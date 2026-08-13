Brutte notizie per l'Italvolley di Velasco: ginocchio rotto per Omoruyi, addio agli Europei

Brutte notizie per la nazionale italiana femminile di volley allenata da Julio Velasco . A seguito del brutto infortunio riportato ieri sera durante la gara Italia-Ucraina, vinta 3-1 (18-25, 25-14, 25-22, 25-20) dalle azzurre e valida per la seconda giornata del Memorial Agata Mróz-Olszewska a Koszalin (Polonia), Loveth Omoruyi è stata sottoposta questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . L’atleta si dovrà sottoporre a intervento chirurgico. Omoruyi salterà gli Europei di volley femminile, in programma dal 21 agosto al 6 settembre.

Il dolore del presidente Manfredi

Sull’infortunio dell’azzurra è intervenuto il presidente Giuseppe Manfredi a nome di tutta la Federvolley: "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto".