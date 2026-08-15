Mondiali U. 17 Femminili: l'Italia giocherà per il 5° posto

SANTIAGO (CILE)- Le azzurrine di Monica Cresta battono la Croazia con un largo 3-0 (25-14, 25-18, 25-8) e accedono alla finale per il 5° e 6° posto dei Mondiali Under 17 femminili, che andrà in scena domenica 16 agosto contro la vincente della sfida tra Corea del Sud e Thailandia (ore 19 italiane). Nel match contro le balcaniche, sempre in controllo da parte delle azzurrine, l’Italia ha murato meglio (8-4 il parziale in questo fondamentale) e ha attaccato con il 42%. In doppia cifra, Sveva Terzi (10 punti e il 53% in attacco) ed Elena Di Napoli (10).