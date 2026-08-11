Mondiali U.17 Femminili: l'Italia torna alla vittoria contro Porto Rico

SANTIAGO (CILE)- Ai Mondiali Under 17 femminili in corso a Santiago del Cile, l’Italia batte Porto Rico 3-0 (25-18, 25-21, 25-15) e riprende la via della vittoria dopo la sconfitta per 3-1 contro la Corea del Sud di due giorni fa. Lo fa gestendo il quarto match della Pool D senza particolari strappi con 10 ace e il 50% in attacco. Una partita che ha visto in doppia cifra ben quattro giocatrici: Sveva Terzi (12), Beatrice Scalzotto (10), Matilde Borrello (10) e, infine, Hillary Uwadie, top scorer con 23 punti. Prossima gara, l’ultima della fase a gironi, mercoledì 12 agosto alle ore 2 del mattino italiane contro Taipei.

Il primo set parte in equilibrio (3-3) ma è l’Italia a girare sull’8-6 con un mani out preciso di Sveva Terzi da posto quattro. Le azzurrine mantengono il vantaggio e alla fine allungano 16-10 su un attacco out di Aquino. Il set si chiude 25-18 con un punto di prima intenzione di Nicole Crotta. Il secondo parziale inizia con un attacco potente in diagonale di Uwadie e nel proseguo della prima parte del set l’equilibrio regna sovrano. Monica Cresta chiama time out sul 6-7 per Porto Rico e il set gira con le centro americane avanti (7-8). Le azzurrine si tengono agganciate con le ragazze di coach Leira Ortiz De Jesus sempre avanti di un punto fino al 13-12 quando la situazione si inverte: sarà poi 16-14 per l’Italia. Le azzurrine prendono spazio e si portano sul 19-15 ed è di Terzi il punto del 24-19. Il set si chiude 25-21 con un pallonetto chirurgico di Matilde Borello. Due attacchi vincenti di Terzi e Uwadie e un ace di Alice Pettiti portano subito avanti l’Italia sul 3-0. Il terzo parziale gira 8-6 con un mani out di Borello e 16-10 con un invasione a rete di Faccio Llompart. Le azzurrine non mollano un centimetro e chiudono il set 25-15 con un errore in battuta di Porto Rico.

Il tabellino

ITALIA - PORTO RICO 3-0 (25-18, 25-21, 25-15)

ITALIA: Pettiti 6, Uwadie 19, Terzi 12, Scalzotto 10, Crotta 1, Borello 10, Simeonov (L), Martinengo, ne. Zannese, Tarca, Fioretti, Di Napoli, Jakic. All. Cresta

PORTO RICO: Valentin 2, Aquino 3, Colon Ayala 6, Alvarado 1, Kuilan 7, Quinones 5, Gonzales (L), Pantojas 1, Alcaide Castro, Vasquez 2, Faccio Llompart 3, Echeandia 1. All. Ortiz De Jesus

Durata: 21’, 25’, 20’ Tot: 66'

Italia: 10 a, 11 bs, 3 mv, 22 et

Porto Rico: 2 a, 9 bs, 6 mv, 24 et

I GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Pool A: Cile, Repubblica Ceca, Egitto, Tailandia, Turchia, USA

Pool B: Cina, Messico, Perù, Filippine, Tunisia, Venezuela

Pool C: Argentina, Brasile, Croazia, Spagna, Giappone, Polonia

Pool D: Algeria, Repubblica Dominicana, Italia, Corea del Sud, Porto Rico

Taipei

IL CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE

7 AGOSTO

Cile - Repubblica Ceca - Pool A

Giappone - Spagna - Pool C

Cina - Filippine - Pool B

Italia - Algeria - Pool D - 3-0 (25-8, 25-5, 25-10) - Video Streaming QUI

Turchia - Usa - Pool A

Brasile - Polonia - Pool C

Perù - Venezuela - Pool B

Taipei - Corea del Sud - Pool D

Egitto - Repubblica Ceca - Pool A

Argentina - Spagna - Pool C

Messico - Filippine - Pool B

Porto Rico - Algeria - Pool D

8 AGOSTO

Cile - Tailandia - Pool A

Giappone - Croazia - Pool C

Cina - Tunisia - Pool B

Italia - Repubblica Dominicana POOL D - 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20) - Video Streaming QUI

Turchia - Egitto - Pool A

Brasile - Argentina - Pool C

Perù - Messico - Pool B

Taipei - Porto Rico - Pool D

Tailandia - Repubblica Ceca - Pool A

Croazia - Spagna - Pool C

Tunisia - Filippine - Pool B

Repubblica Dominicana - Algeria - Pool D

9 AGOSTO

Cile - Usa - Pool A

Giappone - Polonia - Pool C

Cina - Venezuela - Pool B

Italia - Corea del Sud - Pool D 1-3 (14-25, 19-25, 25-13, 20-25) - Video Streaming QUI

10 AGOSTO

USA - Tailandia - Pool A

Polonia - Croazia - Pool C

Venezuela - Tunisia - Pool B

Corea del Sud - Repubblica Dominicana - Pool D

Turchia - Repubblica Ceca - Pool A

Brasile - Spagna - Pool C

Perù - Filippine - Pool B

Taipei - Algeria - Pool D

11 AGOSTO

Cile - Egitto - Pool A

Giappone - Argentina - Pool C

Cina - Messico - Pool B

Italia - Porto Rico - Pool D 3-0 (25-18, 25-21, 25-15) - Video streaming - QUI

Usa - Repubblica Ceca - Pool A

Polonia - Spagna - Pool C

Venezuela - Filippine - Pool B

Corea del Sud - Algeria - Pool D

Egitto - Tailandia - Pool A

Argentina - Croazia - Pool C

Messico - Tunisia - Pool B

Porto Rico - Repubblica Dominicana - Pool D

12 AGOSTO

Cile - Turchia - Pool A

Giappone - Brasile - Pool C

Cina - Perù - Pool B

Italia - Taipei - Pool D (ore 2 di notte italiane)