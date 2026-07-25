Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE
MACAO - Inizia la fase cruciale della Nations League femminile e l'Italia affronta il Brasile nella prima semifinale a Macao. Avversario temibile per le azzurre di Julio Velasco che se la vedono con le ragazze di Ze Roberto. I precedenti parlano di 23 vittorie italiane e 66 sconfitte in 89 match disputati. Il match è iniziato alle 10, ora italiana.
10:50
Egonu e Sylla: 14-17
Due punti consecutivi dell'Italia con le fuoriclasse Egonu e Sylla.
10:48
Riallungano le brasiliane: 12-16
Errore di Antropova al servizio e poi punto di Ana Cristina: il Brasile fugge via di nuovo.
10:46
Ace di Antropova: 12-14
Finalmente un ace di Antropova: stavolta è Ze Roberto a chiamare il time-out.
10:43
Nervini sbaglia: 9-12
Palla out, troppo profonda, di Nervini: il Brasile torna sul +3 e Velasco chiama il time-out. "Stanno giocando meglio, ma siamo nella partita", dice il ct azzurro alle sue ragazze.
10:42
Brasile avanti 10-8
L'Italia continua a inseguire: si era riportata a un punto, ma le brasiliane riallungano.
10:39
L'Italia si aggrappa al Brasile: 6-8
Dimezzato lo svantaggio delle azzurre in questo secondo set.
10:36
Brasile sul 2-6: time-out
Brasile in vantaggio di 4 punti: Velasco chiama il time-out per scuotere le sue ragazze.
10:35
Errore al servizio: 2-5
Antropova sbaglia per la terza volta al servizio: il Brasile resta sul +3 nel secondo set.
10:33
Il Brasile parte forte nel secondo set: 0-3
Reazione delle ragazze verde-oro che sono in vantaggio di 3 punti.
10:28
L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-21
Egonu chiude il primo set per le azzurre con un bolide soltanto sfiorato dalla difesa brasiliana.
10:26
5 set-ball azzurri: 24-19
Azzurre a un passo dal successo nella prima frazione.
10:24
In campo Egonu: 22-19
Egonu entra in campo e firma il punto del +3.
10:22
+2 per le azzurre
L'Italia conduce il primo set per 20-18 ora.
10:20
Reazione Italia: 18-17
Errore di Ana Cristina e azzurre davanti.
10:17
Primo time-out azzurro: Brasile avanti 16-15
Sorpasso del Brasile sull'Italia e Velasco chiede il primo time-out.
10:14
Italia in vantaggio 13-11
Le ragazze di Velasco sono in vantaggio di 2 punti.
10:10
Iniziato il primo set: 9-8 per l'Italia
Prima frazione nel segno dell'equilibrio come prevedibile.