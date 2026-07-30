Italia-Usa diretta Nations League volley: segui il quarto di finale in diretta

NINGBO (CINA) - È il giorno di Italia-Usa , quarto di finale della Volleyball Nations League 2026 . Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi , campioni del mondo in carica, si presentano alla sfida contro gli americani di Karch Kiraly dopo aver concluso al quarto posto la fase preliminare . Occhi puntati su Yuri Romanò, Daniele Lavia e capitan Simone Giannelli che vogliono trascinare i compagni nella Final Eight di Ningbo , in Cina . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

10:21

Italia-Usa 15-10

Kiraly chiama il timeout ma gli azzurri sono spietati: Anderson fissa il -4 (14-10) poi arriva la pipe di Bottolo, ma c’è il mani fuori di Romanò.

10:18

Italia-Usa 13-9

Ecco gli azzurri che conosciamo: doppio diagonale di Bottolo e massimo vantaggio Italia in tutto il match.

10:16

Italia-Usa 10-8

Mani fuori di Romanò che porta gli azzurri sul +2. Vantaggio minimo ma che va difeso con le unghie e con i denti.

10:13

Italia-Usa 8-6

Vantaggio azzurro nel terzo set: prima la parallela di Porro permette agli azzurri di pareggiare i conti poi lo stesso Porro trasforma in punto unn grande contrattacco. Azzurri ora in fiducia: difesa di Romanò, larga la parallela di Champlin. C’è però la richiesta di moviola per una palla accompagnata di Porro. Punto azzurro valido!

10:07

Italia-Usa 3-3

Inizio aggressivo per gli americani che volano subito sul +2, trascinati dal solito Hanes. Gli azzurri però non ci stanno e ristabiliscono la parità con il pallonetto di Bortolo e il muro di Mati su Hanes.

10:05

+++ Al via il terzo set +++

Inizia il terzo parziale della partita: Italia costretta a vincerlo per tenere vivo il sogno semifinale.

9:59

+++ Gli Stati Uniti vincono anche il secondo set +++

Gli azzurri si rifanno sotto, riescono ad accorciare sul -3 (21-24) ma non basta. Gli States vincono anche il secondo set: 25-21 il punteggio dopo quasi un'ora di partita.

9:55

Italia-Usa 19-22

Romanò scatenato e gli azzurri non mollano: -3 Italia, timeout Kirely.

9:52

Italia-Usa 15-21

Romanò si carica la squadra sulle spalle e prova a guidare i compagni nell'impresa sul -3 (15-18). Nel miglior momento azzurro arrivano il pipe di Champlin, il contrattacco di Anderson sul diagonale di Bottolo e il primo tempo di Averill per un nuovo +6.

9:48

Italia-Usa 11-17

Dominio totale degli americani che volano addirittura sul +6, trascinati da un Hanes incontenibile. Clamoroso finora il dato sugli ace: 10-1 per gli Usa.

9:44

Italia-Usa 8-12

L'ace di Sanguinetti aveva riportato gli azzurri sul -1 (8-9). Gli americani però stanno dominando: due errori dell'Italvolley e l'ace di Anderson porta la nazionale a stelle e strisce sul +4. De Giorgi chiama un altro timeout.

9:40

Italia-Usa 6-9

L'uscita dal timeout è ottima per gli azzurri che accorciano sul -1 poi però Hanes sale in cattedra con un un diagonale da urlo e un fantastico ace.

9:37

Italia-Usa 4-7

Romanò sbaglia la battuta, Lavia viene murato. I punti di ritardo sono due ma diventano tre quando anche Porro viene murato dagli americani. De Giorgi corre ai ripari chiamando il timeout.

9:35

Italia-Usa 3-4

Sotto di due punti, gli azzurri ristabiliscono l'equilibrio con il muro di Lavia su Hanes e il contrattacco di Romanò. L'Italia mette anche la freccia, per la prima volta nel match, con la parallela lunga di Hanes ma poi subisce il controparziale americano.

9:31

+++ Al via il secondo set +++

Si riparte a Ningbo con il secondo parziale del match.

9:27

+++ Gli Stati Uniti vincono il primo set +++

Gli azzurri accorciano fino al 22-24 ma non basta. I ragazzi di Kirely si aggiudicano il primo parziale con il pipe di Champlin: 25-22 contro l'Italia, decisivi i 6 ace mandati a bersaglio dagli statunitensi.

9:24

Italia-Usa 20-23

Romanò riporta gli azzurri sul -1, ma non basta: primo tempo di Averill e ace di Hanes. Secondo timeout di De Giorgi. Primo set che sembra ormai indirizzato.

9:21

Italia-Usa 17-19

Dall'uscita dal timeout, arriva la battuta lunga di Giannelli e l'ace di Christenson per il nuovo +2 statunitense.

9:20

Italia-Usa 17-17

Ecco la reazione degli azzurri: sotto di due, l'Italia ristabilisce la parità con la difesa di Giannelli e il contrattacco di Bottolo in diagonale. Poco dopo arriva la difesa di Balaso e un altro contrattacco da urlo di Bottolo con il mani fuori. Timeout Kiraly.

9:17

Italia-Usa 14-16

Azzurri decisamente meno contratti rispetto alle prime fasi della partita: il vantaggio americano oscilla tra i due e i tre punti. A fare la differenza, al momento, uno scatenato Hanes.

9:14

Italia-Usa 11-13

Larga la battuta di Champlin e muro di Lavia su Hanes: gli azzurri non mollano!

9:12

Italia-Usa 8-12

Gli azzurri provano a ricucire lo strappo con la parallela di Bortolo e il mani fuori di Romanò (-3), imitato poco dopo da Champlin.

9:08

Italia-Usa 6-10

Show degli americani che stanno mettendo in difficoltà gli azzurri nel set di apertura: Averill in battuta e Hanes in contrattacco fanno il bello e cattivo tempo. Timeout inevitabile per De Giorgi.

9:06

Italia-Usa 5-7

Sotto di due lunghezze, gli azzurri riescono a ricucire lo strappo con la battuta in rete di Hanes e il successivo contrattacco di Romanò. Gli americani sono però in palla e ritornano sul +2 guidati da un ispirato Anderson.

9:03

Italia-Usa 2-4

Ottimo inizio di gara degli statunitensi che, trascinati da Christenson e Mati, mettono in difficoltà gli azzurri nella fase iniziale di gara.

9:00

+++ Inizia Italia-Usa +++

Al via l'atteso quarto di finale tra gli azzurri e gli americani. Si parte con il primo set.

8:55

Italia e Usa in campo

Le due nazionali fanno il loro ingresso in campo. Ora è il momento degli inni nazionali e poi si parte.

8:50

Stati Uniti, i 14 del ct Kiraly per le Finals 2026

Palleggiatori: Micah Christenson, Micah Ma’a

Schiacciatori: Matthew Anderson, Cooper Robinson, Torey DeFalco, Ethan Champlin

Centrali: Merrick McHenry, Taylor Averill, Matthew Knigge, Jeffrey Jendryk

Opposti: Jake Hanes, Cole Hartke

Liberi: Erik Shoji, Mason Briggs

8:45

Volleyball Nations League, il tabellone delle Finals 2026

In caso di successo contro gli Usa, gli azzurri di De Giorgi sfiderebbero il Giappone in semifinale.

Giappone-Cina 3-1 (23-25, 25-23, 25-16, 25-23)

Italia-Usa (dalle 9)

Slovenia-Turchia 3-0 (25-21, 35-33, 39-37)

Polonia-Ucraina (dalle 13:30)

8:40

Italia, Romanò: "Con gli Usa sfida complicata. Vogliamo centrare qualcosa di importante"

"Con gli Stati Uniti sarà una partita naturalmente complicata, come sempre con loro. Rispetto allo scorso anno sono tornati tutti i big che conosciamo. La stiamo preparando bene e la terza settimana di VNL è stata un crescendo: speriamo davvero di vincere", ha sottolineato Yuri Romanò in conferenza stampa. "L’Italia sta bene, noi tutti stiamo bene. Abbiamo fatto un bel percorso. Rimanere poi anche dopo la week 3 in Giappone ci ha permesso di prepararci bene, recuperare dal fuso orario, che è praticamente uguale a quello di qui. Ci ha permesso di stare ulteriore tempo insieme e ritrovare la sintonia che c’è in questo gruppo. Siamo fortemente motivati, mancano ancora due giorni prima di scendere in campo e non vediamo l’ora di cominciare. È bellissimo - afferma l'opposto azzurro - essere qui alle Finals. Alla fine, tutti noi giochiamo per arrivare a disputare partite come queste, che sono le più belle da vivere. Essere poi in questo ambiente, con tutte le squadre più forti al mondo e partecipare a una conferenza con giocatori incredibili è qualcosa di bello da vivere. È tutto molto bello e speriamo di battere tutte queste squadre per centrare qualcosa di importante".

8:30

Italia, i 14 azzurri per le Finals di VNL a Ningbo

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati.

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta.

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso.

8:20

Italia-Usa, i precedenti

Quello odierno a Ningbo sarà il 94° confronto diretto tra le due nazionali: avanti americani per 52 vittorie a 41 sugli azzurri.

8:10

Italia-Usa, dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra gli azzurri di De Giorgi e gli americani di Kiraly, valido per i quarti di finale di VNL 2026, sarà visibile trasmessa in diretta streaming su DAZN e VTBV. Non è prevista la diretta tv.

8:00

Italia-Usa, VNL 2026: data e orario

La sfida tra gli azzurri e gli americani, valida per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - giovedì 30 luglio - al 'Beilun Sports and Arts Centre' di Ningbo, in Cina, con inizio alle ore 15 locali, le 9 in Italia.

Beilun Sports and Arts Centre, Ningbo (Cina)