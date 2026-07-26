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Mondiali U 17: le azzurrine al Centro Pavesi prima della partenza

Mondiali U 17: le azzurrine al Centro Pavesi prima della partenza

Quattordici giocatrici si raduneranno dal 27 luglio nell'impianto federale per uno stage che precede la partenza del 28 luglio per il Cile dove, dal 6 al 16 agosto, saranno protagoniste della rassegna iridata
2 min
TagsMondiali U 17Mencarellicresta

MILANO-Giornate di vigilia per la nazionale Under 17 Femminile in vista dei Mondiali di categoria  in programma a Santiago del Cile dal 6 al 16 agosto. Su indicazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, le azzurre si ritroveranno il 27 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per un ultimo stage. Al termine del raduno, nel pomeriggio del 28 luglio, la delegazione partirà alla volta del Cile. 

Le 14 convocate

Chiara Bianchin, Beatrice Scalzotto (Top Volley Verona); Matilde Borello, Nicole Crotta (Imoco Volley); Elena Di Napoli (Volley Friends Roma); Ester Fioretti (Pro Victoria Pallavolo); Erika Jakic (Scuola Pallavolo Anderlini); Sofia Martinengo, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de' Pazzi); Kaila Simeonov (Valentino Volpianese); Marie Viviane Tarca Gnakpotchi (Volley Bergamo 1991); Sveva Terzi (Normac Volley Genova); Hillary Uwadiae (Volley Academy Piacenza); Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley).

Lo staff

Saranno presenti Marco Mencarelli (direttore tecnico), Monica Cresta (primo allenatore), Claudio Feyles (secondo allenatore), Riccardo Rocco (assistente allenatore), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Andrea Bobba (medico), Mattia Cordenos (fisioterapista), Lorenzo Abbiati (scoutman) e Giulia Buonpensiero (team manager).

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