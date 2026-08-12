Mondiali U 17 Femminili: le azzurre battono il Perù e volano ai quarti

Tutto facile per le ragazze di Monica Cresta che battono le sudamericane 3-0 (25-13, 25-11, 25-13) ed ora aspettano la vincente fra Usa e Argentina per conoscere l'avversaria del turno successivo

3 min

Pubblicato il 12.08.2026, 22:25 (Aggiornato il 12.08.2026, 22:44)

Mondiali U 17 FemminiliItaliaPerù

SANTIAGO (CILE)- L’Italia approda ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 femminili: dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto della Pool D - dietro alla Corea del Sud - le ragazze di Monica Cresta hanno battuto il Perù con un netto 3-0 (25-13, 25-11, 25-13), finendo dritte tra le migliori otto squadre del torneo. Un match con poche difficoltà per le azzurrine che hanno avuto la meglio sulle peruviane in poco più di un’ora di gioco effettivo. Ottima la gara di Sveva Terzi (per lei 14 punti e il 63% in attacco). La prossima gara, ai quarti di finale, sarà contro la vincitrice del match tra Argentina e Usa che andrà in scena nella notte tra il 12 e il 13 agosto alle 2 del mattino, ora italiana. 

L’Italia si porta subito avanti 8-4 con un ace di Sveva Terzi. Il set vola via senza intoppi, due attacchi di Hillary Uwadie valgono il 15-8 e il 16-9. Le azzurrine vanno avanti 20-9 e a chiudere il parziale è un ace di Beatrice Scalzotto (25-13). Il secondo set scivola veloce (8-6, 16-9). Chiude Uwadie sul 25-11. Nel terzo parziale, l’8-4 è una diagonale precisa di Terzi mentre il 16-9 è ancora un ace, questa volta di Sofia Martinengo, entrata per battere dalla panchina. Il set si chiude 25-13 con un attacco vincente di Beatrice Zannese. 

Il tabellino

ITALIA - PERÙ 3-0 (25-13, 25-11, 25-13)

ITALIA: Crotta 3, Borello 3, Di Napoli 4, Uwadie 15, Terzi 14, Scalzotto 11, Bianchin (L), Zannese 6, Martinengo 1, Tarca 3, Jakic, ne. Simeonov, Pettiti, Fioretti. A.. Cresta

PERÙ: Manrique, Pinto Telles 8, Lazo Pacheco 2, Galdos De Almedia 5, Cueva Coaguila 3, Koechlin 1, Adrianzen (L), Mendoza, Olvarria 1, Quispe 1, Herrada 1, Moran 1, Garcia, ne Valera Gonzales. All. Marcello Bercandino

Durata set: 22’, 22’, 20’ Tot: 64’

Italia: 13 a, 8 bs, 6 mv, 12 et

Perù: 0 a, 6 bs, 2 mv, 28 et

Il tabellone degli ottavi di finale

Usa - Argentina

Italia - Perù - 3-0 (25-13, 25-11, 25-13)

Croazia - Repubblica Ceca

Cina - Repubblica Dominicana

Turchia - Giappone

Venezuela - Taipei Cinese

Polonia - Tailandia

Corea del Sud - Filippine

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