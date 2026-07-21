L'Italia di De Giorgi prepara le Finals a Tokyo
TOKYO (GIAPPONE)- La Nazionale maschile, conquistata la qualificazione alle Finals di VNL e conosciuta la propria avversaria ai quarti di finale (Stati Uniti, 30 luglio alle ore 9 italiane), ha lasciato la città di Osaka per raggiungere la capitale del Giappone Tokyo dove svolgerà un periodo di preparazione in vista del rush finale della VNL, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Tutta le gare saranno visibili in Italia
Dopo il trasferimento e due giorni di riposo, gli azzurri torneranno in campo, dunque, per allenarsi e preparare al meglio l'ultimo atto della manifestazione. Giannelli e compagni rimarranno a Tokyo fino a sabato 25 luglio; mentre sabato 24 luglio, alle ore 12 italiane, disputeranno un match amichevole con il Giappone presso la Todoroki Arena di Tokyo.
Contestualmente Alessandro Michieletto sarà al lavoro fino al 27 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) per continuare il suo programma di recupero. Lo staff a supporto dello schiacciatore azzurro sarà composto da Piero Benelli (coordinatore staff medico) e Sebastiano Cencini (fisioterapista).
I 14 azzurri convocati a Tokyo
Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro,
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati,
Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta,
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso
Lo staff
Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).
Programma gare - Finals Ningbo (Cina)*
Quarti di finale
29 luglio
Slovenia - Turchia ore 09:00
Giappone - Cina ore 13:30
30 luglio
Italia - USA ore 09:00
Polonia - Ucraina ore 13:30
Semifinali
1° agosto
Semifinale 1: ore 9:00
Semifinale 2: ore 13:30
Finali
2 agosto
Finale 3°/4° posto: ore 9:00
FInale 1°/2° posto: ore 13:30
*orari di gioco italiani