Mondiali U 17 Femminili: secondo successo azzurro contro le domenicane
SANTIAGO (CILE)-Seconda uscita e seconda vittoria per la nazionale Under 17 Femminile nei Mondiali di categoria in corso di svolgimento a Santiago del Cile. Nella notte italiana le azzurre di Monica Cresta, dopo la vittoria all'esordio contro l'Algeria, hanno superato per 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20) la Repubblica Domenicana al termine di un match per nulla semplice. Le sudamericane di Priscilla Rivera hanno lottato in tutti i parziali, in particolare nel secondo e nel terzo. Top scorer di giornata, Hillary Uwadie che mette a terra 27 punti (48% in attacco e 5 muri per lei). In doppia cifra ci va anche Sveva Terzi con 16 punti. Prossimo appuntamento, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto (ore 2 del mattino italiane), contro la Corea del Sud.
L’Italia passa sull’8-4 con un attacco di Matilde Borrello da posto 4, la Repubblica Dominicana non molla, difende e si tiene attaccata alle azzurrine (10-10). Un attacco potente di Hillary Uwadie porta le azzurrine sul 16-14. Il set si spezza, l’Italia vola avanti e il parziale si chiude 25-18 con una bella fast di Beatrice Scalzotto. Nel secondo parziale, le azzurrine partono forte e vanno avanti 5-1, l’8-3 è un ace di Sveva Terzi ed è ancora suo il punto del 16-13. La Repubblica Dominicana fatica in attacco e le azzurrine si portano sul 20-16. Poi un muro di Peña e un ace di Garcia riportano sotto le sudamericane. Il 23-21 è una botta potentissima di Uwadie, così come il 24-22. La Repubblica Dominicana, però, non molla e si porta sul 24 pari con un attacco vincente di Mondes (22 punti per lei a fine gara). Si va ai vantaggi. L’Italia avanti 27-26 ma è poi la Dominicana a chiudere 27-29 con un errore in attacco dell’Italia. Uno a uno. Il terzo set parte in equilibrio e l’Italia gira sull’8-6 con una diagonale imprendibile di Uwadie ma è la Repubblica Dominicana a passare avanti 14-16 con un attacco di Mondesi. Sarà poi l’Italia a rimettere la testa avanti sul 19-17, tenendo le avversarie a minima distanza, quanto basta per chiudere davanti il terzo parziale 25-23 (ultimo punto di Beatrice Zannese). Nel quarto e ultimo set, le azzurrine mantengono il controllo del match (8-5 e 16-13). La gara si chiude con un ace di Uwadie e un attacco di Terzi. Un’altra vittoria messa in archivio.
Il tabellino
ITALIA - REPUBBLICA DOMINICANA 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20)
ITALIA: Borrello 6, Pettiti 2, Uwadie 27, Terzi 16, Scalzotto 9, Jakic 1, Bianchin (L), Simeonov, Zannese 5, Di Napoli 7, Crotta, ne. Martinengo, Fioretti, Tarca. All. Cresta
REPUBBLICA DOMINICANA: Ferrand Del Rosario 2, Almonte Arias 10, Payano Crisbel 5, Perez 9, Mondesi 22, Peña Ramirez 4, Peña Perez (L), Genao Acosta, Fanil Hernandez, Garcia 1, ne. Perez A.All. Rivera
Durata: 22’, 29’, 28’, 24’ Tot: 103’
Italia: 8 a, 16 bs, 11 mv, 38 et
Repubblica Dominicana: 3 a, 7 bs, 7 mv, 30 et
I GIRONI DELLA COMPETIZIONE
Pool A: Cile, Repubblica Ceca, Egitto, Tailandia, Turchia, USA
Pool B: Cina, Messico, Perù, Filippine, Tunisia, Venezuela
Pool C: Argentina, Brasile, Croazia, Spagna, Giappone, Polonia
Pool D: Algeria, Repubblica Dominicana, Italia, Corea del Sud, Porto Rico
Taipei
IL CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE
7 AGOSTO
Cile - Repubblica Ceca - Pool A
Giappone - Spagna - Pool C
Cina - Filippine - Pool B
Italia - Algeria - Pool D - 3-0 (25-8, 25-5, 25-10)
Turchia - Usa - Pool A
Brasile - Polonia - Pool C
Perù - Venezuela - Pool B
Taipei - Corea del Sud - Pool D
Egitto - Repubblica Ceca - Pool A
Argentina - Spagna - Pool C
Messico - Filippine - Pool B
Porto Rico - Algeria - Pool D
8 AGOSTO
Cile - Tailandia - Pool A
Giappone - Croazia - Pool C
Cina - Tunisia - Pool B
Italia - Repubblica Dominicana POOL D - 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20)
Turchia - Egitto - Pool A
Brasile - Argentina - Pool C
Perù - Messico - Pool B
Taipei - Porto Rico - Pool D
Tailandia - Repubblica Ceca - Pool A
Croazia - Spagna - Pool C
Tunisia - Filippine - Pool B
Repubblica Dominicana - Algeria - Pool D
9 AGOSTO
Cile - Usa - Pool A
Giappone - Polonia - Pool C
Cina - Venezuela - Pool B
Italia - Corea del Sud - Pool D (ore 2 di notte italiane)
10 AGOSTO
USA - Tailandia - Pool A
Polonia - Croazia - Pool C
Venezuela - Tunisia - Pool B
Corea del Sud - Repubblica Dominicana - Pool D
Turchia - Repubblica Ceca - Pool A
Brasile - Spagna - Pool C
Perù - Filippine - Pool B
Taipei - Algeria - Pool D
11 AGOSTO
Cile - Egitto - Pool A
Giappone - Argentina - Pool C
Cina - Messico - Pool B
Italia - Porto Rico - Pool D (ore 2 di notte italiane)
Usa - Repubblica Ceca - Pool A
Polonia - Spagna - Pool C
Venezuela - Filippine - Pool B
Corea del Sud - Algeria - Pool D
Egitto - Tailandia - Pool A
Argentina - Croazia - Pool C
Messico - Tunisia - Pool B
Porto Rico - Repubblica Dominicana - Pool D
12 AGOSTO
Cile - Turchia - Pool A
Giappone - Brasile - Pool C
Cina - Perù - Pool B
Italia - Taipei - Pool D (ore 2 di notte italiane)
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