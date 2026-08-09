L'Italia in Polonia per il quadrangolare di Koszalin

Da da martedì 11 a giovedì 13 agosto le azzurre saranno impegnate in un torneo internazionale in cui sfiderà la Francia, l'Ucraina e infine le padrone di casa

2 min

Pubblicato il 09.08.2026, 14:19

KoszalinItaliaVelasco

KOSZALIN (POLONIA)- Conclusa la settimana di lavoro a Cavalese, il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei 2026 proseguirà a Koszalin, in Polonia, dove da martedì 11 a giovedì 13 agosto le azzurre saranno impegnate in un torneo internazionale di preparazione. Sarà l'ultimo prima dell'esordio nella rassegna continentale. A Koszalin l'Italia del Ct Julio Velasco affronterà la Francia, l'Ucraina e infine le padrone di casa della Polonia. 

La partenza è fissata per la mattinata di domani, lunedì 10 agosto dall’aeroporto di Linate con destinazione Danzica e successivamente raggiunta la città di Koszalin, la squadra sosterrà già in serata una prima seduta di allenamento. 

Questo il programma del torneo internazionale in Polonia: 11/8 ore 17.30 Francia-Italia, ore 20.30 Polonia Ucraina; 12/8 ore 17.30 Ucraina-Italia, ore 20.30 Polonia-Francia; 13/8 ore 18 Polonia-Italia, ore 20.30 Ucraina-Francia. 

Le 14 convocate

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. 

Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.

Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. 

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

Vice All.: Massimo Barbolini

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Monica Fabbri

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchio

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