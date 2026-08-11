Nel torneo di Koszalin l'Italia travolge la Francia

Contro la Francia il Ct Julio Velasco ha schierato Orro in cabina di regia, Antropova opposto, Nervini e Sylla schiacciatrici, Danesi e Fahr coppia centrale e Fersino libero. Risponde Cesar Hernández González con Danard-Selosse alzatrice, Ndiaye fuori-mano, Rotar e Bah laterali, Sylves e Elouga centrali, Gelin libero.

Equilibrio in avvio (4-4) con il muro azzurro subito in evidenza. L’Italia è più aggressiva al servizio (6-4) e Nervini mette in difficoltà la seconda linea francese. Le azzurre sono in fiducia, giocano una buona pallavolo (11-6) soprattutto grazie alla distribuzione impeccabile di Orro. Sylla e Antropova passano con continuità (13-7), Danesi e Fahr fanno la differenza, mentre Fersino in ricezione e difesa strappa applausi (16-10). La Francia prova a incidere con Bah e Rotar, ma la Nazionale italiana a muro sporca tanti palloni a muro e regge il ritorno delle avversarie. Velasco cambia la diagonale e l’ingresso di Cambi in regia e Egonu in posto 2 diventa un’arma micidiale (22-15). Nel finale due battute vincenti di Fahr e il muro di Egonu permettono alle azzurre di chiudere la frazione sul 25-15.

Botta e risposta tra Francia e Italia in avvio di secondo set (3-3) e Fersino in evidenza per un paio di difese spettacolari. Le azzurre cambiano passo, lo fanno con carattere e consapevolezza del proprio potenziale in tutti i fondamentali. La battuta è ancora decisiva e permette alla Nazionale italiana di prendere le distanze, poi Antropova infila una parallela strepitosa certificata anche dal video-check (10-5). L’opposta azzurra è implacabile a muro (16-11), Sylla e Nervini sono ingiocabili in attacco e preziose in seconda linea (17-12). La Francia rialza la testa con Elouga e Bah (17-15) e trova il punto del pareggio su un errore in attacco delle azzurre (18-18). Nel finale di set si gioca punto a punto, l’Italia spinge in attacco, Orro fa 24-22 con una giocata d’alta scuola, poi Sylla chiude 25-22.

Nel terzo set azzurre che spingono tanto al servizio (8-2) e Francia che balbetta in ricezione soprattutto quando Antropova decide di fare la differenza dalla linea dei 9 metri infilando quattro battute vincenti consecutive. Le transalpine lottano su tutti i palloni prima Depie e poi Danard-Selosse accorciano le distanze (5-9).L'allungo dell'Italia (15-7) è micidiale, confezionato sia dal centro sia da Egonu. Nel finale la Nazionale italiana amministra il vantaggio e chiude sul punteggio di 25-13 e 3-0 nel match d'esordio contro la Francia.

Le parole del Commissario tecnico Julio Velasco

« Buona la prima contro la Francia, soprattutto tenendo conto che ieri abbiamo affrontato un lungo viaggio e che questa mattina non abbiamo saltato, lavorando solamente su battuta e ricezione. La squadra è entrata in campo molto concentrata e con un buon ritmo di gioco. Abbiamo battuto in maniera molto efficace e giocato bene anche con i primi tempi. La squadra mi è piaciuta. È stata una vittoria di sostanza perché abbiamo dominato la Francia: nel primo e nel terzo set c’è stata molta differenza, mentre nel secondo loro hanno giocato e battuto meglio. Alla fine abbiamo vinto 3-0 ed è un risultato importante ».

Le parole di Sara Fahr

« Siamo assolutamente contente. È arrivato un bel 3-0, netto, a parte il secondo set che è stato un po’ più equilibrato. Brave noi! È giusto disputare questi tornei per capire a che punto siamo, cosa dobbiamo migliorare e verificare se ciò su cui abbiamo lavorato con maggiore attenzione in queste settimane di allenamento viene poi messo in pratica in partita. Ora testa alla sfida di domani contro l’Ucraina ».

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA-ITALIA 3-0 (25-15, 25-22, 25-13)

ITALIA Meli ne, Cambi, Spirito (L), Fersino (L), Orro 4, Danesi 5, Nwakalor ne, Nervini 5, Sylla 8, Egonu 7, Fahr 14, Omoruyi ne, Giovannini 2, Antropova 13. All.: Velasco

FRANCIA Giardino, Ratahiry 3, Ndiaye 4, Fanguedou ne, Sylves 2, Oling Andela ne, Mathi, Depie 6, Elouga 4, Danard-Selosse 1, Massuel ne, Rotar 2, Bah 11, Haewegene 1, Gelin. All.: Hernández González

Arbitri: Paweł Morawski, Mateusz Bronski

Durata: 22’, 31’, 21. Tot.: 74'

Italia bv 14, bs 7, mv 7; Francia bv 0, bs 7, mv 1

Il programma delle partite

11/8 Italia-Francia 3-0 (25-15, 25-22, 25-13)

11/8 ore 20.30 Polonia Ucraina

12/8 ore 17.30 Italia-Ucraina

12/8 ore 20.30 Polonia-Francia

13/8 ore 18.00 Italia-Polonia

13/8 ore 20.30 Ucraina-Francia.