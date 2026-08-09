Mondiali U 17 F: la Corea del Sud impone lo stop all'Italia
SANTIAGO (CILE)-I Mondiali Under 17 Femminili fanno registrare la prima sconfitta dell'Italia che nella notte italiana si è arresa per 3-1 (25-14, 25-19, 13-25, 25-20) alla Corea del Sud. Le asiatiche si dimostrano squadra ostica, in linea con delle formazioni orientali: tanta difesa, pochi errori, entusiasmo altissimo. Una gara da montagne russe quella andata in scena nella notte tra l’8 e il 9 agosto, con le azzurrine capaci di vincere il terzo set lasciando le avversarie a 13 senza poi riuscire, però, a completare la rimonta. Ancora Hillary Uwadie in doppia cifra con 23 punti (come Minseo Eo della Corea). Con lei, anche la centrale Elena Di Napoli (56% in attacco e 3 muri). Prossimo appuntamento nella notte tra il 10 e l’11 agosto (ore 2 del mattino italiane) per il match contro Porto Rico, la quarta gara della fase a gironi.
Pronti via, la Corea si porta avanti 8-3 e poi 10-16 con un mani fuori di Eo. Il divario si fa difficile da recuperare e le azzurrine non riusciranno più a colmare la distanza. Il primo set finisce 14-25 con un break di due punti delle asiatiche: muro di Jang e ace di Geum. Nel secondo parziale, parte ancora avanti la squadra di coach Seungyeo Lee per 4-1. Si gira 5-8 con un mani fuori di Eo. Il copione è lo stesso del primo set con la Corea che scappa via e le azzurrine costrette a rincorrere. Uwadie mette a terra l’8-15 ma l’8-16 è un attacco di Son da posto quattro che spiazza la difesa azzurra. L’Italia recupera un po’ di terreno, portandosi a -4 ma il set non cambia inerzia e si chiude sul 19-25 con un errore in battuta. Nel terzo set, per la prima volta dall’inizio del match, l’Italia si porta avanti 8-3 con due ace di Scalzotto. Le azzurrine tengono il vantaggio a suon di ace e muri (16-8) per poi andare avanti anche di dieci punti (18-8). Il set si chiude sul risultato di 25-13 con un murone di Di Napoli. La squadra di Monica Cresta parte forte anche nel quarto e ultimo set con un secco parziale di 4-1. Le azzurrine si portano avanti sull’8-6 con un attacco vincente di Borrello e poi restano ancora avanti a metà set sul 16-15, quando l’equilibrio regna sovrano. Dal 19 pari, la Corea imbecca un break di tre punti al termine di azioni prolungate: due attacchi vincenti di Eo e Son (19-22) e un muro ancora di Son. Il set non si smuoverà di molto: si chiuderà sul 20-25 a favore della Corea che conquista così una vittoria importante nella Pool D.
Il tabellino
ITALIA - COREA DEL SUD 1-3 (14-25, 19-25, 25-13, 20-25)
ITALIA: Zannese 6, Di Napoli 12, Uwadie 23, Terzi 9, Scalzotto 9, Jakic 2, Bianchin (L), Simeonov, Tarca 1, Crotta 1, ne Pettiti, Fioretti, Martinengo. All. Cresta
COREA DEL SUD: Jang 8, Eo 16, Choi 5, Son 23, Lee S. 2, Lee D. 3, Yeo (L), Jeon (L), Geum 2, Park J., Moon, ne. Ma, Kim, Park B.
Durata set: 20’, 25’, 20’, 25’ Tot: 90'
Italia: 6 a, 9 bs, 16 mv, 34 et
Corea del Sud: 8 a, 1 bs, 7 mv, 12 et
I GIRONI DELLA COMPETIZIONE
Pool A: Cile, Repubblica Ceca, Egitto, Tailandia, Turchia, USA
Pool B: Cina, Messico, Perù, Filippine, Tunisia, Venezuela
Pool C: Argentina, Brasile, Croazia, Spagna, Giappone, Polonia
Pool D: Algeria, Repubblica Dominicana, Italia, Corea del Sud, Porto Rico
Taipei
IL CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE
7 AGOSTO
Cile - Repubblica Ceca - Pool A
Giappone - Spagna - Pool C
Cina - Filippine - Pool B
Italia - Algeria - Pool D - 3-0 (25-8, 25-5, 25-10) - Video Streaming QUI
Turchia - Usa - Pool A
Brasile - Polonia - Pool C
Perù - Venezuela - Pool B
Taipei - Corea del Sud - Pool D
Egitto - Repubblica Ceca - Pool A
Argentina - Spagna - Pool C
Messico - Filippine - Pool B
Porto Rico - Algeria - Pool D
8 AGOSTO
Cile - Tailandia - Pool A
Giappone - Croazia - Pool C
Cina - Tunisia - Pool B
Italia - Repubblica Dominicana POOL D - 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20) - Video Streaming QUI
Turchia - Egitto - Pool A
Brasile - Argentina - Pool C
Perù - Messico - Pool B
Taipei - Porto Rico - Pool D
Tailandia - Repubblica Ceca - Pool A
Croazia - Spagna - Pool C
Tunisia - Filippine - Pool B
Repubblica Dominicana - Algeria - Pool D
9 AGOSTO
Cile - Usa - Pool A
Giappone - Polonia - Pool C
Cina - Venezuela - Pool B
Italia - Corea del Sud - Pool D 1-3 (14-25, 19-25, 25-13, 20-25) - Video Streaming QUI
10 AGOSTO
USA - Tailandia - Pool A
Polonia - Croazia - Pool C
Venezuela - Tunisia - Pool B
Corea del Sud - Repubblica Dominicana - Pool D
Turchia - Repubblica Ceca - Pool A
Brasile - Spagna - Pool C
Perù - Filippine - Pool B
Taipei - Algeria - Pool D
11 AGOSTO
Cile - Egitto - Pool A
Giappone - Argentina - Pool C
Cina - Messico - Pool B
Italia - Porto Rico - Pool D (ore 2 di notte italiane)
Usa - Repubblica Ceca - Pool A
Polonia - Spagna - Pool C
Venezuela - Filippine - Pool B
Corea del Sud - Algeria - Pool D
Egitto - Tailandia - Pool A
Argentina - Croazia - Pool C
Messico - Tunisia - Pool B
Porto Rico - Repubblica Dominicana - Pool D
12 AGOSTO
Cile - Turchia - Pool A
Giappone - Brasile - Pool C
Cina - Perù - Pool B
Italia - Taipei - Pool D (ore 2 di notte italiane)
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