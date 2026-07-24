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VNL: l'Italia supera in amichevole il Giappone B

VNL: l'Italia supera in amichevole il Giappone B

Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi, nell'ultimo giorno di collegiale nel Sol Levante, hanno avuto la meglio sulla formazione giapponese per 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) rodando schemi e intese in vista delle Finals
3 min
TagsVNLItaliaGiappone

TOKYO (GIAPPONE)-Nel match amichevole giocato oggi presso la Todoroki Arena di Tokyo, la nazionale maschile ha superato 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) il Giappone B.

Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi, nell'ultimo giorno di collegiale nel Sol Levante, hanno avuto la meglio sulla formazione giapponese al termine di una gara ben interpretata e condotta dall'inizio alla fine. Dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 25-23, l'Italia si è aggiudicata anche i due parziali successivi, chiudendo così il confronto in tre set.

Domani, sabato 25 luglio, la nazionale italiana lascerà il Giappone per raggiungere Ningbo (Cina), sede delle Finals della Volleyball Nations League 2025.

Per la gara amichevole odierna, il CT azzurro ha scelto il sestetto composto da Sbertoli in palleggio, Bovolenta opposto, Porro e Sani schiacciatori, Galassi e Mati al centro, con Laurenzano nel ruolo di libero.
Il Giappone B, dall'altra parte della rete, è invece sceso in campo con: Nishikawa, Kawahiga, Aray, Murayama, Takahashi, Goto e Takahashi libero.

Primo set ben cominciato dall'Italia, che si è portata subito avanti nel punteggio (8-6). Nella fase centrale c'è stato il ritorno dei giapponesi, passati in vantaggio (13-16). Nel finale, però, gli azzurri hanno spinto sull'acceleratore e si sono aggiudicati il primo set con il punteggio di 25-23.
Il secondo set è iniziato ancora con l'Italia avanti (8-6). Il Giappone ha provato a reagire, ma gli azzurri hanno sempre mantenuto un discreto margine di vantaggio (+2, 16-14), gestendolo con autorità anche negli scambi successivi (21-17), fino al definitivo 25-20. Italia avanti 2-0.
Intenso e combattuto il terzo set, che ha visto le due squadre darsi battaglia fin dalle prime battute. Gli azzurri, dopo aver operato il sorpasso, hanno mantenuto le redini del match (21-17) e nel finale si sono imposti, al termine di un lungo punto a punto, ai vantaggi con il punteggio di 30-28.
Al termine dell'incontro, le due squadre hanno deciso di disputare un ulteriore set, conclusosi 25-23 per gli azzurri. 

Il tabellino

ITALIA – GIAPPONE 3-0 (25-23, 25-20, 30-28)

ITALIA: Galassi 7, Sbertoli 3, Porro 11, Mati 7, Bovolenta 17, Sani 9, Laurenzano (L). N.e: Giannelli, Balaso, Bottolo, Lavia, Romanò, Sanguinetti, Russo. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Nishikawa 7, Kawahgashi, Aray 11, Murayama 6, Takahashi 5, Goto 17, Takahashi (L). Nishiyama 3, Shimokawa, Ito, Yamada, Sonae, Kawano. N.e: Takeda, Asano. 

Durata set: 25’, 25’, 31’ Tot: 81’

Italia: a 6, bs 17, mv 7, et 22

Giappone a 2, bs 23, mv 6, et 26

 

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