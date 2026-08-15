Wevza: l'Under 20 a caccia della qualificazione Europea

Gli azzurrini dal 16 al 20 agosto, a Francoforte giocheranno per conquistare il pass per la prossima rassegna continentale che andrà in scena al 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro

3 min

Pubblicato il 15.08.2026, 19:30

WevzaUnder 20 maschile
FRACOFORTE (GERMANIA)-  Tutto pronto per il Torneo WEVZA di Qualificazione di Francoforte. Gli azzurrini andranno a caccia, dal 16 al 20 agosto, di una slot per gli Europei Under 20 maschili del 2027. La competizione continentale si svolgerà dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro e vi parteciperanno 16 squadre. La vincitrice del torneo WEVZA che inizierà in Germania fra poche ore si qualificherà direttamente per la competizione. Per le altre nazioni, invece ci saranno, altri tornei.

I 14 convocati

Lorenzo Antonio Basso (New Mater); Martino Bigozzi (Volley Tricolore Reggio Emilia); Ivan Borgesi (Callipo Sport); Diego Bussolari, Nicola Massari (Diavoli Rosa); Pietro Carrera (Plus Volleyball); Gioele Costa (Marino Pallavolo); Mattia Nicola Farcasiu (Folgore Massa); Germak Hryhorii Khotsevitch, Nicolò Mapelli, Pietro Valgiovio (Volley Milano); Enrico Luwa, Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Amerigo Tanga (San Giorgio).

Lo staff

Saranno presenti Mario Di Pietro (primo allenatore), Giorgio Sabbadin (allenatore), Giuseppe Chiarelli (scoutman), Riccardo Leone (fisioterapista), Carmelo Maria Longo (medico) e Manuel Marigliano (team manager).

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

Calendario fase a gironi

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A)

Spagna - Portogallo (Pool B)

Italia - Svizzera (Pool B) - ore 16.30

17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A)

Portogallo - Italia (Pool B) - ore 14.00

Spagna - Svizzera (Pool B)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00

 

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