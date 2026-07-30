Italia-Usa diretta Nations League volley: segui il quarto di finale in diretta
NINGBO (CINA) - È il giorno di Italia-Usa, quarto di finale della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi, campioni del mondo in carica, si presentano alla sfida contro gli americani di Karch Kiraly dopo aver concluso al quarto posto la fase preliminare. Occhi puntati su Yuri Romanò, Daniele Lavia e capitan Simone Giannelli che vogliono trascinare i compagni nella Final Eight di Ningbo, in Cina. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
10:21
Italia-Usa 15-10
Kiraly chiama il timeout ma gli azzurri sono spietati: Anderson fissa il -4 (14-10) poi arriva la pipe di Bottolo, ma c’è il mani fuori di Romanò.
10:18
Italia-Usa 13-9
Ecco gli azzurri che conosciamo: doppio diagonale di Bottolo e massimo vantaggio Italia in tutto il match.
10:16
Italia-Usa 10-8
Mani fuori di Romanò che porta gli azzurri sul +2. Vantaggio minimo ma che va difeso con le unghie e con i denti.
10:13
Italia-Usa 8-6
Vantaggio azzurro nel terzo set: prima la parallela di Porro permette agli azzurri di pareggiare i conti poi lo stesso Porro trasforma in punto unn grande contrattacco. Azzurri ora in fiducia: difesa di Romanò, larga la parallela di Champlin. C’è però la richiesta di moviola per una palla accompagnata di Porro. Punto azzurro valido!
10:07
Italia-Usa 3-3
Inizio aggressivo per gli americani che volano subito sul +2, trascinati dal solito Hanes. Gli azzurri però non ci stanno e ristabiliscono la parità con il pallonetto di Bortolo e il muro di Mati su Hanes.
10:05
+++ Al via il terzo set +++
Inizia il terzo parziale della partita: Italia costretta a vincerlo per tenere vivo il sogno semifinale.
9:59
+++ Gli Stati Uniti vincono anche il secondo set +++
Gli azzurri si rifanno sotto, riescono ad accorciare sul -3 (21-24) ma non basta. Gli States vincono anche il secondo set: 25-21 il punteggio dopo quasi un'ora di partita.
9:55
Italia-Usa 19-22
Romanò scatenato e gli azzurri non mollano: -3 Italia, timeout Kirely.
9:52
Italia-Usa 15-21
Romanò si carica la squadra sulle spalle e prova a guidare i compagni nell'impresa sul -3 (15-18). Nel miglior momento azzurro arrivano il pipe di Champlin, il contrattacco di Anderson sul diagonale di Bottolo e il primo tempo di Averill per un nuovo +6.
9:48
Italia-Usa 11-17
Dominio totale degli americani che volano addirittura sul +6, trascinati da un Hanes incontenibile. Clamoroso finora il dato sugli ace: 10-1 per gli Usa.
9:44
Italia-Usa 8-12
L'ace di Sanguinetti aveva riportato gli azzurri sul -1 (8-9). Gli americani però stanno dominando: due errori dell'Italvolley e l'ace di Anderson porta la nazionale a stelle e strisce sul +4. De Giorgi chiama un altro timeout.
9:40
Italia-Usa 6-9
L'uscita dal timeout è ottima per gli azzurri che accorciano sul -1 poi però Hanes sale in cattedra con un un diagonale da urlo e un fantastico ace.
9:37
Italia-Usa 4-7
Romanò sbaglia la battuta, Lavia viene murato. I punti di ritardo sono due ma diventano tre quando anche Porro viene murato dagli americani. De Giorgi corre ai ripari chiamando il timeout.
9:35
Italia-Usa 3-4
Sotto di due punti, gli azzurri ristabiliscono l'equilibrio con il muro di Lavia su Hanes e il contrattacco di Romanò. L'Italia mette anche la freccia, per la prima volta nel match, con la parallela lunga di Hanes ma poi subisce il controparziale americano.
9:31
+++ Al via il secondo set +++
Si riparte a Ningbo con il secondo parziale del match.
9:27
+++ Gli Stati Uniti vincono il primo set +++
Gli azzurri accorciano fino al 22-24 ma non basta. I ragazzi di Kirely si aggiudicano il primo parziale con il pipe di Champlin: 25-22 contro l'Italia, decisivi i 6 ace mandati a bersaglio dagli statunitensi.
9:24
Italia-Usa 20-23
Romanò riporta gli azzurri sul -1, ma non basta: primo tempo di Averill e ace di Hanes. Secondo timeout di De Giorgi. Primo set che sembra ormai indirizzato.
9:21
Italia-Usa 17-19
Dall'uscita dal timeout, arriva la battuta lunga di Giannelli e l'ace di Christenson per il nuovo +2 statunitense.
9:20
Italia-Usa 17-17
Ecco la reazione degli azzurri: sotto di due, l'Italia ristabilisce la parità con la difesa di Giannelli e il contrattacco di Bottolo in diagonale. Poco dopo arriva la difesa di Balaso e un altro contrattacco da urlo di Bottolo con il mani fuori. Timeout Kiraly.
9:17
Italia-Usa 14-16
Azzurri decisamente meno contratti rispetto alle prime fasi della partita: il vantaggio americano oscilla tra i due e i tre punti. A fare la differenza, al momento, uno scatenato Hanes.
9:14
Italia-Usa 11-13
Larga la battuta di Champlin e muro di Lavia su Hanes: gli azzurri non mollano!
9:12
Italia-Usa 8-12
Gli azzurri provano a ricucire lo strappo con la parallela di Bortolo e il mani fuori di Romanò (-3), imitato poco dopo da Champlin.
9:08
Italia-Usa 6-10
Show degli americani che stanno mettendo in difficoltà gli azzurri nel set di apertura: Averill in battuta e Hanes in contrattacco fanno il bello e cattivo tempo. Timeout inevitabile per De Giorgi.
9:06
Italia-Usa 5-7
Sotto di due lunghezze, gli azzurri riescono a ricucire lo strappo con la battuta in rete di Hanes e il successivo contrattacco di Romanò. Gli americani sono però in palla e ritornano sul +2 guidati da un ispirato Anderson.
9:03
Italia-Usa 2-4
Ottimo inizio di gara degli statunitensi che, trascinati da Christenson e Mati, mettono in difficoltà gli azzurri nella fase iniziale di gara.
9:00
+++ Inizia Italia-Usa +++
Al via l'atteso quarto di finale tra gli azzurri e gli americani. Si parte con il primo set.
8:55
Italia e Usa in campo
Le due nazionali fanno il loro ingresso in campo. Ora è il momento degli inni nazionali e poi si parte.
8:50
Stati Uniti, i 14 del ct Kiraly per le Finals 2026
Palleggiatori: Micah Christenson, Micah Ma’a
Schiacciatori: Matthew Anderson, Cooper Robinson, Torey DeFalco, Ethan Champlin
Centrali: Merrick McHenry, Taylor Averill, Matthew Knigge, Jeffrey Jendryk
Opposti: Jake Hanes, Cole Hartke
Liberi: Erik Shoji, Mason Briggs
8:45
Volleyball Nations League, il tabellone delle Finals 2026
In caso di successo contro gli Usa, gli azzurri di De Giorgi sfiderebbero il Giappone in semifinale.
Giappone-Cina 3-1 (23-25, 25-23, 25-16, 25-23)
Italia-Usa (dalle 9)
Slovenia-Turchia 3-0 (25-21, 35-33, 39-37)
Polonia-Ucraina (dalle 13:30)
8:40
Italia, Romanò: "Con gli Usa sfida complicata. Vogliamo centrare qualcosa di importante"
"Con gli Stati Uniti sarà una partita naturalmente complicata, come sempre con loro. Rispetto allo scorso anno sono tornati tutti i big che conosciamo. La stiamo preparando bene e la terza settimana di VNL è stata un crescendo: speriamo davvero di vincere", ha sottolineato Yuri Romanò in conferenza stampa. "L’Italia sta bene, noi tutti stiamo bene. Abbiamo fatto un bel percorso. Rimanere poi anche dopo la week 3 in Giappone ci ha permesso di prepararci bene, recuperare dal fuso orario, che è praticamente uguale a quello di qui. Ci ha permesso di stare ulteriore tempo insieme e ritrovare la sintonia che c’è in questo gruppo. Siamo fortemente motivati, mancano ancora due giorni prima di scendere in campo e non vediamo l’ora di cominciare. È bellissimo - afferma l'opposto azzurro - essere qui alle Finals. Alla fine, tutti noi giochiamo per arrivare a disputare partite come queste, che sono le più belle da vivere. Essere poi in questo ambiente, con tutte le squadre più forti al mondo e partecipare a una conferenza con giocatori incredibili è qualcosa di bello da vivere. È tutto molto bello e speriamo di battere tutte queste squadre per centrare qualcosa di importante".
8:30
Italia, i 14 azzurri per le Finals di VNL a Ningbo
Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro.
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati.
Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta.
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso.
8:20
Italia-Usa, i precedenti
Quello odierno a Ningbo sarà il 94° confronto diretto tra le due nazionali: avanti americani per 52 vittorie a 41 sugli azzurri.
8:10
Italia-Usa, dove vedere la partita in tv e in streaming
Il match tra gli azzurri di De Giorgi e gli americani di Kiraly, valido per i quarti di finale di VNL 2026, sarà visibile trasmessa in diretta streaming su DAZN e VTBV. Non è prevista la diretta tv.
8:00
Italia-Usa, VNL 2026: data e orario
La sfida tra gli azzurri e gli americani, valida per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - giovedì 30 luglio - al 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo, in Cina, con inizio alle ore 15 locali, le 9 in Italia.