la qualificazione alle Finals di VNL e conosciuta la propria avversaria ai quarti di finale (Stati Uniti, 30 luglio alle ore 9 italiane), ha lasciato la città di Osaka per raggiungere la capitale del Giappone Tokyo dove svolgerà un periodo di preparazione in vista del rush finale della VNL, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Tutta le gare saranno visibili in Italia

Dopo il trasferimento e due giorni di riposo, gli azzurri torneranno in campo, dunque, per allenarsi e preparare al meglio l'ultimo atto della manifestazione. Giannelli e compagni rimarranno a Tokyo fino a sabato 25 luglio; mentre sabato 24 luglio, alle ore 12 italiane, disputeranno un match amichevole con il Giappone presso la Todoroki Arena di Tokyo.

Contestualmente Alessandro Michieletto sarà al lavoro fino al 27 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) per continuare il suo programma di recupero. Lo staff a supporto dello schiacciatore azzurro sarà composto da Piero Benelli (coordinatore staff medico) e Sebastiano Cencini (fisioterapista).