Wevza: l' Under 20 batte la Germania ed è in finale

L’Italia di coach Mario Di Pietro vola in finale al Torneo WEVZA di Qualificazione per gli Europei Under 20 maschili del 2027. Lo fa dopo una vera e propria battaglia pallavolistica contro la Germania padrona di casa del torneo. Un match vinto e sofferto, portato a casa con il risultato di 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-22). Domani, giovedì 20 agosto, alle ore 19, la sfida a Francoforte, contro la Francia, vincitrice dell’altra semifinale, anche lei per 3-1, contro la Spagna. Gara intensa per tutti i giocatori messi in campo: 19 punti per Khotsevitch che ha attaccato sopra il 50% e, con lui, in doppia cifra, anche Jacopo Tosti e Pietro Carrera, entrambi con 12 punti a referto. La competizione continentale Under 20 maschile si svolgerà dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro e solo la vincitrice del torneo WEVZA in corso a Francoforte guadagnerà direttamente una slot per il torneo.

Il primo set parte in equilibrio con errori da ambo le parti. Ace di Rohrs per il 5-7 a favore della Germania. L’Italia recupera con attacco di Costa e con un errore in pipe degli avversari che fa passare avanti gli azzurrini 8-7. I ragazzi di coach Di Pietro spezzano il set dal 10 pari e arrivano sull’16-11, anche complici gli errori tedeschi. La Germania recupera terreno a suon di ace e un buon gioco a muro: 20-19. Un murone di Costa e un errore dai nove metri di Skreba e il primo set si chiude 25-21 per gli azzurrini. Anche il secondo set parte punto a punto ma gira ancora davanti la squadra di Mario Di Pietro 8-7. A metà parziale, però, passa la Germania 14-16. L’Italia perde concentrazione e la Germania ne approfitta (14-19). Il set si chiude, anche in questo caso, con un errore dai nove metri, questa volta dell’Italia: 20-25. Il copione è sempre lo stesso anche nel terzo set: Italia avanti 8-7 ed equilibrio costante tra le due squadre. Gli azzurri si portano sul 16-15 e poi sul 17-15 con un supermuro di Tosti al centro che mette a terra anche due attacchi poderosi da posto tre per il 21-18. L’Italia ha l’agonismo dalla sua, gioca con grinta e generosità in difesa ma la Germania non molla l’osso: 23-21 e time out per gli azzurrini. Il set si chiude 25-22 con un errore tedesco al servizio. Gli azzurri sfruttano l’inerzia e girano 8-4 nel quarto set, il 9-4 è un muro punto di Valgiovio. Gli azzurrini non si fermano e si portano sul +6 (16-10). La squadra di Di Pietro si porta avanti ma la Germania non si arrende e recupera dal 20-12 al 24-22. L’ultimo punto lo fa capitan Pietro Carrera. L’Italia va in finale, per un posto a Euro U20 2027.