Wevza: l'Italia U. 20 batte in tre set il Portogallo

La squadra di Di Pietro, nella seconda partita della Pool B, dopo aver superato la Svizzera, si è imposta per 3-0 (25-20, 25-23, 26-17) contro i lusitani. Domani alle 14 ultima sfida del raggruppamento contro la Spagna

3 min

Pubblicato il 17.08.2026, 18:40

Under 20WevzaItaliaPortogallo

FRANCOFORTE (GERMANIA)- L'Italia impegnata nel torneo Wevza Under 20 di Francoforte, che qualifica al prossimo Campionato Europeo di categoria che si svolgerà tra Croazia e Montenegro il prossimo anno, vince anche nella seconda uscita nell Pool B. Gli azzurrini di Di Pietro oggi pomeriggio hanno bissato il successo di ieri contro la Svizzera superando in tre set 3-0 (25-20, 25-23, 26-17) il Portogallo.

Prossimo incontro, ultimo del girone prima delle fasi finali del torneo, sarà domani, martedì 18 agosto, alle ore 14, contro la Spagna.  

Il primo set è caratterizzato da numerosi errori al servizio (6 a testa) e il parziale finisce proprio con una palla a rete dai nove metri del Portogallo: 25-20. Il secondo set inizia sul filo dell'equilibrio e si gira sul parziale di 8-7 con una diagonale di Gioele Costa. A metà set, però, è il Portogallo a passare avanti con un mani-out vincente di Barbazyak (15-16). Il punto numero 24 è un tocco di prima intenzione di Pietro Valgiovio e il set si chiude con un  murone azzurro (25-23). Nel terzo set, l’Italia è avanti 12-8. La chiude Costa da posto due con il risultato di 25-17 al termine di una gara sempre in controllo da parte dell’Italia. 

Il tabellino

ITALIA - PORTOGALLO 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)

ITALIA: Costa 11, Carrera 9, Bigozzi 11, Valgiovio 4, Khotsevitch 12, Tosti 4, Basso (L), Mapelli 1, ne. Massari, Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro

PORTOGALLO: Almeida 6, Oliveira 6, Ortega 3, Barbazyak 8, Sales 5, Ribeiro 3, Colaco (L), Fernandes, Gregorio, Ferradaz, Lopes, Sa. All. Resurreicao

Durata: 25’, 29’, 24’ Tot: 68'

Italia: 4 a, 16 bs, 8 mv, 25 et

Portogallo: 2 a, 11 bs, 3 mv, 22 et

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A) 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)

Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)

Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A)

Portogallo - Italia (Pool B) - 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)

Spagna - Svizzera (Pool B)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00

 

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