Mondiali U. 17 Femminili: l'Italia giocherà per il 5° posto

Le azzurre battono con un largo 3-0 (25-14, 25-18, 25-8) la Croazia e scenderanno in campo domani contro la vincente della sfida fra Thailandia e Corea del Sud

3 min

Pubblicato il 15.08.2026, 22:11 (Aggiornato il 15.08.2026, 22:25)

Mondiali U 17 FemminiliItaliaCroazia

SANTIAGO (CILE)- Le azzurrine di Monica Cresta battono la Croazia con un largo 3-0 (25-14, 25-18, 25-8) e accedono alla finale per il 5° e 6° posto dei Mondiali Under 17 femminili, che andrà in scena domenica 16 agosto contro la vincente della sfida tra Corea del Sud e Thailandia (ore 19 italiane). Nel match contro le balcaniche, sempre in controllo da parte delle azzurrine, l’Italia ha murato meglio (8-4 il parziale in questo fondamentale) e ha attaccato con il 42%. In doppia cifra, Sveva Terzi (10 punti e il 53% in attacco) ed Elena Di Napoli (10). 

L’8-5 del primo set è frutto della chiamata del videocheck per un tocco a muro su attacco di Hillary Uwadie, poi l’Italia prende spazio e gira sul 16-10 con una prima intenzione di Nicole Crotta. Uwadie esce dal campo per una botta al viso, al suo posto entra Viviane Tarca che resta fino al termine del match (9 punti per lei). Si chiude il set sul 25-14 con un attacco di Terzi dopo una bella difesa di Chiara Bianchin. Il secondo set parte più equilibrato e gira con la Croazia avanti 7-8 per un errore dell’Italia dai nove metri. Il match prosegue in equilibrio (12-12) ma l’Italia avanza poi sul 18-14 e chiude il parziale sul 25-18 con un ace di Beatrice Zannese. Il terzo set ha poca storia, si chiude 25-8 e l’Italia va a giocarsi il 5° posto. 

Il tabellino 

ITALIA - CROAZIA 3-0 (25-14, 25-18, 25-8)

ITALIA: Crotta 4, Borello 1, Di Napoli 10, Uwadie 3, Terzi 10, Scalzotto 9, Bianchin (L), Tarca 9, Zannese 4, ne. Simeonov, Martinengo, Pettiti, Fioretti, Jakic. All. Cresta

CROAZIA: Dosen 1, Gulin, Stojic 2, Metrovic 3, Ivezic 10, Drvis 6, Gatering (L), Novacic (L), Smoljo, Batina, Dugandzic, Radojicic 1, ne. Brovic. 

Durata: 22’, 26’, 17’ Tot: 65’

Italia: 11 a, 8 bs, 8 mv, 18 et

Croazia: 3 a, 4 bs, 4 mv, 29 et

 SEMIFINALI

USA - Cina - Ore 23 italiane (15 agosto)

Taipei Cinese - Turchia - Ore 2 italiane (16 agosto)

 PLAYOFF 5° - 8° POSTO

Italia - Croazia -3-0 (25-14, 25-18, 25-8) 

Thailandia - Corea del Sud - Ore 20 italiane (15 agosto)

QUARTI DI FINALE

Italia - USA 0-3 (10-25, 15-25, 24-26)

Croazia - Cina 2-3 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 7-15)

Taipei Cinese - Thailandia 3-2 (15-25, 26-24, 29-27, 22-25, 15-7)

Turchia - Corea del Sud - 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 25-17)

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