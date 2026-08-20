Giochi del Mediterraneo: buona la prima per l'Italia femminile

Parte dunque nel migliore dei modi il percorso della nostra rappresentativa che in Puglia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2022 in Algeria. I Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno dall’Italia tra Taranto e Lecce, rappresentano infatti un appuntamento importante per le azzurre, impegnate parallelamente alla rassegna continentale che prenderà il via domani, venerdì 21 agosto tra Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Azerbaigian.

Inserita nella Pool A insieme a Bosnia Erzegovina, Egitto e Serbia, l’Italia tornerà in campo lunedì 24 agosto alle ore 17 al PalaMazzola di Taranto, dove affronterà l’Egitto. Il terzo e ultimo match della fase a gironi sarà invece contro la Serbia, mercoledì 26 agosto alle ore 20.

Al PalaVentura di Lecce, l’Italia parte con qualche difficoltà e la Bosnia prova subito a prendere il largo, portandosi sull’8-4. Le azzurre reagiscono, ricuciono lo strappo e trovano prima la parità sul 9-9, poi il sorpasso sull’11-9. Le bosniache non mollano e il set resta a lungo in equilibrio, con le due squadre appaiate sul 12-12, poi sul 17-17 e ancora sul 20-20. Nel finale, però, è l’Italia a trovare lo spunto decisivo e a chiudere 25-23. In avvio di secondo parziale è nuovamente la Bosnia a partire meglio, avanti 3-0 e poi 5-1. La formazione di Parisi accorcia progressivamente le distanze fino al 9-9, ma le avversarie tornano a condurre sul 14-10. Le azzurre reagiscono ancora una volta e ristabiliscono la parità sul 17-17, prima di mettere la freccia sul 20-19. Da quel momento l’Italia prende il controllo del set e allunga fino al 25-20. Nel terzo ed ultimo parziale, invece, la partenza è tutta azzurra: il 4-1 iniziale dà fiducia alla squadra italiana, che amplia rapidamente il margine sul 9-4 e poi sul 12-5. La Bosnia prova a rientrare, ma l’Italia mantiene saldamente il comando, passando dal 18-12 al 20-15 e poi al 22-16. Il finale è senza sorprese: le azzurre chiudono 25-17 e completano il 3-0 all’esordio.

Il tabellino

ITALIA – BOSNIA ERZEGOVINA 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

ITALIA: Eze, Bolzonetti 5, Akrari 7, Obossa 4, Tanase 5, Manfredini 11, Moro (L). Battista 11, Marchesini, Scola 4, Nardo 7. N.e.:Gardini. All. Parisi.

BOSNIA ERZEGOVINA: Zekic 11, Starhonic 3, Stevanovic 2, Isanovic 7, Klopic 6, Fundup 10, Alajbegovic (L). Music, Damjanovic, Vukoje, Terzic 3. N.e.: Katalina. All. Kuzmanovic.

Durata: 28’, 31’, 28’ Tot: 87'

Italia: 4 a, 8 bs, 10 mv, 18 et

Bosnia Erzegovina: 3 a, 9 bs, 8 mv, 21 et

I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina

Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FEMMINILE

Giovedì 20 agosto

Macedonia del Nord - Turchia - Girone B

Kosovo - Grecia - Girone B

Italia - Bosnia Erzegovina - Girone A – 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Venerdì 21 agosto

Algeria - Kosovo - Girone B

Serbia - Egitto - Girone A

Sabato 22 agosto

Grecia - Algeria - Girone B

Domenica 23 agosto

Serbia - Bosnia Erzegovina - Girone A

Lunedì 24 agosto

Kosovo - Macedonia del Nord - Girone B

Algeria - Turchia - Girone B

Egitto - Italia - Girone A - Ore 17 - PalaMazzola - Taranto

Martedì 25 agosto

Riposo

Mercoledì 26 agosto

Turchia - Kosovo - Girone B

Grecia - Macedonia del Nord - Girone B

Italia - Serbia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Giovedì 27 agosto

Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A

Macedonia del Nord - Algeria - Girone B

Turchia - Grecia - Girone B

Sabato 29 agosto

Semifinali femminili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali femminili

3°/4° posto: finali femminili