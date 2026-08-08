Due libri per ogni giocatrice: regalo a sopresa di Velasco

Il CT, nel corso del ritiro di Cavalese, ha spezzato la monotonia degli allenamenti, donando a ciascuna delle azzurre due volumi scelti accuratamente a seconda delle caratteristiche di ognuna

3 min

Pubblicato il 08.08.2026, 09:01

VelascoCavalese

CAVALESE (TRENTO)-Non solo allenamenti e preparazione fisica per le azzurre impegnate a Cavalese nella preparazione in vista dei prossimi campionati Europei. Nel corso del ritiro in Val di Fiemme il CT Julio Velasco ha avuto un pensiero per ognuna delle sue ragazze regalando due libri a ciascuna atleta, tutti diversi e scelti ad personam. Non semplici suggerimenti di lettura, ma libri tra cui tanti bestsellers che Velasco ha già letto e che ha deciso di donare alle sue giocatrici in base alle loro caratteristiche e sensibilità. Un'iniziativa che racconta un modo di interpretare di come la crescita della squadra vada oltre gli aspetti tecnici, ma riconosce nella lettura uno strumento capace di alimentare curiosità, consapevolezza e confronto.

L'elenco dei libri regalati

Alessia Orro

La casa degli spiriti di Isabel Allende

Le braci di Sándor Márai.

Sarah Fahr

L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez

La donna giusta di Sándor Márai

Denise Meli

Per chi suona la campana di Ernest Hemingway

L’uomo che amava i cani di Leonardo Padura Fuentes

Paola Egonu

Le mille e una notte

La signora canta i blues di Billie Holiday

Miriam Sylla

L’amica geniale di Elena Ferrante

Il libro della giungla di Rudyard Kipling

Ilaria Spirito
I racconti di Julio Cortázar
La festa del caprone di Mario Vargas Llosa

Gaia Giovannini

Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf

L’Aleph di Jorge Luis Borges

Loveth Omoruyi

L’amico ritrovato di Fred Uhlman

Open di Andre Agassi

Stella Nervini

Gli uomini che odiano le donne di Stieg Larsson

Le lacrime di Nietzsche di Irvin D. Yalom

Carlotta Cambi

Patria di Fernando Aramburu

Giobbe di Joseph Roth

Linda Nwakalor

Dona Flor e i suoi due mariti di Jorge Amado

La guerra della fine del mondo di Mario Vargas Llosa

Eleonora Fersino

Fútbol di Osvaldo Soriano

Il lungo addio di Raymond Chandler

Anna Danesi

Storie straordinarie di Edgar Allan Poe

Fahrenheit 451 di Ray Bradbury

Ekaterina Antropova

La ragazzina di Valeria Parrella

Finzioni di Jorge Luis Borges

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