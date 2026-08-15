Wevza: l'Under 20 a caccia della qualificazione Europea
I 14 convocati
Lorenzo Antonio Basso (New Mater); Martino Bigozzi (Volley Tricolore Reggio Emilia); Ivan Borgesi (Callipo Sport); Diego Bussolari, Nicola Massari (Diavoli Rosa); Pietro Carrera (Plus Volleyball); Gioele Costa (Marino Pallavolo); Mattia Nicola Farcasiu (Folgore Massa); Germak Hryhorii Khotsevitch, Nicolò Mapelli, Pietro Valgiovio (Volley Milano); Enrico Luwa, Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Amerigo Tanga (San Giorgio).
Lo staff
Saranno presenti Mario Di Pietro (primo allenatore), Giorgio Sabbadin (allenatore), Giuseppe Chiarelli (scoutman), Riccardo Leone (fisioterapista), Carmelo Maria Longo (medico) e Manuel Marigliano (team manager).
LA FASE A GIRONI
POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi
POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera
Calendario fase a gironi
16 agosto
Paesi Bassi - Francia (Pool A)
Spagna - Portogallo (Pool B)
Italia - Svizzera (Pool B) - ore 16.30
17 agosto
Germania - Paesi Bassi (Pool A)
Portogallo - Italia (Pool B) - ore 14.00
Spagna - Svizzera (Pool B)
18 agosto
Francia - Germania (Pool A)
Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00
Svizzera - Portogallo (Pool B)
19 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)
Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B
Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B
20 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)
Finale 3°/4°: ore 16.30
Finale 1°/2°: ore 19.00
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