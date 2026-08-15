Wevza: l'Under 20 a caccia della qualificazione Europea

Tutto pronto per il Torneo WEVZA di Qualificazione di Francoforte. Gli azzurrini andranno a caccia, dal 16 al 20 agosto, di una slot per gli

Europei Under 20 maschili del 2027

. La competizione continentale si svolgerà dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro e vi parteciperanno 16 squadre. La vincitrice del torneo WEVZA che inizierà in Germania fra poche ore si qualificherà direttamente per la competizione. Per le altre nazioni, invece ci saranno, altri tornei.

I 14 convocati

Lorenzo Antonio Basso (New Mater); Martino Bigozzi (Volley Tricolore Reggio Emilia); Ivan Borgesi (Callipo Sport); Diego Bussolari, Nicola Massari (Diavoli Rosa); Pietro Carrera (Plus Volleyball); Gioele Costa (Marino Pallavolo); Mattia Nicola Farcasiu (Folgore Massa); Germak Hryhorii Khotsevitch, Nicolò Mapelli, Pietro Valgiovio (Volley Milano); Enrico Luwa, Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Amerigo Tanga (San Giorgio).