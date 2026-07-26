Mondiali U 17: le azzurrine al Centro Pavesi prima della partenza
MILANO-Giornate di vigilia per la nazionale Under 17 Femminile in vista dei Mondiali di categoria in programma a Santiago del Cile dal 6 al 16 agosto. Su indicazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, le azzurre si ritroveranno il 27 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per un ultimo stage. Al termine del raduno, nel pomeriggio del 28 luglio, la delegazione partirà alla volta del Cile.
Le 14 convocate
Chiara Bianchin, Beatrice Scalzotto (Top Volley Verona); Matilde Borello, Nicole Crotta (Imoco Volley); Elena Di Napoli (Volley Friends Roma); Ester Fioretti (Pro Victoria Pallavolo); Erika Jakic (Scuola Pallavolo Anderlini); Sofia Martinengo, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de' Pazzi); Kaila Simeonov (Valentino Volpianese); Marie Viviane Tarca Gnakpotchi (Volley Bergamo 1991); Sveva Terzi (Normac Volley Genova); Hillary Uwadiae (Volley Academy Piacenza); Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley).
Lo staff
Saranno presenti Marco Mencarelli (direttore tecnico), Monica Cresta (primo allenatore), Claudio Feyles (secondo allenatore), Riccardo Rocco (assistente allenatore), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Andrea Bobba (medico), Mattia Cordenos (fisioterapista), Lorenzo Abbiati (scoutman) e Giulia Buonpensiero (team manager).