Mondiali U 17 Femminili: l'Italia agli ottavi, battuta Taipei

SANTIAGO (CILE)- Missione compiuta per la nazionale femminile Under 17 ai Mondiali di categoria in corso di svolgimento a Santiago del Cile. Nella notte italiana le azzurrine di Monica Cresta hanno superato, dopo dura lotta, al tie break per 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-12) Taipei conquistando il secondo posto nella Pool D e la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. Contro le asiatiche è stata una gara lunghissima e combattuta contro una squadra dalle ottime individualità. Per le azzurrine, spiccano in doppia cifra Matilde Borello (13 punti, 4 dei quali a muro), Sveva Terzi (10) e Hillary Huwadie (24 punti e il 54% in attacco per lei). Ottima anche la gara delle centrali: Beatrice Scalzotto con 14 punti e Elena Di Napoli con 12, rispettivamente con l’81% e il 75% in attacco. Prossima gara, questa sera, mercoledì 12 agosto, alle ore 20: l’Italia passa agli ottavi come seconda del girone D e affronterà il Perù, terza squadra classifica della Pool B.

Il primo set vede Taipei Cinese avanti girare sull’8-4 con un ace di Chan Tzn. L’Italia tiene il passo e recupera, tenendo il punteggio in parità ma è un punto ancora dai nove metri, questa volta di Hsiao, a firmare il 15-16. Poi Taipei mette a segno un break di 4-0 (15-20) che si porterà fino alla fine. Il 19-23 del primo set si chiude con un muro di Beatrice Scalzotto ma la particolarità è che, come vogliono le nuove regole FIVB in test, la palla tocca il soffitto dopo il primo tocco e il gioco prosegue. Il set si chiude con una pipe vincente di Chen Ting e un errore in attacco dell’Italia (19-25). In avvio di secondo set, l’Italia soffre ma recupera e gira avanti con due attacchi di Scalzotto sull’8-7 e poi sul 16-13. Le ragazze di Monica Cresta tengono la distanza minima di due punti fino al termine del set (25-21, diagonale precisa e potente di Terzi). Nel terzo set, l’inerzia è per Taipei (5-8 e poi 11-16 e 15-22). Il set si chiude sul risultato di 22-25, con l’Italia che attiva una bella rimonta (ace di Sofia Martinengo entrata dalla panchina). Una reazione che, però, non basta per passare avanti nel conteggio set. Il quarto parziale non ha storia, le azzurrine lasciano pochissimo per strada, attaccano con il 50% e portano il match al tie break: 8-6 e poi l’allungo sul 16-10. L’Italia va avanti anche di dieci punti e chiude sul 25-15 con una diagonale potente di Uwadie. L’ultimo parziale mantiene le aspettative ed è combattuto ed equilibrato: è Taipei Cinese a passare avanti sul 3-5 ma poi le azzurrine impattano sul 6 pari con Elena Di Napoli a muro, passano avanti 10-7 e 12-8 con un errore di Taipei al servizio. Il match non sembra chiudersi mai, le asiatiche riprendono il filo ma alla fine la spuntano le ragazze di Monica Cresta: muro del tandem Scalzotto-Borello su Chang Yun e gara vinta (15-12).

Il tabellino

ITALIA - TAIPEI CINESE 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-12)

ITALIA: Borello 13, Pettiti, Uwadie 24, Terzi 10, Scalzotto 14, Crotta 5, Bianchin (L), Simeonov, Zannese, Tarca 2, Jakic, Di Napoli 12, Martinengo 1, ne Fioretti. All. Cresta

TAIPEI CINESE: Sie Chen, Chen Ting 24, Cheng Yung 6, Chang Yun 25, Chan Tzn 13, Hsiao Tzu 5, Lai Sin (L), Hsu Ya (L), Wu Xin, Wu Hsin, Li 1, ne Su Yi, Chen Ciao, Cheng Hsi, Chang Han, Yang Chin. All. Hou Ya Hui

Durata: 23’, 25’, 26’, 22’, 17’ Tot:113'

Italia: 7 a, 10 bs, 13 mv, 33 et

Taipei Cinese: 12 a, 13 bs, 2 mv, 26 et

Gli accoppiamenti degli ottavi

Usa - Argentina

Italia - Perù - 12 agosto - Ore 20 italiane

Croazia - Repubblica Ceca

Cina - Repubblica Dominicana

Turchia - Giappone

Venezuela - Taipei Cinese

Polonia - Tailandia

Corea del Sud - Filippine