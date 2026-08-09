L'Italia in Polonia per il quadrangolare di Koszalin

KOSZALIN (POLONIA)- Conclusa la settimana di lavoro a Cavalese, il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei 2026 proseguirà a Koszalin, in Polonia, dove da martedì 11 a giovedì 13 agosto le azzurre saranno impegnate in un torneo internazionale di preparazione. Sarà l'ultimo prima dell'esordio nella rassegna continentale. A Koszalin l'Italia del Ct Julio Velasco affronterà la Francia, l'Ucraina e infine le padrone di casa della Polonia.