Wevza: l'Italia U. 20 batte in tre set il Portogallo
FRANCOFORTE (GERMANIA)- L'Italia impegnata nel torneo Wevza Under 20 di Francoforte, che qualifica al prossimo Campionato Europeo di categoria che si svolgerà tra Croazia e Montenegro il prossimo anno, vince anche nella seconda uscita nell Pool B. Gli azzurrini di Di Pietro oggi pomeriggio hanno bissato il successo di ieri contro la Svizzera superando in tre set 3-0 (25-20, 25-23, 26-17) il Portogallo.
Prossimo incontro, ultimo del girone prima delle fasi finali del torneo, sarà domani, martedì 18 agosto, alle ore 14, contro la Spagna.
Il primo set è caratterizzato da numerosi errori al servizio (6 a testa) e il parziale finisce proprio con una palla a rete dai nove metri del Portogallo: 25-20. Il secondo set inizia sul filo dell'equilibrio e si gira sul parziale di 8-7 con una diagonale di Gioele Costa. A metà set, però, è il Portogallo a passare avanti con un mani-out vincente di Barbazyak (15-16). Il punto numero 24 è un tocco di prima intenzione di Pietro Valgiovio e il set si chiude con un murone azzurro (25-23). Nel terzo set, l’Italia è avanti 12-8. La chiude Costa da posto due con il risultato di 25-17 al termine di una gara sempre in controllo da parte dell’Italia.
Il tabellino
ITALIA - PORTOGALLO 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)
ITALIA: Costa 11, Carrera 9, Bigozzi 11, Valgiovio 4, Khotsevitch 12, Tosti 4, Basso (L), Mapelli 1, ne. Massari, Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro
PORTOGALLO: Almeida 6, Oliveira 6, Ortega 3, Barbazyak 8, Sales 5, Ribeiro 3, Colaco (L), Fernandes, Gregorio, Ferradaz, Lopes, Sa. All. Resurreicao
Durata: 25’, 29’, 24’ Tot: 68'
Italia: 4 a, 16 bs, 8 mv, 25 et
Portogallo: 2 a, 11 bs, 3 mv, 22 et
LA FASE A GIRONI
POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi
POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera
CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI
16 agosto
Paesi Bassi - Francia (Pool A) 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)
Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)
Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)
17 agosto
Germania - Paesi Bassi (Pool A)
Portogallo - Italia (Pool B) - 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)
Spagna - Svizzera (Pool B)
18 agosto
Francia - Germania (Pool A)
Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00
Svizzera - Portogallo (Pool B)
19 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)
Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B
Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B
20 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)
Finale 3°/4°: ore 16.30
Finale 1°/2°: ore 19.00
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