Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE

MACAO - Inizia la fase cruciale della Nations League femminile e l'Italia affronta il Brasile nella prima semifinale a Macao. Avversario temibile per le azzurre di Julio Velasco che se la vedono con le ragazze di Ze Roberto. I precedenti parlano di 23 vittorie italiane e 66 sconfitte in 89 match disputati. Il match è iniziato alle 10, ora italiana.