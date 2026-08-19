Mondiali U.17 Maschili: l'Italia parte forte contro la Romania

L’Italia si presenta al secondo appuntamento mondiale della categoria con sulle spalle il peso, ma anche l’entusiasmo, di essere la squadra campione in carica: nel 2024 gli azzurrini si imposero sull’Argentina al tie-break, conquistando il primo storico titolo mondiale Under 17 organizzato dalla FIVB. Il prossimo impegno è fissato per venerdì 21 agosto alle 13 italiane, quando sulla strada dell’Italia ci sarà l’India.

L’Italia parte forte e nel primo set prova subito a scappare sul 4-1, ma la Romania ricuce e il parziale resta in equilibrio fino al 17-17. Gli avversari trovano il break sul 20-18, ma gli azzurrini reagiscono e, dopo il 24-24, piazzano i due punti decisivi per il 26-24, con il muro finale di Storini e Filippi. Nel secondo set l’Italia mette subito le cose in chiaro con un 5-0 iniziale. La Romania rientra fino al 19-19, ma gli azzurrini ritrovano il vantaggio nel finale e chiudono 25-22. Nel terzo parziale sono i rumeni a partire meglio, avanti 10-8, ma l’Italia torna subito a contatto sul 12-12 e poi allunga fino al 20-17. Il finale è tutto azzurro: 25-21 e 3-0 all’esordio.

Il tabellino

ITALIA-ROMANIA 3-0 (26-24, 25-22, 25-21)

ITALIA: Mangini 4, Guiotto 16, Filippi 10, Storini 7, Talevi, Maiocchi 7, Rizzo (L). Cravea, Fantoni 1, Strada 1, Monti. N.e.: Ferrero, Tamagnini, Stankovic. All. Conci.

ROMANIA: Suteu 6, Sava, Onute 5, Calciu 4, Mihaila 13, Apostu 13, Verciuc (L). Egor, Onute 1, Balau. N.e.: Parmac, Condor, Pop, Cosma. All. Apostu.

Durata: 34’, 27’, 37’ Tot:

Italia: 5 a, 10 bs, 12 mv, 25 et

Romania: 2 a, 15 bs, 5 mv, 30 et

I GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Pool A: Qatar, Tunisia, Francia, Venezuela

Pool B: Italia, Cuba, India, Romania

Pool C: Argentina, Brasile, Messico, Polonia

Pool D: Spagna, Egitto, Bulgaria, Turchia

Pool E: Iran, Taipei Cinese, Pakistan, Algeria