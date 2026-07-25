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sabato 25 luglio 2026
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Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE© Fipav Creative Hub

Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE

Le azzurre di Velasco affrontano la fase decisiva del torneo a Macao: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
Aggiorna

MACAO - Inizia la fase cruciale della Nations League femminile e l'Italia affronta il Brasile nella prima semifinale a Macao. Avversario temibile per le azzurre di Julio Velasco che se la vedono con le ragazze di Ze Roberto. I precedenti parlano di 23 vittorie italiane e 66 sconfitte in 89 match disputati. Il match è iniziato alle 10, ora italiana.

10:50

Egonu e Sylla: 14-17

Due punti consecutivi dell'Italia con le fuoriclasse Egonu e Sylla.

10:48

Riallungano le brasiliane: 12-16

Errore di Antropova al servizio e poi punto di Ana Cristina: il Brasile fugge via di nuovo.

10:46

Ace di Antropova: 12-14

Finalmente un ace di Antropova: stavolta è Ze Roberto a chiamare il time-out.

10:43

Nervini sbaglia: 9-12

Palla out, troppo profonda, di Nervini: il Brasile torna sul +3 e Velasco chiama il time-out. "Stanno giocando meglio, ma siamo nella partita", dice il ct azzurro alle sue ragazze.

10:42

Brasile avanti 10-8

L'Italia continua a inseguire: si era riportata a un punto, ma le brasiliane riallungano.

10:39

L'Italia si aggrappa al Brasile: 6-8

Dimezzato lo svantaggio delle azzurre in questo secondo set.

10:36

Brasile sul 2-6: time-out

Brasile in vantaggio di 4 punti: Velasco chiama il time-out per scuotere le sue ragazze. 

10:35

Errore al servizio: 2-5

Antropova sbaglia per la terza volta al servizio: il Brasile resta sul +3 nel secondo set. 

10:33

Il Brasile parte forte nel secondo set: 0-3

Reazione delle ragazze verde-oro che sono in vantaggio di 3 punti.

10:28

L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-21

Egonu chiude il primo set per le azzurre con un bolide soltanto sfiorato dalla difesa brasiliana.

10:26

5 set-ball azzurri: 24-19

Azzurre a un passo dal successo nella prima frazione.

10:24

In campo Egonu: 22-19

Egonu entra in campo e firma il punto del +3.

10:22

+2 per le azzurre

L'Italia conduce il primo set per 20-18 ora.

10:20

Reazione Italia: 18-17

Errore di Ana Cristina e azzurre davanti.

10:17

Primo time-out azzurro: Brasile avanti 16-15

Sorpasso del Brasile sull'Italia e Velasco chiede il primo time-out.

10:14

Italia in vantaggio 13-11

Le ragazze di Velasco sono in vantaggio di 2 punti.

10:10

Iniziato il primo set: 9-8 per l'Italia

Prima frazione nel segno dell'equilibrio come prevedibile.

Macao

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