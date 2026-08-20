Giochi del Mediterraneo: buona la prima per l'Italia femminile
LECCE-Esordio positivo e convincente per la nazionale B femminile allenata di Carlo Parisi impegnata oggi a Lecce nell'esordio nel torneo dei Giochi del Mediterraneo. Le azzurre hanno sconfitto con un largo 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) la Bosnia Erzegovina al termine di una gara gestita con autorità.
Parte dunque nel migliore dei modi il percorso della nostra rappresentativa che in Puglia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2022 in Algeria. I Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno dall’Italia tra Taranto e Lecce, rappresentano infatti un appuntamento importante per le azzurre, impegnate parallelamente alla rassegna continentale che prenderà il via domani, venerdì 21 agosto tra Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Azerbaigian.
Inserita nella Pool A insieme a Bosnia Erzegovina, Egitto e Serbia, l’Italia tornerà in campo lunedì 24 agosto alle ore 17 al PalaMazzola di Taranto, dove affronterà l’Egitto. Il terzo e ultimo match della fase a gironi sarà invece contro la Serbia, mercoledì 26 agosto alle ore 20.
Al PalaVentura di Lecce, l’Italia parte con qualche difficoltà e la Bosnia prova subito a prendere il largo, portandosi sull’8-4. Le azzurre reagiscono, ricuciono lo strappo e trovano prima la parità sul 9-9, poi il sorpasso sull’11-9. Le bosniache non mollano e il set resta a lungo in equilibrio, con le due squadre appaiate sul 12-12, poi sul 17-17 e ancora sul 20-20. Nel finale, però, è l’Italia a trovare lo spunto decisivo e a chiudere 25-23. In avvio di secondo parziale è nuovamente la Bosnia a partire meglio, avanti 3-0 e poi 5-1. La formazione di Parisi accorcia progressivamente le distanze fino al 9-9, ma le avversarie tornano a condurre sul 14-10. Le azzurre reagiscono ancora una volta e ristabiliscono la parità sul 17-17, prima di mettere la freccia sul 20-19. Da quel momento l’Italia prende il controllo del set e allunga fino al 25-20. Nel terzo ed ultimo parziale, invece, la partenza è tutta azzurra: il 4-1 iniziale dà fiducia alla squadra italiana, che amplia rapidamente il margine sul 9-4 e poi sul 12-5. La Bosnia prova a rientrare, ma l’Italia mantiene saldamente il comando, passando dal 18-12 al 20-15 e poi al 22-16. Il finale è senza sorprese: le azzurre chiudono 25-17 e completano il 3-0 all’esordio.
Il tabellino
ITALIA – BOSNIA ERZEGOVINA 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)
ITALIA: Eze, Bolzonetti 5, Akrari 7, Obossa 4, Tanase 5, Manfredini 11, Moro (L). Battista 11, Marchesini, Scola 4, Nardo 7. N.e.:Gardini. All. Parisi.
BOSNIA ERZEGOVINA: Zekic 11, Starhonic 3, Stevanovic 2, Isanovic 7, Klopic 6, Fundup 10, Alajbegovic (L). Music, Damjanovic, Vukoje, Terzic 3. N.e.: Katalina. All. Kuzmanovic.
Durata: 28’, 31’, 28’ Tot: 87'
Italia: 4 a, 8 bs, 10 mv, 18 et
Bosnia Erzegovina: 3 a, 9 bs, 8 mv, 21 et
I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE
Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina
Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FEMMINILE
Giovedì 20 agosto
Macedonia del Nord - Turchia - Girone B
Kosovo - Grecia - Girone B
Italia - Bosnia Erzegovina - Girone A – 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)
Venerdì 21 agosto
Algeria - Kosovo - Girone B
Serbia - Egitto - Girone A
Sabato 22 agosto
Grecia - Algeria - Girone B
Domenica 23 agosto
Serbia - Bosnia Erzegovina - Girone A
Lunedì 24 agosto
Kosovo - Macedonia del Nord - Girone B
Algeria - Turchia - Girone B
Egitto - Italia - Girone A - Ore 17 - PalaMazzola - Taranto
Martedì 25 agosto
Riposo
Mercoledì 26 agosto
Turchia - Kosovo - Girone B
Grecia - Macedonia del Nord - Girone B
Italia - Serbia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Giovedì 27 agosto
Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A
Macedonia del Nord - Algeria - Girone B
Turchia - Grecia - Girone B
Sabato 29 agosto
Semifinali femminili
Domenica 30 agosto
1°/2° posto: finali femminili
3°/4° posto: finali femminili
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