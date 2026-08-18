Parisi ha scelto le 13 per i Giochi del Mediterraneo
ROMA-Si avvicina l’esordio della Nazionale Seniores B femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il CT Carlo Parisi ha scelto le 13 atlete che rappresenteranno l’Italia nella manifestazione, con le Azzurre pronte a essere protagoniste dopo il percorso di preparazione che le ha accompagnate nelle ultime settimane.
L’Italia farà il proprio debutto giovedì 20 agosto alle ore 18 al PalaVentura di Lecce contro la Bosnia ed Erzegovina. Dopo la gara inaugurale, la Nazionale si trasferirà a Taranto, dove al PalaMazzola affronterà l’Egitto lunedì 24 agosto (ore 17) e la Serbia mercoledì 26 agosto (ore 20). Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto si disputeranno le finali che assegneranno le medaglie.
Le 13 azzurre convocate
Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola
Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase
Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini
Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa
Liberi: Ilenia Moro (C)
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Carlo Parisi
2° Allenatore: Massimo Bellano
Preparatore Atletico: Luca Rossini
Scoutman: Antonio D’Ambrosio
Medico: Francesca Conte
Fisioterapista: Marta Pedroli
Team Manager: Anna Ensabella
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