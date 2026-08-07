Mondiali U 17 Femminili: esordio vincente dell'Italia contro l'Algeria

SANTIAGO (CILE)- L’Italia inizia con il piede giusto l’avventura del Mondiale Under 17 femminile , battendo con un secco 3-0 l’Algeria (25-8, 25-5, 25-10). Coach Monica Cresta ha fatto girare in questa prima occasione tutte le sue ragazze e top scorer di giornata è stata Beatrice Scalzotto, con 9 punti messi a segno.

Grande la differenza tra le due compagini, soprattutto in battuta dove il parziale è chiaro: 15-1 il conteggio degli ace. Il prossimo appuntamento sarà domani mattina, 8 agosto, sempre alle ore 2 italiane, contro la Repubblica Dominicana.

Il match è a senso unico, il divario tra le due formazioni è netto. Il primo punto di questo Mondiale per le azzurrine è un attacco di Alice Pettiti mentre il set gira sull’8-2 con Beatrice Scalzotto. Il set non cambierà inerzia fino alla fine, a chiudere il parziale è un attacco di Matilde Borrello in diagonale che si avvicina moltissimo alla linea. Il primo punto del secondo set arriva da posto 2 con Hillary Uwadie, il set volerà via con soli 5 punti algerini e il 60% in attacco dell’Italia che metterà a segno, in questo parziale, 7 ace (con 3 errori dai nove metri). Terzo set, Beatrice Zannese in battuta, la ricezione dell’Algeria non tiene. Si gira sull’8-3 con un errore in attacco di Agroum. L’ultimo punto del set e del match è di Sofia Martinengo: 25-10.

Il tabellino

ITALIA - ALGERIA 3-0 (25-8, 25-5, 25-10)

ITALIA: Borello 7, Pettiti 6, Uwadie 1, Terzi 7, Scalzotto 9, Jakic 4, Bianchin (L), Simeonov 1, Crotta 1, Di Napoli 1, Tarca 8, Zannese 6, Fioretti 2. Martinengo 5, All. Cresta

ALGERIA: Khadraoui, Harraouni 2, Rahil, Hadjar 4, Agroum 1, Amoura 1, Hamour L. (L), Kadi M. (L), Amari, Djoumana, Naila 2, Amari, Ferroudj, ne Fjouhri. All. Cheniti

Durata set: 17’, 16’, 18’ Tot: 51'

Italia: 15 a, 7 sb, 7 mv, 12 et

Algeria: 1 a, 2 bs, 1 mv, 22 et

Il calendario

7 AGOSTO

Cile - Repubblica Ceca - Pool A

Giappone - Spagna - Pool C

Cina - Filippine - Pool B

Italia - Algeria - Pool D - 3-0 (25-8, 25-5, 25-10) - Video Streaming QUI

Turchia - Usa - Pool A

Brasile - Polonia - Pool C

Perù - Venezuela - Pool B

Taipei - Corea del Sud - Pool D

Egitto - Repubblica Ceca - Pool A

Argentina - Spagna - Pool C

Messico - Filippine - Pool B

Porto Rico - Algeria - Pool D

8 AGOSTO

Cile - Tailandia - Pool A

Giappone - Croazia - Pool C

Cina - Tunisia - Pool B

Italia - Repubblica Dominicana - Pool D (ore 2 di notte italiane)

Turchia - Egitto - Pool A

Brasile - Argentina - Pool C

Perù - Messico - Pool B

Taipei - Porto Rico - Pool D

Tailandia - Repubblica Ceca - Pool A

Croazia - Spagna - Pool C

Tunisia - Filippine - Pool B

Repubblica Dominicana - Algeria - Pool D

9 AGOSTO

Cile - Usa - Pool A

Giappone - Polonia - Pool C

Cina - Venezuela - Pool B

Italia - Corea del Sud - Pool D (ore 2 di notte italiane)

10 AGOSTO

USA - Tailandia - Pool A

Polonia - Croazia - Pool C

Venezuela - Tunisia - Pool B

Corea del Sud - Repubblica Dominicana - Pool D

Turchia - Repubblica Ceca - Pool A

Brasile - Spagna - Pool C

Perù - Filippine - Pool B

Taipei - Algeria - Pool D

11 AGOSTO

Cile - Egitto - Pool A

Giappone - Argentina - Pool C

Cina - Messico - Pool B

Italia - Porto Rico - Pool D (ore 2 di notte italiane)

Usa - Repubblica Ceca - Pool A

Polonia - Spagna - Pool C

Venezuela - Filippine - Pool B

Corea del Sud - Algeria - Pool D

Egitto - Tailandia - Pool A

Argentina - Croazia - Pool C

Messico - Tunisia - Pool B

Porto Rico - Repubblica Dominicana - Pool D

12 AGOSTO

Cile - Turchia - Pool A

Giappone - Brasile - Pool C

Cina - Perù - Pool B

Italia - Taipei - Pool D (ore 2 di notte italiane)