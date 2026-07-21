Italia-Olanda, quarti di finale Nations League femminile: data, orario e dove vederla in tv e in streaming

MACAO (CINA) - Il conto alla rovescia sta per scedere per l'Italia del ct Julio Velasco, che è pronta a sfidare l'Olanda del ct Felix Koslowski nel primo dei quarti di finale della Nations League femminile di volley.

Italia-Olanda, quarti Nations League: quando e a che ora si gioca

Il match è in programma mercoledì 22 luglio (alle ore 10 italiane) all'East Asian Games Dome di Macao (Cina). Le azzurre sono le teste di serie numero 2, mentre le olandesi hanno chiuso settime la fase intercontinentale e sono già state battute (3-0) da capitan Danesi e compagne nella prima week di Brasilia. In tutto sono 126 i precedenti tra le azzurre (67 vittorie) e le olandesi (59 vittorie).

Azzurre a caccia del terzo titolo di fila

L’Italia, alla quinta partecipazione consecutiva alle Finals di Nations League (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), ha trionfato per la prima volta nel 2022 e ora proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024 a Bangkok e poi bissato nel 2025 a Lodz in un percorso che, in caso di successo sull’Olanda, si incrocerebbe con quello della vincente del quarto di finale Brasile-Giappone (mercoledì 22 luglio alle ore 13:30 italiane).

Le 14 giocatrici convocate da Velasco

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

C.T.: Julio Velasco

Il programma dei quarti di finale

Ecco il programma dei quarti di finale delle Finals di Macao (con orari italiani):

22 luglio - Italia-Olanda ore 10:00; Brasile-Giappone ore 13:30.

23 luglio - Turchia-Canada ore 10:00; Usa-Cina ore 13:30.

Dove vedere i match di Nations League in tv e in streaming

Il quarto di finale tra Italia e Olanda, come gli altri match della Nations League femminile di volley, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn e potrà essere seguito in streaming su Dazn e su VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.