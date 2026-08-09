Mondiali U 17 F: la Corea del Sud impone lo stop all'Italia

SANTIAGO (CILE)-I Mondiali Under 17 Femminili fanno registrare la prima sconfitta dell'Italia che nella notte italiana si è arresa per 3-1 (25-14, 25-19, 13-25, 25-20) alla Corea del Sud. Le asiatiche si dimostrano squadra ostica, in linea con delle formazioni orientali: tanta difesa, pochi errori, entusiasmo altissimo. Una gara da montagne russe quella andata in scena nella notte tra l’8 e il 9 agosto, con le azzurrine capaci di vincere il terzo set lasciando le avversarie a 13 senza poi riuscire, però, a completare la rimonta. Ancora Hillary Uwadie in doppia cifra con 23 punti (come Minseo Eo della Corea). Con lei, anche la centrale Elena Di Napoli (56% in attacco e 3 muri). Prossimo appuntamento nella notte tra il 10 e l’11 agosto (ore 2 del mattino italiane) per il match contro Porto Rico, la quarta gara della fase a gironi.

Pronti via, la Corea si porta avanti 8-3 e poi 10-16 con un mani fuori di Eo. Il divario si fa difficile da recuperare e le azzurrine non riusciranno più a colmare la distanza. Il primo set finisce 14-25 con un break di due punti delle asiatiche: muro di Jang e ace di Geum. Nel secondo parziale, parte ancora avanti la squadra di coach Seungyeo Lee per 4-1. Si gira 5-8 con un mani fuori di Eo. Il copione è lo stesso del primo set con la Corea che scappa via e le azzurrine costrette a rincorrere. Uwadie mette a terra l’8-15 ma l’8-16 è un attacco di Son da posto quattro che spiazza la difesa azzurra. L’Italia recupera un po’ di terreno, portandosi a -4 ma il set non cambia inerzia e si chiude sul 19-25 con un errore in battuta. Nel terzo set, per la prima volta dall’inizio del match, l’Italia si porta avanti 8-3 con due ace di Scalzotto. Le azzurrine tengono il vantaggio a suon di ace e muri (16-8) per poi andare avanti anche di dieci punti (18-8). Il set si chiude sul risultato di 25-13 con un murone di Di Napoli. La squadra di Monica Cresta parte forte anche nel quarto e ultimo set con un secco parziale di 4-1. Le azzurrine si portano avanti sull’8-6 con un attacco vincente di Borrello e poi restano ancora avanti a metà set sul 16-15, quando l’equilibrio regna sovrano. Dal 19 pari, la Corea imbecca un break di tre punti al termine di azioni prolungate: due attacchi vincenti di Eo e Son (19-22) e un muro ancora di Son. Il set non si smuoverà di molto: si chiuderà sul 20-25 a favore della Corea che conquista così una vittoria importante nella Pool D.