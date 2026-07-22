Italia-Olanda diretta Nations League volley femminile: segui i quarti di finale live

MACAO (CINA) - Cresce l'attesa per il match dell'Italia del ct Julio Velasco , pronta a sfidare l'Olanda di Felix Koslowski nel primo dei quarti di finale della Nations League femminile di volley. All'' East Asian Games Dome di Macao ' le azzurre sono le teste di serie numero 2, mentre le olandesi hanno chiuso settime la fase intercontinentale e sono già state battute (3-0) da capitan Danesi e compagne nella prima week di Brasilia. L'Italia campione in carica mette nel mirino la qualificazione alla semifinale , dove affronterebbe la vincente del confronto tra Brasile e Giappone . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

10:23

Italia-Olanda 23-17

Diagonale di Antropova sopra al muro da zona 2 per il nuovo +7 (22-15). Le olandesi accorciano le distanze con il primo tempo di Baijens e la diagonale stretta di Dambrink dopo due difese di Jasper, poi arriva l'ennesimo diagonale di Antropova.

10:20

Italia-Olanda 21-14

Il timeout non porta benefici alle olandesi che sprofondano sul -7 contro le azzurre, trascinate dal duo Danesi-Sylla.

10:18

Italia-Olanda 18-14

Le azzurre allungano sul +4 con il guizzo di Orro e il clamoroso muro di Danesi! Timeout Koslowski.

10:16

Italia-Olanda 16-14

Le azzurre si portano sul +3 con il primo tempo di Fahr, la parallela di Antropova da terza linea e il potente diagonale di Sylla da zona 4. Le olandesi però non mollano e restano attaccate al set con il mani out di Knollema e il muro di Van de Vosse su Sylla.

10:12

Italia-Olanda 13-11

Danesi (con il primo tempo) chiama, Baijens risponde (11-10). Le olandesi restano in scia e pareggiano addirittura i conti con l'out di Antropova ma c'è la deviazione di Knollema. Si salvano le azzurre che conservano il +2 di vantaggio.

10:07

Italia-Olanda 10-8

Le olandesi escono dal timeout con l'uno-due firmato Knolema e Stuut per il -3. Sylla consente alle azzurre di portarsi sul nuovo +4 ma Baijens (con due fast) e Jensen (diagonale show) rimettono in partita le nostre avversarie.

10:05

Italia-Olanda 8-3

Due grandi primi tempi di Fahr per i momentanei 5-2 e 7-3, poi le azzurre volano sul +5 con un gran muro di Alessia Orro! Time out Koslowski.

10:03

Italia-Olanda 4-1

Inizio aggressivo per le azzurre che volano subito sul +3 nel primo set, trascinate dalla capitana Danesi e da Antropova.

10:01

+++ Inizia Italia-Olanda +++

Al via il match tra le azzurre e le oranje.

9:57

Italia e Olanda in campo, è il momento degli inni nazionali

Le due squadre fanno il loro ingresso sul campo dell''East Asian Games Dome' di Macao, accolte dagli applausi del pubblico. Ora gli inni nazionali e poi si parte con il primo quarto di finale della VNL 2026.

9:50

Volleyball Nations League, il programma dei quarti di finale

Ecco il programma dei quarti di finale delle Finals di Macao (con orari italiani):

22 luglio - Italia-Olanda ore 10:00; Brasile-Giappone ore 13:30.

23 luglio - Turchia-Canada ore 10:00; Usa-Cina ore 13:30.

9:45

Italvolley, le 14 giocatrici convocate da Velasco

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

C.T.: Julio Velasco

9:40

Italia-Olanda, i precedenti

In tutto sono 126 i precedenti tra le due nazionale: 67 vittorie per le azzurre, 59 quelle delle olandesi.

9:35

Dove vedere i match di Nations League in tv e in streaming

Il quarto di finale tra Italia e Olanda, come gli altri match della Nations League femminile di volley, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn e potrà essere seguito in streaming su Dazn e su VBTV. Non è invece prevista la diretta della partita in chiaro.

9:30

Italia-Olanda, quarti di finale Volleyball Nations League: data e orario

Il match tra le azzurre di Velasco e le olandesi di Koslowski è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, all''East Asian Games Dome' di Macao, in Cina, con inizio della partita fissato per le 10, orario italiano (le 16 locali).

East Asian Games Dome, Macao (Cina)