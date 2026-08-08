Due libri per ogni giocatrice: regalo a sorpresa di Velasco
CAVALESE (TRENTO)-Non solo allenamenti e preparazione fisica per le azzurre impegnate a Cavalese nella preparazione in vista dei prossimi campionati Europei. Nel corso del ritiro in Val di Fiemme il CT Julio Velasco ha avuto un pensiero per ognuna delle sue ragazze regalando due libri a ciascuna atleta, tutti diversi e scelti ad personam. Non semplici suggerimenti di lettura, ma libri tra cui tanti bestsellers che Velasco ha già letto e che ha deciso di donare alle sue giocatrici in base alle loro caratteristiche e sensibilità. Un'iniziativa che racconta un modo di interpretare di come la crescita della squadra vada oltre gli aspetti tecnici, ma riconosce nella lettura uno strumento capace di alimentare curiosità, consapevolezza e confronto.
L'elenco dei libri regalati
Alessia Orro
La casa degli spiriti di Isabel Allende
Le braci di Sándor Márai.
Sarah Fahr
L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez
La donna giusta di Sándor Márai
Denise Meli
Per chi suona la campana di Ernest Hemingway
L’uomo che amava i cani di Leonardo Padura Fuentes
Paola Egonu
Le mille e una notte
La signora canta i blues di Billie Holiday
Miriam Sylla
L’amica geniale di Elena Ferrante
Il libro della giungla di Rudyard Kipling
Ilaria Spirito
I racconti di Julio Cortázar
La festa del caprone di Mario Vargas Llosa
Gaia Giovannini
Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf
L’Aleph di Jorge Luis Borges
Loveth Omoruyi
L’amico ritrovato di Fred Uhlman
Open di Andre Agassi
Stella Nervini
Gli uomini che odiano le donne di Stieg Larsson
Le lacrime di Nietzsche di Irvin D. Yalom
Carlotta Cambi
Patria di Fernando Aramburu
Giobbe di Joseph Roth
Linda Nwakalor
Dona Flor e i suoi due mariti di Jorge Amado
La guerra della fine del mondo di Mario Vargas Llosa
Eleonora Fersino
Fútbol di Osvaldo Soriano
Il lungo addio di Raymond Chandler
Anna Danesi
Storie straordinarie di Edgar Allan Poe
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury
Ekaterina Antropova
La ragazzina di Valeria Parrella
Finzioni di Jorge Luis Borges
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