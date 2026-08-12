SANTIAGO (CILE)- L’Italia approda ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 femminili: dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto della Pool D - dietro alla Corea del Sud - le ragazze di Monica Cresta hanno battuto il Perù con un netto 3-0 (25-13, 25-11, 25-13), finendo dritte tra le migliori otto squadre del torneo. Un match con poche difficoltà per le azzurrine che hanno avuto la meglio sulle peruviane in poco più di un’ora di gioco effettivo. Ottima la gara di Sveva Terzi (per lei 14 punti e il 63% in attacco). La prossima gara, ai quarti di finale, sarà contro la vincitrice del match tra Argentina e Usa che andrà in scena nella notte tra il 12 e il 13 agosto alle 2 del mattino, ora italiana.