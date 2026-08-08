Mondiali U 17 Femminili: secondo successo azzurro contro le domenicane

SANTIAGO (CILE)-Seconda uscita e seconda vittoria per la nazionale Under 17 Femminile nei Mondiali di categoria in corso di svolgimento a Santiago del Cile. Nella notte italiana le azzurre di Monica Cresta, dopo la vittoria all'esordio contro l'Algeria, hanno superato per 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20) la Repubblica Domenicana al termine di un match per nulla semplice. Le sudamericane di Priscilla Rivera hanno lottato in tutti i parziali, in particolare nel secondo e nel terzo. Top scorer di giornata, Hillary Uwadie che mette a terra 27 punti (48% in attacco e 5 muri per lei). In doppia cifra ci va anche Sveva Terzi con 16 punti. Prossimo appuntamento, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto (ore 2 del mattino italiane), contro la Corea del Sud.

L’Italia passa sull’8-4 con un attacco di Matilde Borrello da posto 4, la Repubblica Dominicana non molla, difende e si tiene attaccata alle azzurrine (10-10). Un attacco potente di Hillary Uwadie porta le azzurrine sul 16-14. Il set si spezza, l’Italia vola avanti e il parziale si chiude 25-18 con una bella fast di Beatrice Scalzotto. Nel secondo parziale, le azzurrine partono forte e vanno avanti 5-1, l’8-3 è un ace di Sveva Terzi ed è ancora suo il punto del 16-13. La Repubblica Dominicana fatica in attacco e le azzurrine si portano sul 20-16. Poi un muro di Peña e un ace di Garcia riportano sotto le sudamericane. Il 23-21 è una botta potentissima di Uwadie, così come il 24-22. La Repubblica Dominicana, però, non molla e si porta sul 24 pari con un attacco vincente di Mondes (22 punti per lei a fine gara). Si va ai vantaggi. L’Italia avanti 27-26 ma è poi la Dominicana a chiudere 27-29 con un errore in attacco dell’Italia. Uno a uno. Il terzo set parte in equilibrio e l’Italia gira sull’8-6 con una diagonale imprendibile di Uwadie ma è la Repubblica Dominicana a passare avanti 14-16 con un attacco di Mondesi. Sarà poi l’Italia a rimettere la testa avanti sul 19-17, tenendo le avversarie a minima distanza, quanto basta per chiudere davanti il terzo parziale 25-23 (ultimo punto di Beatrice Zannese). Nel quarto e ultimo set, le azzurrine mantengono il controllo del match (8-5 e 16-13). La gara si chiude con un ace di Uwadie e un attacco di Terzi. Un’altra vittoria messa in archivio.