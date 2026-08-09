L'Italia in Polonia per il quadrangolare di Koszalin
KOSZALIN (POLONIA)- Conclusa la settimana di lavoro a Cavalese, il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei 2026 proseguirà a Koszalin, in Polonia, dove da martedì 11 a giovedì 13 agosto le azzurre saranno impegnate in un torneo internazionale di preparazione. Sarà l'ultimo prima dell'esordio nella rassegna continentale. A Koszalin l'Italia del Ct Julio Velasco affronterà la Francia, l'Ucraina e infine le padrone di casa della Polonia.
La partenza è fissata per la mattinata di domani, lunedì 10 agosto dall’aeroporto di Linate con destinazione Danzica e successivamente raggiunta la città di Koszalin, la squadra sosterrà già in serata una prima seduta di allenamento.
Questo il programma del torneo internazionale in Polonia: 11/8 ore 17.30 Francia-Italia, ore 20.30 Polonia Ucraina; 12/8 ore 17.30 Ucraina-Italia, ore 20.30 Polonia-Francia; 13/8 ore 18 Polonia-Italia, ore 20.30 Ucraina-Francia.
Le 14 convocate
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr.
Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
Vice All.: Massimo Barbolini
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Monica Fabbri
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchio
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