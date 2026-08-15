Mondiali U.17 Maschili: ridisegnati gironi e formula
DOHA (QATAR)- Sono stati definiti, nella giornata di sabato 15 agosto, i nuovi gironi del Campionato Mondiale Under 17 maschile, in programma a Doha, in Qatar, dal 19 al 29 agosto.
La composizione dei raggruppamenti è stata modificata in seguito alla mancata partecipazione di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico. Il numero delle Nazionali partecipanti è quindi passato da ventiquattro a venti e la formula della prima fase è stata riorganizzata: non più sei gironi da quattro squadre, ma cinque raggruppamenti composti da quattro formazioni ciascuno.
Nella giornata di sabato 15 agosto, il sorteggio delle dieci Nazionali inserite nella terza e nella quarta fascia ha completato la nuova composizione dei gironi.
L’Italia, inizialmente inserita nella Pool B con Romania, Tunisia e India, affronterà nel nuovo Girone B Cuba, India e Romania.
Francia e Venezuela sono state sorteggiate nel Girone A con il Qatar, Paese organizzatore, e la Tunisia. Il Girone C sarà composto da Argentina, Brasile, Messico e Polonia. Bulgaria e Turchia hanno raggiunto Spagna ed Egitto nel Girone D, mentre Pakistan e Algeria hanno completato il Girone E con Iran e Taipei Cinese.
Il Qatar e le nove Nazionali partecipanti meglio posizionate nel Ranking Mondiale Juniores FIVB erano già state collocate nelle prime due fasce dei cinque raggruppamenti.
I NUOVI GIRONI DELLA COMPETIZIONE
Pool A: Qatar, Tunisia, Francia, Venezuela
Pool B: Italia, Cuba, India, Romania
Pool C: Argentina, Brasile, Messico, Polonia
Pool D: Spagna, Egitto, Bulgaria, Turchia
Pool E: Iran, Taipei Cinese, Pakistan, Algeria
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