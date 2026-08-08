Due libri per ogni giocatrice: regalo a sopresa di Velasco

CAVALESE (TRENTO)-Non solo allenamenti e preparazione fisica per le azzurre impegnate a Cavalese nella preparazione in vista dei prossimi campionati Europei. Nel corso del ritiro in Val di Fiemme il CT Julio Velasco ha avuto un pensiero per ognuna delle sue ragazze regalando due libri a ciascuna atleta, tutti diversi e scelti ad personam. Non semplici suggerimenti di lettura, ma libri tra cui tanti bestsellers che Velasco ha già letto e che ha deciso di donare alle sue giocatrici in base alle loro caratteristiche e sensibilità. Un'iniziativa che racconta un modo di interpretare di come la crescita della squadra vada oltre gli aspetti tecnici, ma riconosce nella lettura uno strumento capace di alimentare curiosità, consapevolezza e confronto.