Parisi ha scelto le 13 per i Giochi del Mediterraneo

ROMA -Si avvicina l’esordio della Nazionale Seniores B femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il CT Carlo Parisi ha scelto le 13 atlete che rappresenteranno l’Italia nella manifestazione, con le Azzurre pronte a essere protagoniste dopo il percorso di preparazione che le ha accompagnate nelle ultime settimane.

L’Italia farà il proprio debutto giovedì 20 agosto alle ore 18 al PalaVentura di Lecce contro la Bosnia ed Erzegovina. Dopo la gara inaugurale, la Nazionale si trasferirà a Taranto, dove al PalaMazzola affronterà l’Egitto lunedì 24 agosto (ore 17) e la Serbia mercoledì 26 agosto (ore 20). Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto si disputeranno le finali che assegneranno le medaglie.

Le 13 azzurre convocate

Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola

Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase

Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini

Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa

Liberi: Ilenia Moro (C)

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Carlo Parisi

2° Allenatore: Massimo Bellano

Preparatore Atletico: Luca Rossini

Scoutman: Antonio D’Ambrosio

Medico: Francesca Conte

Fisioterapista: Marta Pedroli

Team Manager: Anna Ensabella

